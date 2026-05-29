H'Hen Niê làm mentor The Face Vietnam 2026, kỳ vọng vượt danh hiệu hoa hậu

H'Hen Niê bước vào The Face Vietnam 2026 với lợi thế từ kinh nghiệm huấn luyện, từng đưa học trò đăng quang và phong cách dẫn dắt riêng biệt.

Sau Võ Hoàng Yến, H'Hen Niê là huấn luyện viên tiếp theo được ban tổ chức The Face Vietnam 2026 công bố. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là lần hiếm hoi nàng hậu sinh năm 1992 trở lại một chương trình truyền hình thực tế về người mẫu với vai trò mentor.

Theo Người Đưa Tin, H'Hen Niê cho biết việc nhận lời tham gia chương trình là quyết định khá bất ngờ ngay cả với bản thân. Tuy nhiên, cô tin rằng đây là thời điểm phù hợp để trở lại mạnh mẽ hơn với các hoạt động nghề nghiệp sau khi cuộc sống gia đình đã ổn định.

"Hen biết khán giả sẽ thắc mắc liệu Hen có phù hợp với một chương trình truyền hình thực tế có format 'chiến' như The Face Vietnam hay không. Nhưng Hen nghĩ mỗi mentor sẽ có một cách chơi khác nhau, quan trọng nhất vẫn là sự huấn luyện, truyền lửa giúp các thí sinh rèn luyện bản thân và có thêm cơ hội với nghề người mẫu", cô chia sẻ.

Phát biểu này cũng hé lộ cách tiếp cận mà H'Hen Niê nhiều khả năng sẽ mang đến The Face Vietnam 2026. Trong khi chương trình nhiều năm qua gắn liền với những màn đối đầu căng thẳng giữa các huấn luyện viên, H'Hen Niê lại được biết đến với hình ảnh điềm đạm, tiết chế và ít tạo xung đột trước truyền thông.

Chính sự đối lập đó khiến cô trở thành một trong những nhân tố khó đoán nhất của mùa giải năm nay.

Theo nàng hậu, điều cô hướng đến không đơn thuần là chiến thắng trong một cuộc thi truyền hình thực tế mà là tìm kiếm những gương mặt có tiềm năng phát triển lâu dài trong ngành thời trang.

"Hen hy vọng rằng mình cùng với các mentor và ban tổ chức có thể tìm thấy những gương mặt thí sinh không chỉ đẹp, bản lĩnh, có kỹ năng chuyên môn mà còn tạo được sức ảnh hưởng trong ngành thời trang. Điều Hen muốn chính là giúp các bạn khai phá được giá trị riêng của bản thân và đồng hành cùng các bạn trên hành trình chinh phục những cột mốc với nghề người mẫu", cô nói.

Thành tích huấn luyện là điểm cộng lớn

Việc ngồi ghế mentor lần này không phải trải nghiệm hoàn toàn mới với H'Hen Niê.

Năm 2021, cô từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại The Next Face Vietnam - sân chơi tìm kiếm gương mặt người mẫu quảng cáo. Theo Pháp Luật TP HCM, H'Hen Niê được đánh giá là một trong những mentor giữ được sự bình tĩnh và tỉnh táo trong các màn tranh giành thí sinh giữa các đội.

Khác với hình ảnh quyết liệt thường thấy ở nhiều chương trình thực tế, nàng hậu lựa chọn cách tiếp cận mềm mỏng hơn. Cô không tạo quá nhiều tranh cãi trên sóng nhưng vẫn thể hiện tư duy chiến lược rõ ràng trong quá trình xây dựng đội hình và định hướng thí sinh.

Quan trọng hơn, cách làm đó mang lại kết quả cụ thể. Học trò của cô là Stephen Nguyễn đã đăng quang ngôi quán quân mùa giải năm ấy.

Trong bối cảnh The Face Vietnam ngày càng đề cao yếu tố chuyên môn bên cạnh tính giải trí, thành tích từng đào tạo quán quân được xem là bảo chứng đáng chú ý cho năng lực mentor của H'Hen Niê.

Cuộc đọ tài đáng chờ đợi với Võ Hoàng Yến

Sự xuất hiện của H'Hen Niê cũng khiến cuộc đua mentor năm nay trở nên hấp dẫn hơn khi đặt cạnh Võ Hoàng Yến - một trong những gương mặt giàu kinh nghiệm nhất của làng mẫu Việt.

​Nếu Võ Hoàng Yến sở hữu lợi thế từ xuất thân người mẫu chuyên nghiệp, nhiều năm làm nghề và kinh nghiệm huấn luyện qua hàng loạt chương trình thực tế, thì H'Hen Niê lại có thế mạnh ở khả năng truyền cảm hứng, sức ảnh hưởng công chúng và thành tích đào tạo đã được ghi nhận.

Hai mentor đại diện cho hai màu sắc khác biệt. Võ Hoàng Yến nổi tiếng với phong cách thẳng thắn, quyết liệt, giàu tính cạnh tranh và thường tạo dấu ấn mạnh trong các màn đối đầu trên sóng truyền hình. Trong khi đó, H'Hen Niê được biết đến với lối dẫn dắt gần gũi, thiên về đồng hành và phát triển nội lực cho thí sinh.

​Bởi vậy, cuộc cạnh tranh giữa hai huấn luyện viên không chỉ là màn so kè đội hình hay chiến thuật chọn thí sinh. Điều khán giả chờ đợi hơn là màn đọ tài về khả năng phát hiện, đào tạo và tạo ra những gương mặt có thể đi đường dài trong nghề người mẫu.

​Cơ hội vượt khỏi "vùng an toàn" của một hoa hậu

​Sau gần một thập kỷ kể từ khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, H'Hen Niê đã xây dựng được vị trí vững chắc trong làng giải trí với vai trò người đẹp truyền cảm hứng và gương mặt được nhiều thương hiệu lựa chọn.

​Tuy nhiên, The Face Vietnam 2026 có thể là phép thử đáng chú ý nhất cho năng lực dẫn dắt của cô trong lĩnh vực đào tạo người mẫu.

​Khán giả sẽ không còn nhìn H'Hen Niê đơn thuần qua những danh hiệu sắc đẹp hay câu chuyện truyền cảm hứng. Thay vào đó, mọi sự chú ý sẽ hướng đến khả năng phát hiện tài năng, xây dựng chiến lược và đưa thí sinh tiến xa trong cuộc thi.

​Nếu tiếp tục chứng minh được hiệu quả như những gì từng thể hiện tại The Next Face Vietnam, H'Hen Niê hoàn toàn có cơ hội ghi dấu ấn ở một vai trò mới, vượt khỏi hình ảnh của một hoa hậu thành công để trở thành mentor thực thụ của ngành thời trang Việt Nam.

