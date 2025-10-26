Phẫn nộ vụ hai bé gái bị bắt cóc, cưỡng bức trong rừng

Hai bé gái vị thành niên đã bị cưỡng bức trong rừng sau khi bị bắt cóc ở Ấn Độ.

Theo India Today ngày 10/10, vụ bắt cóc, cưỡng bức gây rúng động dư luận này xảy ra tại Garhwa, bang Jharkhand, Ấn Độ.

Nguồn tin cho biết, sau khi tham dự lễ hội Navratri, hai bé gái trong tuổi vị thành niên đã bị bắt cóc và giam giữ trong rừng, nơi bốn người đàn ông thay nhau cưỡng bức các nạn nhân.

Một nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: India Today.

"3 cô gái đi chơi tại hội chợ địa phương ở làng Nagari cùng một số nam thanh niên quen biết trong lễ hội Navratri. Trên đường trở về nhà, một chiếc xe Scorpio đỗ lại gần họ và 4 người đàn ông đã ép các cô gái vào trong xe rồi đưa họ đến khu rừng. Khi các nam thanh niên đi cùng cố gắng chống cự, họ đã bị đánh đập và đuổi đi", nguồn tin cho hay.

Một cô gái van xin những kẻ tấn công và được chúng thả ra, trong khi hai cô gái còn lại bị chúng đưa vào sâu trong rừng và giở trò đồi bại.

Các nạn nhân trở về nhà vào sáng hôm sau và kể lại với gia đình. Sau đó, họ trình báo vụ việc với cảnh sát.

Cảnh sát nhanh chóng mở cuộc điều tra và bắt giữ các nghi phạm. Danh tính một số nghi phạm được xác định là Mandish Yadav, Shankar Yadav, Om Prakash Yadav,...

