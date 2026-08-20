Ốp điện thoại siêu rẻ có thể chứa chì, hóa chất độc hại

Những chiếc ốp điện thoại giá rẻ chỉ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng vốn được nhiều người lựa chọn vì dễ thay đổi, nhiều kiểu dáng và không gây tốn kém. Tuy nhiên, một cuộc điều tra tại Trung Quốc đang khiến người tiêu dùng phải nhìn lại chất lượng của nhóm phụ kiện tưởng như vô hại này. Theo phóng sự của chương trình Khảo sát Kinh tế thuộc Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), một số cơ sở sản xuất ốp lưng giá rẻ đã sử dụng nguồn nhựa phế liệu không rõ nguồn gốc, trong đó có cả rác thải y tế vốn phải được xử lý theo quy định nghiêm ngặt.

Ốp điện thoại không thương hiệu, giá quá rẻ có thể tiềm ẩn rủi ro nếu sử dụng nguyên liệu tái chế không đạt chuẩn.

Theo kết quả điều tra, những vật dụng như ống tiêm hoặc dây truyền dịch đã qua sử dụng có thể bị đưa vào các xưởng gia công trái phép. Tại đây, chúng được nghiền nhỏ, làm sạch sơ bộ rồi nung chảy và trộn với các loại nhựa tái sinh chất lượng thấp để tạo thành nguyên liệu sản xuất ốp lưng điện thoại. Để che giấu màu sắc và mùi bất thường của nhựa phế liệu, một số cơ sở còn sử dụng phẩm màu và hương liệu công nghiệp. Đáng lo ngại hơn, các sản phẩm hoàn thiện được quảng cáo bằng những cụm từ tạo cảm giác an toàn như “silicone thực phẩm” hay “an toàn cho trẻ em”, dù nguồn nguyên liệu thực tế không tương xứng với quảng cáo.

Các cuộc kiểm tra chất lượng cũng cho thấy khoảng cách đáng kể giữa nhóm ốp giá rẻ và những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Một đợt giám sát tại tỉnh Chiết Giang ghi nhận tỷ lệ đạt chuẩn của những mẫu ốp có giá dưới 10 nhân dân tệ chỉ ở mức rất thấp, trong khi một số mẫu có hàm lượng chì vượt giới hạn cho phép nhiều lần. Một thử nghiệm khác trên 30 mẫu ốp nhựa tại Thâm Quyến từng phát hiện một sản phẩm có hàm lượng chì cao hơn tiêu chuẩn tới hàng nghìn lần, đồng thời chứa lượng hydrocarbon thơm đa vòng (PAHs) ở mức đáng lo ngại. Trong số 6 mẫu được CCTV gửi kiểm nghiệm độc lập, 4 mẫu cũng không đạt yêu cầu liên quan đến formaldehyde.

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Những sản phẩm có mùi hóa chất nồng, giá bất thường hoặc không ghi rõ nguồn gốc nên được cân nhắc kỹ trước khi sử dụng.

Điều đáng chú ý là nguy cơ không chỉ nằm ở quá trình sản xuất mà còn liên quan đến cách người dùng tiếp xúc với điện thoại mỗi ngày. Khi smartphone hoạt động, đặc biệt trong lúc sạc nhanh, chơi game hoặc thực hiện các tác vụ nặng, nhiệt độ thiết bị có thể tăng cao. Kết hợp với mồ hôi và thời gian tiếp xúc kéo dài, môi trường này có thể thúc đẩy quá trình thôi nhiễm một số chất từ vật liệu kém chất lượng. Người dùng cũng thường xuyên chạm vào ốp rồi cầm thức ăn hoặc đưa tay lên mặt, tạo thêm những con đường khiến hóa chất có thể tiếp xúc với cơ thể.

Các chuyên gia vì thế khuyến cáo người dùng không nên chỉ nhìn vào giá khi mua phụ kiện điện thoại. Một chiếc ốp rẻ hơn đáng kể so với mặt bằng chung nhưng không có thông tin về nhà sản xuất, chất liệu hoặc nguồn gốc có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn khoản tiền tiết kiệm được. Người dùng nên ưu tiên sản phẩm từ thương hiệu và nhà phân phối đáng tin cậy, kiểm tra thông tin chất liệu, đồng thời tránh những mẫu có mùi hóa chất nồng, màu sắc bất thường hoặc lớp phủ dễ bong tróc. Các vật liệu đạt chuẩn như TPU hoặc silicone chất lượng tốt thường là lựa chọn đáng cân nhắc hơn những sản phẩm nhựa tái chế không rõ nguồn gốc.

Thị trường ốp điện thoại đang tăng trưởng mạnh, nhưng sự phổ biến của phụ kiện này cũng khiến chất lượng sản phẩm trở thành vấn đề cần được quan tâm. Một chiếc ốp có thể chỉ là món đồ vài chục nghìn đồng, nhưng người dùng lại tiếp xúc với nó hàng giờ mỗi ngày. Vì vậy, thay vì chạy theo mẫu mã và mức giá thấp nhất, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng vẫn là cách đơn giản để giảm những rủi ro không đáng có.