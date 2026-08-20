5 phút dọn Gmail, lấy lại hàng GB dung lượng

Sau nhiều năm sử dụng, hộp thư Gmail có thể tích tụ hàng chục nghìn email, khiến việc dọn dẹp trở thành nhiệm vụ khiến nhiều người ngại bắt đầu. Tuy nhiên, thay vì ngồi xóa từng thư, người dùng có thể áp dụng một số toán tử tìm kiếm Gmail để nhanh chóng tìm đúng nhóm email chiếm nhiều dung lượng nhất. Đây cũng là cách hạn chế nguy cơ vô tình xóa nhầm những thư quan trọng. Một điểm cần nhớ là bộ nhớ miễn phí của Google được chia sẻ giữa Gmail, Google Drive, Google Photos và một số dữ liệu khác, nên nguyên nhân khiến tài khoản báo đầy không nhất thiết nằm hoàn toàn ở hộp thư.

Trong nhiều trường hợp, thủ phạm chính lại là những email chứa tệp đính kèm lớn được tích lũy qua nhiều năm. Một file vài MB có vẻ không đáng kể, nhưng hàng trăm hoặc hàng nghìn tệp cộng lại có thể nhanh chóng chiếm một phần đáng kể trong 15 GB dung lượng miễn phí. Vì vậy, cách hiệu quả nhất là tìm và xử lý email có dung lượng lớn trước, thay vì xóa hàng loạt thư chỉ dựa trên thời gian nhận. Nếu đang lưu trữ những email quan trọng, người dùng nên sao lưu dữ liệu trước khi bắt đầu. Google Takeout cho phép tải bản sao dữ liệu về máy, giúp giảm đáng kể rủi ro nếu chẳng may xóa nhầm thư cần sử dụng về sau.

Tệp đính kèm lớn tích tụ trong nhiều năm có thể là một trong những nguyên nhân khiến bộ nhớ tài khoản Google nhanh chóng cạn kiệt.

Sau khi sao lưu, người dùng có thể bắt đầu dọn Gmail bằng chính thanh tìm kiếm tích hợp. Đây là cách nhanh nhất để khoanh vùng những email “nặng ký”. Chẳng hạn, nhập larger:10M sẽ tìm các thư có dung lượng trên 10 MB. Nếu muốn chỉ hiển thị những email thực sự có tệp đính kèm, có thể kết hợp với has:attachment. Người dùng cũng có thể thay đổi ngưỡng dung lượng tùy nhu cầu, chẳng hạn sử dụng larger:5M, hoặc kết hợp các toán tử khác để lọc chính xác hơn. Khi đã kiểm tra danh sách và chắc chắn không còn thư cần giữ, có thể chọn nhiều email cùng lúc rồi xóa thay vì xử lý từng thư.

Không chỉ các tệp đính kèm, newsletter và email quảng cáo cũng là nhóm đáng được xử lý. Một hộp thư sử dụng nhiều năm có thể chứa vô số bản tin mà người dùng đã không còn quan tâm nhưng vẫn liên tục nhận. Việc chỉ xóa những email cũ sẽ không giải quyết tận gốc vì các thư mới vẫn tiếp tục xuất hiện. Với những nguồn gửi không còn cần thiết, người dùng nên sử dụng nút “Hủy đăng ký” ngay trong email nếu có. Gmail cũng hỗ trợ quản lý các danh sách đăng ký để người dùng chủ động loại bỏ những bản tin không mong muốn. Với các email tiếp thị không có tùy chọn hủy đăng ký, người dùng có thể chặn người gửi và dùng cú pháp from: kèm địa chỉ email hoặc tên miền để tìm lại toàn bộ thư cũ từ nguồn đó, sau đó xóa hàng loạt.

Hủy đăng ký các newsletter không còn cần thiết giúp hộp thư gọn hơn và ngăn email quảng cáo tiếp tục chiếm dung lượng.

Một nhóm dữ liệu khác cũng có thể bị bỏ quên là những email được nhập từ tài khoản cũ thông qua POP hoặc các hệ thống thư trước đây. Nếu đã chắc chắn những dữ liệu này không còn giá trị, người dùng có thể kiểm tra nhãn hoặc nhóm thư liên quan rồi dọn dẹp. Với các nguồn gửi thường xuyên phát sinh email không cần thiết, Gmail còn cho phép tạo bộ lọc tự động trên phiên bản web. Người dùng có thể vào phần cài đặt bộ lọc, xác định người gửi hoặc điều kiện cần xử lý, sau đó thiết lập hành động như xóa thư. Cách này đặc biệt hữu ích với những loại email lặp đi lặp lại, giúp giảm công sức dọn hộp thư trong tương lai.

Tuy nhiên, có một bước mà nhiều người thường quên sau khi xóa hàng loạt email: dọn Thùng rác. Những thư đã xóa chưa lập tức biến mất khỏi hệ thống mà được chuyển vào Trash và vẫn có thể tính vào dung lượng lưu trữ trong thời gian nhất định. Gmail sẽ tự động xóa dữ liệu trong Thùng rác sau một khoảng thời gian, nhưng nếu muốn giải phóng bộ nhớ ngay lập tức, người dùng cần chủ động vào thư mục này và chọn xóa vĩnh viễn. Sau đó, nên kiểm tra lại mức sử dụng dung lượng của tài khoản để biết lượng bộ nhớ đã thực sự được thu hồi.

Điểm quan trọng nhất khi dọn dung lượng Gmail là không nên bắt đầu bằng việc xóa mọi thứ nhìn thấy trong hộp thư. Hãy sao lưu dữ liệu quan trọng, ưu tiên tìm email có tệp đính kèm lớn, loại bỏ newsletter không cần thiết, xử lý các nguồn thư lặp lại và cuối cùng dọn sạch Thùng rác. Chỉ với vài phút thao tác đúng cách, một hộp thư tưởng như “vô phương cứu chữa” có thể lấy lại đáng kể dung lượng mà không cần hy sinh những email quan trọng.