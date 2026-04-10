Tổng thống Nga Putin tuyên bố ngừng bắn 32 giờ ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngừng bắn 32 giờ ở Ukraine trong dịp Lễ Phục sinh của Chính Thống giáo.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/4 đã tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 32 giờ ở Ukraine trong dịp Lễ Phục sinh của Chính thống giáo, theo AP.

Sắc lệnh của ông Putin, được Điện Kremlin công bố, yêu cầu các lực lượng Nga thực hiện lệnh ngừng bắn bắt đầu từ 16h chiều 11/4 và kéo dài đến hết ngày 12/4.

Trước đó trong tuần, ông Zelensky đã đề xuất hai bên ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong dịp lễ, cho biết ông đã chuyển đề xuất này thông qua Mỹ, quốc gia đang làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa phái đoàn của Moscow và Kiev trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine bước sang năm thứ 5.

Tuyên bố của Điện Kremlin về lệnh ngừng bắn cho biết “các mệnh lệnh đã được ban hành để trong thời gian này ngừng những hoạt động thù địch trên mọi hướng”, đồng thời nhấn mạnh “binh sĩ phải sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động khiêu khích nào của đối phương cũng như những cuộc tấn công”.

Các nỗ lực trước đây nhằm đạt được lệnh ngừng bắn hầu như không mang lại hiệu quả. Năm ngoái, Nga đơn phương tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 30 giờ vào dịp Lễ Phục sinh, nhưng hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận này.

Nga đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn vô điều kiện kéo dài 30 ngày do Mỹ và Ukraine đưa ra năm ngoái, thay vào đó yêu cầu một giải pháp toàn diện.

Các cuộc đàm phán Nga- Ukraine do Mỹ làm trung gian vẫn chưa đạt được tiến triển về các vấn đề then chốt, trong khi sự chú ý của Washington đang chuyển sang xung đột tại Trung Đông, còn quân đội Nga và Ukraine vẫn tiếp tục giao tranh trên tuyến mặt trận dài khoảng 1.250 km.

