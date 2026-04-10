Tổng thống Nga Putin tuyên bố ngừng bắn 32 giờ ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngừng bắn 32 giờ ở Ukraine trong dịp Lễ Phục sinh của Chính Thống giáo.

An An (Theo AP)

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/4 đã tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 32 giờ ở Ukraine trong dịp Lễ Phục sinh của Chính thống giáo, theo AP.

Sắc lệnh của ông Putin, được Điện Kremlin công bố, yêu cầu các lực lượng Nga thực hiện lệnh ngừng bắn bắt đầu từ 16h chiều 11/4 và kéo dài đến hết ngày 12/4.

aptongthongputin.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Pool/AP.

Trước đó trong tuần, ông Zelensky đã đề xuất hai bên ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong dịp lễ, cho biết ông đã chuyển đề xuất này thông qua Mỹ, quốc gia đang làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa phái đoàn của Moscow và Kiev trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine bước sang năm thứ 5.

Tuyên bố của Điện Kremlin về lệnh ngừng bắn cho biết “các mệnh lệnh đã được ban hành để trong thời gian này ngừng những hoạt động thù địch trên mọi hướng”, đồng thời nhấn mạnh “binh sĩ phải sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động khiêu khích nào của đối phương cũng như những cuộc tấn công”.

Các nỗ lực trước đây nhằm đạt được lệnh ngừng bắn hầu như không mang lại hiệu quả. Năm ngoái, Nga đơn phương tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 30 giờ vào dịp Lễ Phục sinh, nhưng hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận này.

Nga đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn vô điều kiện kéo dài 30 ngày do Mỹ và Ukraine đưa ra năm ngoái, thay vào đó yêu cầu một giải pháp toàn diện.

Các cuộc đàm phán Nga- Ukraine do Mỹ làm trung gian vẫn chưa đạt được tiến triển về các vấn đề then chốt, trong khi sự chú ý của Washington đang chuyển sang xung đột tại Trung Đông, còn quân đội Nga và Ukraine vẫn tiếp tục giao tranh trên tuyến mặt trận dài khoảng 1.250 km.

Quân sự - Thế giới

Xung đột Trung Đông kéo dài, ông Zelensky lo mất sự ủng hộ của Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lo ngại rằng một cuộc chiến kéo dài giữa Mỹ và Iran có thể làm suy giảm sự ủng hộ của Washington đối với Kiev.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với AP tại Thổ Nhĩ Kỳ tối 4/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ lo ngại rằng một cuộc chiến kéo dài giữa Mỹ-Israel với Iran có thể làm suy giảm thêm sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine, khi các ưu tiên toàn cầu của Washington thay đổi và Kiev chuẩn bị đối mặt với việc giảm nguồn cung tên lửa phòng không Patriot vốn đang rất cần thiết.

"Ukraine đang cần thêm các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất để đối phó với các đợt tấn công hàng ngày của Nga", ông Zelensky nói.

Quân sự - Thế giới

Nga-Ukraine nói gì về kết quả cuộc đàm phán tại Geneva?

Cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Geneva (Thụy Sĩ) đã kết thúc sau hai ngày thảo luận.  

AP đưa tin, vòng đàm phán mới nhất giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian tại Geneva (Thụy Sĩ) đã kết thúc vào ngày 18/2 mà chưa đạt được bước đột phá.

Cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ là vòng đối thoại trực tiếp 3 bên thứ ba do Mỹ tổ chức, sau các cuộc gặp trước đó trong năm nay tại Abu Dhabi (UAE) mà các quan chức mô tả là mang tính xây dựng nhưng cũng không đạt được tiến triển lớn.

Quân sự - Thế giới

Thời điểm diễn ra vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine

Các quan chức Nga và Ukraine sẽ gặp nhau tại Geneva (Thụy Sĩ) vào tuần tới để tiến hành một vòng đàm phán mới do Mỹ làm trung gian.

AP dẫn nguồn tin ngày 13/2 cho biết, các quan chức Nga và Ukraine sẽ gặp nhau tại Geneva (Thụy Sĩ) vào tuần tới để tiến hành một vòng đàm phán mới do Mỹ làm trung gian.

Trong tuyên bố được các hãng thông tấn Nga đăng tải, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết cuộc đàm phán sẽ được tổ chức vào ngày 17-18/2.

