Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Ông Trump tin Tổng thống Putin muốn chấm dứt xung đột Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin thực sự quan tâm đến việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

An An (Theo RT)

RT đưa tin ngày 19/8, phát biểu này của Tổng thống Trump được đưa ra sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 18/8.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm, trong cuộc hội đàm tại Alaska ngày 15/8, ông đã có một cuộc thảo luận tốt đẹp với Tổng thống Nga Putin về việc chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

putin11.png
Tổng thống Putin (trái) và Tổng thống Trump. Ảnh: TASS.

Tổng thống Trump gợi ý rằng một cuộc gặp ba bên giữa ông, Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky có thể được tổ chức trong tương lai gần và "sẽ có cơ hội hợp lý để chấm dứt xung đột khi chúng ta làm điều đó".

"Tôi biết Tổng thống Putin. Tôi biết bản thân mình, và tôi tin rằng Tổng thống Putin thực sự muốn thấy cuộc xung đột kết thúc", ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky cho biết Kiev cũng sẵn sàng cho một cuộc họp ba bên. "Tôi nghĩ điều này rất tốt", ông nói.

Được biết, Tổng thống Trump đã gọi điện cho Tổng thống Putin hôm 18/8 để thông báo về cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Zelensky tại Nhà Trắng.

Trợ lý của Tổng thống Putin, ông Yury Ushakov, cho biết cuộc điện đàm kéo dài 40 phút và hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ đều bày tỏ sự sẵn sàng thảo luận về giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine với ông Zelensky.

trump2.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được lời mời chính thức đến thăm Moscow, sau hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska. Ảnh: TASS.

Sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, Tổng thống Putin nhấn mạnh "cuộc gặp giúp chúng ta tiến gần hơn đến hòa bình". Tuy nhiên, ông chủ Điện Kremlin nhắc lại rằng việc loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột sẽ là chìa khóa cho việc giải quyết vấn đề.

Theo Moscow, để đạt được hòa bình lâu dài, Ukraine cần từ bỏ tham vọng trở thành thành viên NATO; phi quân sự hóa và công nhận thực tế lãnh thổ hiện tại.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump chào đón Tổng thống Putin tại Alaska ngày 15/8

Nguồn video: RT
#Tổng thống Putin #xung đột Ukraine #Hòa bình Ukraine #Gặp ba bên Nga Mỹ Ukraine #Giải pháp hòa bình Ukraine #Hội đàm Nga Mỹ Ukraine

Bài liên quan

Thế giới

Tổng thống Zelensky nói gì về cuộc gặp với ông Trump tại Nhà Trắng?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca ngợi cuộc hội đàm vừa qua với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng là cuộc gặp tốt nhất mà họ từng có.

Theo RT, Tổng thống Ukraine Zelensky đã gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hôm 18/8, 3 ngày sau khi hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska diễn ra.

Tổng thống Zelensky ca ngợi cuộc hội đàm này với Tổng thống Trump là cuộc gặp tốt nhất mà họ từng có. Trong cuộc gặp, lãnh đạo Mỹ và Ukraine đã thảo luận về đảm bảo an ninh tiềm năng (cho Kiev) và con đường hướng tới hòa bình với Nga.

Xem chi tiết

Thế giới

Tổng thống Zelensky ca ngợi đề xuất đảm bảo an ninh cho Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky hoan nghênh "quyết định lịch sử" của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đảm bảo an ninh "kiểu NATO" cho Ukraine.

India Today đưa tin ngày 18/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh "quyết định lịch sử" của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cung cấp bảo đảm an ninh "kiểu NATO" cho Ukraine nếu đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga, đồng thời bác bỏ những ý kiến cho rằng Kiev có thể nhượng lãnh thổ cho Moscow.

"Đó là một quyết định lịch sử khi Mỹ sẵn sàng tham gia bảo đảm an ninh cho Ukraine. Các đảm bảo an ninh phải thực sự thiết thực, bảo vệ trên bộ, trên không và trên biển, và cần có sự tham gia của Châu Âu", Tổng thống Zelensky cho biết trong một tuyên bố.

Xem chi tiết

Thế giới

Thời điểm có thể diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga - Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh 3 bên với Nga và Ukraine, sớm nhất là vào tuần tới.

Theo RT, hội nghị thượng đỉnh 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine có thể diễn ra nếu cuộc đàm phán giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào ngày 18/8 thành công.

ukraine.jpg
Tổng thống Nga Putin (trái), Tổng thống Ukraine Zelensky (giữa) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới