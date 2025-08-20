Ông Trump tin Tổng thống Putin muốn chấm dứt xung đột Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin thực sự quan tâm đến việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

RT đưa tin ngày 19/8, phát biểu này của Tổng thống Trump được đưa ra sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 18/8.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm, trong cuộc hội đàm tại Alaska ngày 15/8, ông đã có một cuộc thảo luận tốt đẹp với Tổng thống Nga Putin về việc chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Putin (trái) và Tổng thống Trump. Ảnh: TASS.

Tổng thống Trump gợi ý rằng một cuộc gặp ba bên giữa ông, Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky có thể được tổ chức trong tương lai gần và "sẽ có cơ hội hợp lý để chấm dứt xung đột khi chúng ta làm điều đó".

"Tôi biết Tổng thống Putin. Tôi biết bản thân mình, và tôi tin rằng Tổng thống Putin thực sự muốn thấy cuộc xung đột kết thúc", ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky cho biết Kiev cũng sẵn sàng cho một cuộc họp ba bên. "Tôi nghĩ điều này rất tốt", ông nói.

Được biết, Tổng thống Trump đã gọi điện cho Tổng thống Putin hôm 18/8 để thông báo về cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Zelensky tại Nhà Trắng.

Trợ lý của Tổng thống Putin, ông Yury Ushakov, cho biết cuộc điện đàm kéo dài 40 phút và hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ đều bày tỏ sự sẵn sàng thảo luận về giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine với ông Zelensky.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được lời mời chính thức đến thăm Moscow, sau hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska. Ảnh: TASS.

Sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, Tổng thống Putin nhấn mạnh "cuộc gặp giúp chúng ta tiến gần hơn đến hòa bình". Tuy nhiên, ông chủ Điện Kremlin nhắc lại rằng việc loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột sẽ là chìa khóa cho việc giải quyết vấn đề.

Theo Moscow, để đạt được hòa bình lâu dài, Ukraine cần từ bỏ tham vọng trở thành thành viên NATO; phi quân sự hóa và công nhận thực tế lãnh thổ hiện tại.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump chào đón Tổng thống Putin tại Alaska ngày 15/8