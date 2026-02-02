Tổng thống Trump đáp trả lời cảnh báo của Iran

RT đưa tin ngày 2/2, Tổng thống Trump tuyên bố thế giới sẽ sớm biết liệu lời cảnh báo của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei rằng một cuộc tấn công của Mỹ (vào Iran) sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến khu vực có đúng hay không.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: Anadolu.

Trong những tuần gần đây, Mỹ đã tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực Trung Đông với việc triển khai tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và hệ thống phòng không tiên tiến...Ông chủ Nhà Trắng mô tả đây là một "hạm đội khổng lồ".

Hôm 1/2, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Iran sẽ gây ra những hậu quả sâu rộng trên khắp Trung Đông.

"Họ (Mỹ) nên biết rằng nếu lần này họ gây chiến, điều đó sẽ dẫn đến một cuộc chiến khu vực", Lãnh tụ tối cao Khamenei nói trong bài phát biểu ở Tehran. Ông cũng cáo buộc Washington tìm cách chiếm đoạt các nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Iran.

Khi được các phóng viên hỏi về lời cảnh báo của Iran, Tổng thống Trump bác bỏ, đồng thời vẫn để ngỏ khả năng sử dụng biện pháp quân sự và ngoại giao.

"Tất nhiên ông ấy (Lãnh tụ tối cao Iran) sẽ nói vậy. Hy vọng chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận. Nếu không đạt được thỏa thuận, thì chúng ta sẽ biết ông ấy có đúng hay không", ông Trump nói.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Iran sẵn sàng với thỏa thuận hạt nhân "công bằng" từ Mỹ hồi tháng 10/2025