Tổng thống Trump cảnh báo Iran trước thềm đàm phán tại Oman

Trước thềm cuộc đàm phán dự kiến giữa Mỹ và Iran tại Oman, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời cảnh báo mới đối với Iran và Lãnh tụ tối cao của nước này.

Theo USA Today, Tổng thống Trump cảnh báo rằng Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nên lo ngại về việc Mỹ tăng cường lực lượng quân sự trong khu vực, ám chỉ một cuộc tấn công mới nếu Tehran tìm cách khởi động lại chương trình hạt nhân của nước này.

"Tôi cho rằng Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei nên cảm thấy lo lắng. Đúng vậy, ông ấy nên cảm thấy lo lắng", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với NBC News.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Tổng thống Trump liên tục công kích ông Khamenei trong nhiều tuần và đe dọa hành động quân sự để đáp trả chiến dịch trấn áp cuộc biểu tình trong nước của Chính phủ Iran. Ông Trump cũng nói rằng Iran cần "lãnh đạo mới" và nhiều lần đề cập đến "hạm đội" tàu chiến mà Mỹ đã triển khai đến khu vực.

Đáp trả, Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei cáo buộc Mỹ cố tình tìm cách "giành quyền kiểm soát" đất nước Iran. Ông tuyên bố vào ngày 1/2 rằng bất kỳ quốc gia nào gây chiến với Iran sẽ "phải gánh chịu một đòn quyết định" và cảnh báo rằng cuộc xung đột với Mỹ sẽ trở thành một cuộc chiến khu vực.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff dự kiến sẽ gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong tuần này để tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp, có thể đặt nền tảng cho một thỏa thuận giữa hai quốc gia.

Tổng thống Trump cũng đã nói với các phóng viên trong tuần này rằng Mỹ muốn đạt một thỏa thuận với Iran.

"Và nếu chúng ta không thể (đạt được thỏa thuận), có lẽ những điều tồi tệ sẽ xảy ra", ông chủ Nhà Trắng nói vào ngày 2/2.

Tổng thống Trump nhắc lại các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 6/2025, cho biết ông được thông báo rằng Iran đang cố gắng khởi động lại chương trình hạt nhân của mình.

"Nếu Iran làm như vậy, chúng tôi sẽ làm những điều rất tồi tệ với Iran", Tổng thống Trump cảnh báo.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi Quân đội Mỹ bắn hạ một máy bay không người lái của Iran vào ngày 3/2. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết máy bay này đã tiếp cận một tàu sân bay Mỹ với mục đích không rõ ràng. Lực lượng Iran cũng có hành động quấy rối một tàu thương mại mang cờ Mỹ ở eo biển Hormuz trong một vụ việc riêng biệt vài giờ sau đó.

Sau các sự cố, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết cuộc đàm phán theo lịch trình giữa Mỹ và Iran dự kiến ​​sẽ vẫn diễn ra.

Tuy nhiên, bà cho biết ông Trump vẫn còn nhiều lựa chọn. "Và điều đó bao gồm cả việc sử dụng lực lượng quân sự", bà Leavitt nói thêm.

