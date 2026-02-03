Hà Nội

Thế giới

Mỹ - Iran sắp đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ?

Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực đưa Mỹ và Iran đến bàn đàm phán với hy vọng làm giảm bớt mối đe dọa hành động quân sự của Washington đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

An An (Theo AP)

AP đưa tin ngày 3/2, cả Mỹ và Iran đều chưa xác nhận liệu họ có kế hoạch tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào hay không. Tuy nhiên, hai quan chức Thổ Nhĩ Kỳ giấu tên cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng sắp xếp một cuộc gặp giữa Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và quan chức Iran. Một trong hai quan chức tiết lộ cuộc gặp có thể diễn ra ngay cuối tuần này.

Một nhà ngoại giao Ả Rập giấu tên cho hay, đã có những cuộc thảo luận về việc Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là nơi tổ chức cuộc họp cấp cao giữa Mỹ và Iran, có sự tham dự của đại diện các nước Ả Rập và Hồi giáo.

tump.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: MNA.

Trước đó, hãng Fars News Agency dẫn lời một nguồn tin chính phủ giấu tên nói rằng, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian được cho là đã chỉ thị khởi động các cuộc đàm phán với Mỹ về vấn đề hạt nhân. Fars cũng đưa tin rằng các cuộc đàm phán có khả năng sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày tới.

Quân đội Mỹ đã điều tàu sân bay USS Abraham Lincoln và một số tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đến khu vực Trung Đông, nhưng vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có quyết định sử dụng vũ lực chống lại Iran hay không. Tổng thống Trump vẫn đang thúc đẩy một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran.

"Nếu chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận nào đó thì thật tuyệt. Còn nếu không thể, có lẽ những điều tồi tệ sẽ xảy ra", Tổng thống Trump nói.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Iran sẵn sàng với thỏa thuận hạt nhân "công bằng" từ Mỹ hồi tháng 10/2025

Nguồn video: Báo Nhân Dân
