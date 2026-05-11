Ông Trump bác phản hồi của Iran về đề xuất ngừng bắn mới nhất

Tổng thống Trump tuyên bố phản hồi của Iran đối với đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ là "hoàn toàn không thể chấp nhận được". 

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Iran đã gửi phản hồi đối với đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ tới Washington thông qua nhà trung gian Pakistan vào ngày 10/5, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng bác bỏ.

"Phản hồi của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận", ông Trump viết trên mạng xã hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Được biết, đề xuất mới nhất của Washington tập trung vào một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự, mở lại eo biển Hormuz và thu hẹp chương trình hạt nhân của Iran.

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin, Tehran đã bác bỏ đề xuất của Mỹ vì cho rằng điều này đồng nghĩa với đầu hàng, đồng thời đưa ra yêu cầu “Mỹ phải bồi thường cho cuộc chiến, chấm dứt các lệnh trừng phạt, trả lại tài sản bị tịch thu của Iran, và Iran được toàn quyền kiểm soát eo biển Hormuz".

Tổng thống Trump bác bỏ phản hồi của Iran mà không kèm theo chi tiết cụ thể. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, ông Mike Waltz, nói với ABC trước đó rằng ông Trump đang “tạo mọi cơ hội có thể cho ngoại giao trước khi quay lại đối đầu quân sự”.

Trong khi đó, trong cuộc gặp với Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran, Lãnh tụ tối cao Iran, ông Mojtaba Khamenei, “đã ban hành các chỉ thị mới và quyết đoán cho việc tiếp tục các chiến dịch và đối đầu mạnh mẽ với đối thủ”, theo truyền thông nhà nước.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết trong cuộc phỏng vấn với CBS phát sóng ngày 10/5 rằng cuộc chiến chưa kết thúc vì uranium làm giàu vẫn cần phải được đưa ra khỏi Iran.

Trong diễn biến liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Iran cảnh báo về kế hoạch của Pháp và Anh nhằm hỗ trợ đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz sau khi chiến sự kết thúc.

“Sự hiện diện của tàu Pháp, Anh hoặc bất kỳ quốc gia nào khác, nhằm hợp tác với các hành động phi pháp của Mỹ tại eo biển Hormuz vi phạm luật pháp quốc tế sẽ bị lực lượng vũ trang (Iran) đáp trả quyết liệt và ngay lập tức”, ông Kazem Gharibabadi viết trên mạng xã hội.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đáp lại rằng đây không phải là một chiến dịch quân sự mà là một sứ mệnh quốc tế nhằm đảm bảo an toàn hàng hải khi điều kiện cho phép.

Iran cảnh báo về 'cuộc tấn công dữ dội' nhằm vào căn cứ của Mỹ

Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã cảnh báo sẽ tiến hành một “cuộc tấn công mạnh mẽ” nhằm vào một trong các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

AP đưa tin, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 9/5 cảnh báo rằng, bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào tàu chở dầu hoặc tàu thương mại của Iran sẽ bị đáp trả bằng một “cuộc tấn công dữ dội” vào một trong các căn cứ của Mỹ trong khu vực cũng như các tàu chiến của đối phương, ngay cả khi lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran dường như vẫn đang được duy trì.

Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin về cảnh báo này một ngày sau khi Mỹ tấn công hai tàu chở dầu của Iran, làm dấy lên hoài nghi về lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng qua mà phía Mỹ khẳng định vẫn còn hiệu lực. Quân đội Mỹ cho biết tàu chở dầu này đã cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa các cảng Iran do Mỹ thiết lập.

Mỹ tuyên bố vô hiệu hóa thêm 2 tàu chở dầu của Iran

Quân đội Mỹ cho biết lực lượng nước này đã nổ súng và vô hiệu hóa thêm 2 tàu chở dầu của Iran trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở eo biển Hormuz.

Lực lượng Mỹ đã nổ súng và vô hiệu hóa hai tàu chở dầu của Iran vào ngày 8/5 sau khi xảy ra giao tranh với lực lượng Iran tại khu vực eo biển Hormuz trong đêm. Trong khi đó, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) báo cáo về một vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái khác của Tehran.

Những vụ tấn công này khiến dư luận hoài nghi về lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài một tháng qua giữa Mỹ và Iran mà Washington khẳng định vẫn còn hiệu lực, theo AP. Mỹ hiện đang chờ phản hồi từ Iran về đề xuất mới nhất nhằm chấm dứt chiến sự, mở lại eo biển và thu hẹp chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Mỹ chặn cuộc tấn công của Iran vào 3 tàu hải quân ở Hormuz

Quân đội Mỹ tuyên bố đã ngăn chặn cuộc tấn công của Iran nhằm vào 3 tàu hải quân Mỹ khi các tàu này di chuyển qua eo biển Hormuz. 

AP đưa tin, Quân đội Mỹ cho biết lực lượng nước này đã chặn đứng các cuộc tấn công của Iran nhằm vào 3 tàu hải quân Mỹ ở eo biển Hormuz hôm 7/5, đồng thời “tập kích các cơ sở quân sự của Iran chịu trách nhiệm tấn công lực lượng Mỹ”. Diễn biến này cho thấy sự mong manh của lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng qua giữa hai nước.

Tàu chở hàng xếp hàng ở khu vực eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 27/4/2026. Ảnh: Razieh Poudat/ISNA/AP.
