Ông Trump bác phản hồi của Iran về đề xuất ngừng bắn mới nhất

Tổng thống Trump tuyên bố phản hồi của Iran đối với đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

AP đưa tin, Iran đã gửi phản hồi đối với đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ tới Washington thông qua nhà trung gian Pakistan vào ngày 10/5, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng bác bỏ.

"Phản hồi của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận", ông Trump viết trên mạng xã hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Được biết, đề xuất mới nhất của Washington tập trung vào một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự, mở lại eo biển Hormuz và thu hẹp chương trình hạt nhân của Iran.

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin, Tehran đã bác bỏ đề xuất của Mỹ vì cho rằng điều này đồng nghĩa với đầu hàng, đồng thời đưa ra yêu cầu “Mỹ phải bồi thường cho cuộc chiến, chấm dứt các lệnh trừng phạt, trả lại tài sản bị tịch thu của Iran, và Iran được toàn quyền kiểm soát eo biển Hormuz".

Tổng thống Trump bác bỏ phản hồi của Iran mà không kèm theo chi tiết cụ thể. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, ông Mike Waltz, nói với ABC trước đó rằng ông Trump đang “tạo mọi cơ hội có thể cho ngoại giao trước khi quay lại đối đầu quân sự”.

Trong khi đó, trong cuộc gặp với Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran, Lãnh tụ tối cao Iran, ông Mojtaba Khamenei, “đã ban hành các chỉ thị mới và quyết đoán cho việc tiếp tục các chiến dịch và đối đầu mạnh mẽ với đối thủ”, theo truyền thông nhà nước.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết trong cuộc phỏng vấn với CBS phát sóng ngày 10/5 rằng cuộc chiến chưa kết thúc vì uranium làm giàu vẫn cần phải được đưa ra khỏi Iran.

Trong diễn biến liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Iran cảnh báo về kế hoạch của Pháp và Anh nhằm hỗ trợ đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz sau khi chiến sự kết thúc.

“Sự hiện diện của tàu Pháp, Anh hoặc bất kỳ quốc gia nào khác, nhằm hợp tác với các hành động phi pháp của Mỹ tại eo biển Hormuz vi phạm luật pháp quốc tế sẽ bị lực lượng vũ trang (Iran) đáp trả quyết liệt và ngay lập tức”, ông Kazem Gharibabadi viết trên mạng xã hội.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đáp lại rằng đây không phải là một chiến dịch quân sự mà là một sứ mệnh quốc tế nhằm đảm bảo an toàn hàng hải khi điều kiện cho phép.

