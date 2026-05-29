Nổ lớn tại tòa nhà chung cư ở Mỹ, nhiều người thương vong

Vụ nổ lớn và hỏa hoạn tại một tòa nhà chung cư ở Dallas, Mỹ, đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

AP dẫn lời giới chức địa phương cho biết, vụ nổ gây ra đám cháy lớn xảy ra tại một tòa nhà chung cư hai tầng ở khu Oak Cliff phía nam trung tâm thành phố Dallas vào ngày 28/5. Vụ nổ đã làm rung chuyển các ngôi nhà gần đó, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em, và 5 người khác bị thương đã được đưa tới bệnh viện.

Đám cháy lớn tại một khu chung cư ở Dallas, Mỹ, ngày 28/5/2026. Ảnh: KDFW FOX 4/AP.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu cư dân sinh sống trong khu nhà hai tầng này. Phát ngôn viên của Sở Cứu hỏa Dallas, Jason Evans, không loại trừ khả năng sẽ tìm thấy thêm nạn nhân khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát cháy rụi của tòa nhà.

"Đây là một đám cháy rất lớn", Evans nói về vụ hỏa hoạn.

Khi hàng chục lính cứu hỏa được triển khai đến khu phố, bạn bè và người thân của một số cư dân lo lắng khi cố gắng liên lạc với những người thân yêu nhưng không thành công.

Kacee Proctor, một cư dân của tòa nhà chung cư, cho biết mẹ cô đã ngửi thấy mùi khí gas một ngày trước đó, nhưng lúc đó Proctor không nghĩ nhiều. Cô không có mặt ở nhà vào thời điểm vụ nổ xảy ra.

"Tôi đã ngồi khóc ở đây suốt nhiều tiếng đồng hồ. Tôi không biết phải làm gì. Đây là tất cả những gì tôi có", Proctor nói, chỉ vào bộ quần áo cô đang mặc.

Vài giờ sau vụ hỏa hoạn, Frances Rizo vẫn cố gắng tìm người bạn của mình sống trong tòa nhà đó. “Cô ấy không nghe điện thoại”, Rizo nói.

Công ty Atmos Energy, một nhà cung cấp khí đốt tự nhiên, cho biết dịch vụ cung cấp khí đốt tự nhiên cho khu vực vẫn bị gián đoạn và công ty đang phối hợp với các nhà điều tra tại hiện trường.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ hỏa hoạn tại trung tâm thương mại ở Iraq trước đây