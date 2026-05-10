Iran cảnh báo về 'cuộc tấn công dữ dội' nhằm vào căn cứ của Mỹ

Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã cảnh báo sẽ tiến hành một “cuộc tấn công mạnh mẽ” nhằm vào một trong các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

AP đưa tin, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 9/5 cảnh báo rằng, bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào tàu chở dầu hoặc tàu thương mại của Iran sẽ bị đáp trả bằng một “cuộc tấn công dữ dội” vào một trong các căn cứ của Mỹ trong khu vực cũng như các tàu chiến của đối phương, ngay cả khi lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran dường như vẫn đang được duy trì.

Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin về cảnh báo này một ngày sau khi Mỹ tấn công hai tàu chở dầu của Iran, làm dấy lên hoài nghi về lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng qua mà phía Mỹ khẳng định vẫn còn hiệu lực. Quân đội Mỹ cho biết tàu chở dầu này đã cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa các cảng Iran do Mỹ thiết lập.

Một số tàu chở hàng neo đậu tại khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 4/5/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Trong khi đó, Bahrain - nơi đặt trụ sở Bộ Tư lệnh Hải quân khu vực của Mỹ - thông báo đã bắt giữ hàng chục người bị cáo buộc có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Cụ thể, Bahrain đã bắt giữ 41 người được cho là thành viên của một nhóm có liên hệ với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Bộ Nội vụ Bahrain cho biết cuộc điều tra xác nhận họ đã liên lạc với IRGC và thu thập tiền “nhằm gửi về Iran” để hỗ trợ các hoạt động của nước này.

Iran sau đó gửi cảnh báo về "hậu quả nghiêm trọng" tới Bahrain.

Washington đang chờ đợi phản hồi của Iran đối với đề xuất mới nhất về một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự, mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải biển và thu hẹp chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho biết đề xuất của Moscow về việc tiếp nhận uranium làm giàu từ Iran để hỗ trợ tìm giải pháp cho cuộc đàm phán vẫn còn trên bàn thảo luận.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống lại Iran vào ngày 28/2, Tehran đã phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến đường thủy quan trọng này đối với nguồn năng lượng toàn cầu, khiến giá nhiên liệu tăng vọt và thị trường thế giới chao đảo.

Mỹ sau đó áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết hôm 9/5, lực lượng của họ đã chặn lại 58 tàu thương mại và “vô hiệu hóa” 4 tàu kể từ khi lệnh phong tỏa bắt đầu từ ngày 13/4.

