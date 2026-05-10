Quân sự - Thế giới

Iran cảnh báo về 'cuộc tấn công dữ dội' nhằm vào căn cứ của Mỹ

Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã cảnh báo sẽ tiến hành một “cuộc tấn công mạnh mẽ” nhằm vào một trong các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 9/5 cảnh báo rằng, bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào tàu chở dầu hoặc tàu thương mại của Iran sẽ bị đáp trả bằng một “cuộc tấn công dữ dội” vào một trong các căn cứ của Mỹ trong khu vực cũng như các tàu chiến của đối phương, ngay cả khi lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran dường như vẫn đang được duy trì.

Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin về cảnh báo này một ngày sau khi Mỹ tấn công hai tàu chở dầu của Iran, làm dấy lên hoài nghi về lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng qua mà phía Mỹ khẳng định vẫn còn hiệu lực. Quân đội Mỹ cho biết tàu chở dầu này đã cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa các cảng Iran do Mỹ thiết lập.

ap26124409783973.jpg
Một số tàu chở hàng neo đậu tại khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 4/5/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Trong khi đó, Bahrain - nơi đặt trụ sở Bộ Tư lệnh Hải quân khu vực của Mỹ - thông báo đã bắt giữ hàng chục người bị cáo buộc có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Cụ thể, Bahrain đã bắt giữ 41 người được cho là thành viên của một nhóm có liên hệ với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Bộ Nội vụ Bahrain cho biết cuộc điều tra xác nhận họ đã liên lạc với IRGC và thu thập tiền “nhằm gửi về Iran” để hỗ trợ các hoạt động của nước này.

Iran sau đó gửi cảnh báo về "hậu quả nghiêm trọng" tới Bahrain.

Washington đang chờ đợi phản hồi của Iran đối với đề xuất mới nhất về một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự, mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải biển và thu hẹp chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho biết đề xuất của Moscow về việc tiếp nhận uranium làm giàu từ Iran để hỗ trợ tìm giải pháp cho cuộc đàm phán vẫn còn trên bàn thảo luận.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống lại Iran vào ngày 28/2, Tehran đã phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến đường thủy quan trọng này đối với nguồn năng lượng toàn cầu, khiến giá nhiên liệu tăng vọt và thị trường thế giới chao đảo.

Mỹ sau đó áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết hôm 9/5, lực lượng của họ đã chặn lại 58 tàu thương mại và “vô hiệu hóa” 4 tàu kể từ khi lệnh phong tỏa bắt đầu từ ngày 13/4.

Mỹ tuyên bố vô hiệu hóa thêm 2 tàu chở dầu của Iran

Quân đội Mỹ cho biết lực lượng nước này đã nổ súng và vô hiệu hóa thêm 2 tàu chở dầu của Iran trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở eo biển Hormuz.

Lực lượng Mỹ đã nổ súng và vô hiệu hóa hai tàu chở dầu của Iran vào ngày 8/5 sau khi xảy ra giao tranh với lực lượng Iran tại khu vực eo biển Hormuz trong đêm. Trong khi đó, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) báo cáo về một vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái khác của Tehran.

Những vụ tấn công này khiến dư luận hoài nghi về lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài một tháng qua giữa Mỹ và Iran mà Washington khẳng định vẫn còn hiệu lực, theo AP. Mỹ hiện đang chờ phản hồi từ Iran về đề xuất mới nhất nhằm chấm dứt chiến sự, mở lại eo biển và thu hẹp chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Tàu chở 1 triệu thùng dầu thô đến Hàn Quốc

Một tàu chở dầu treo cờ Malta, vận chuyển 1 triệu thùng dầu thô, đã đến ngoài khơi bờ biển phía tây Hàn Quốc vào ngày 8/5. 

AP dẫn thông tin từ một nhà máy lọc dầu Hàn Quốc cho biết, một tàu chở dầu treo cờ Malta, vận chuyển 1 triệu thùng dầu thô, đã đến ngoài khơi bờ biển phía tây Hàn Quốc vào ngày 8/5 sau khi vượt qua eo biển Hormuz vào giữa tháng 4/2026.

"Sáng 8/5, tàu chở dầu Odessa đã đến vùng biển ngoài khơi thành phố cảng Seosan, phía tây Hàn Quốc, vài tuần sau khi vượt qua eo biển Hormuz trong thời gian diễn ra các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran", công ty HD Hyundai Oilbank cho biết.

Anh triển khai tàu chiến đến Trung Đông

Anh đang điều động một tàu chiến đến khu vực Trung Đông để tham gia nhiệm vụ tiềm năng nhằm bảo vệ tàu thương mại ở eo biển Hormuz sau khi xung đột kết thúc.

AP đưa tin, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, tàu khu trục HMS Dragon được điều động đến khu vực Trung Đông, sẵn sàng tham gia kế hoạch an ninh do Anh và Pháp dẫn đầu.

Trước đó trong tuần, Pháp tuyên bố sẽ điều nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle của nước này tiến về phía eo biển Hormuz.

