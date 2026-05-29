[GALLERY] Tên lửa CAMM đang định nghĩa lại phòng không hiện đại

Được thiết kế dạng module, di động, kết nối mạng, CAMM bảo vệ linh hoạt trên bộ và biển, phản ứng tức thì trước các mối đe dọa tốc độ cao.

Tuệ Minh
Phòng không hiện đại không còn là một tấm khiên tĩnh tại. Đó là một hệ thống di động, kết nối mạng, được xây dựng để theo dõi và tiêu diệt các mối đe dọa ngày càng nhanh, thấp và khó lường hơn.
Tên lửa phòng không mô-đun đa năng (Common Anti-Air Modular Missile - CAMM) được thiết kế cho thực tế này: một hệ thống nhỏ gọn, phản ứng nhanh, bảo vệ lực lượng trên bộ và trên biển, đồng thời thích ứng với các mạng lưới tác chiến phân tầng hiện đại.
Được phát triển với tiêu chí linh hoạt không kém hỏa lực, CAMM đánh dấu sự chuyển dịch sang các hệ thống phòng không có khả năng cơ động cùng chiến trường. CAMM là thành phần cốt lõi trong dòng tên lửa của MBDA, phục vụ vai trò phòng không tích hợp.
Được thiết kế để đánh chặn máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và máy bay không người lái ở tầm ngắn đến trung bình. Thiết kế mô-đun cho phép hệ thống này nhanh chóng tích hợp trên nhiều nền tảng khác nhau mà không làm giảm hiệu suất hoặc khả năng tương tác.
So với các hệ thống lớn hơn như Patriot, CAMM tập trung vào tính cơ động và phản ứng nhanh thay vì tầm bắn xa. CAMM chiếm lĩnh vị trí trung gian trong phòng không hiện đại, cung cấp khả năng bảo vệ linh hoạt, kết nối mạng trước các mối đe dọa tốc độ cao, bay thấp.
Dòng tên lửa CAMM được thiết kế để mở rộng trên nhiều môi trường tác chiến khác nhau, đồng thời duy trì kiến trúc tên lửa chung. Biến thể cơ bản là nền tảng của dòng sản phẩm, cung cấp phòng không tầm ngắn đến trung bình chống lại máy bay, UAV, trực thăng và tên lửa hành trình với dẫn đường radar chủ động, khả năng phóng thẳng đứng mềm và định vị mục tiêu qua mạng.
CAMM-ER (Tầm mở rộng) mở rộng phạm vi tác chiến, tăng tầm bắn và độ cao đánh chặn, đồng thời vẫn giữ triết lý thiết kế mô-đun, kết nối mạng cho phòng không trên bộ và trên biển.
Sea Ceptor (Tích hợp trên hải quân) là ứng dụng trên hải quân của CAMM, cung cấp phòng không cho tàu chiến với khả năng bao phủ 360 độ và phản ứng nhanh trước các mối đe dọa trên không.
Land Ceptor (Tích hợp trên bộ) chuyển đổi CAMM cho lực lượng mặt đất, tạo thành hệ thống phòng không di động, kết nối mạng, bảo vệ đội hình cơ động và các mục tiêu trọng yếu trên chiến trường.
CAMM được phát triển để thay thế các hệ thống tên lửa phòng thủ điểm cũ, tập trung vào tính cơ động, mô-đun và khả năng phản ứng nhanh. Thay vì bị ràng buộc với một loại nền tảng duy nhất, CAMM được thiết kế ngay từ đầu để hoạt động trên cả hệ thống trên bộ và trên biển với ít sửa đổi nhất.
Triết lý thiết kế mô-đun này giúp CAMM dễ dàng tích hợp vào các mạng lưới phòng không rộng lớn hơn, nơi cảm biến, bệ phóng và hệ thống chỉ huy phối hợp tạo thành một lớp lá chắn bảo vệ nhiều tầng. Điều này thể hiện sự chuyển dịch khỏi các hệ thống tên lửa biệt lập sang kiến trúc phòng thủ kết nối hoàn toàn, phối hợp kỹ thuật số.
CAMM sử dụng hệ thống phóng thẳng đứng mềm, đẩy tên lửa lên cao trước khi động cơ chính kích hoạt. Điều này giúp giảm áp lực lên bệ phóng và cho phép đánh chặn 360 độ, giúp tên lửa phản ứng gần như tức thì với các mối đe dọa từ mọi hướng. ​
Sau khi rời bệ phóng, CAMM nhận cập nhật giữa hành trình từ hệ thống radar mặt đất hoặc trên tàu trước khi chuyển sang chế độ tự dẫn bằng radar chủ động ở giai đoạn cuối. Từ đó, tên lửa tự động khóa và tiêu diệt mục tiêu trong những giây cuối cùng của chuyến bay, ngay cả trong môi trường bị gây nhiễu điện tử mạnh.
Thiết kế "bắn và quên" giúp kíp chiến đấu không cần dẫn đường liên tục, cho phép chuyển đổi nhanh giữa nhiều mục tiêu trong các tình huống phòng không biến động nhanh. Khả năng bảo vệ lực lượng cơ động và tài sản hải quân khiến CAMM đặc biệt có giá trị trong các chiến dịch viễn chinh và tác chiến trên biển.
Bên ngoài Vương quốc Anh, các biến thể CAMM đã được nhiều quốc gia đồng minh như Thụy Điển, Ba Lan lựa chọn hoặc đưa vào trang bị, nhằm tìm kiếm giải pháp phòng không hiện đại, linh hoạt, có thể tích hợp vào môi trường tác chiến mạng kiểu NATO.
Ở khía cạnh đó, CAMM phản ánh sự chuyển dịch lớn trong phòng không hiện đại: thành công không còn được đo bằng tầm bắn của một tên lửa, mà bằng tốc độ và hiệu quả của cả hệ thống trong việc phát hiện, theo dõi và phản ứng với mối đe dọa trong thời gian thực.
CAMM phiên bản Land Ceptor diệt gọn UAV tốc độ cao trong nháy mắt.
The Defence Post, MBDA
