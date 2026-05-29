Tên lửa New Glenn của tỷ phú Jeff Bezos phát nổ trên bệ phóng

AP đưa tin, tên lửa New Glenn thuộc sở hữu của Blue Origin, công ty do tỷ phú Jeff Bezos thành lập, đã phát nổ trong quá trình thử nghiệm tại bệ phóng vào tối 28/5, khiến các ngôi nhà lân cận rung chuyển và bầu trời tạm thời nhuộm màu cam.

"Tên lửa New Glenn đã phát nổ trong một cuộc thử nghiệm động cơ được tiến hành trước khi vụ phóng vệ tinh dự kiến diễn ra vào tuần tới", Blue Origin thông báo. Theo các quan chức tại Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral, không có ai bị thương trong vụ việc.

Tên lửa New Glenn của Blue Origin phát nổ trên bệ phóng trong quá trình thử nghiệm tại Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral ở Florida, Mỹ, ngày 28/5/2026. Ảnh: Adam Bernstein/Spaceflight Now.

“Còn quá sớm để xác định nguyên nhân gốc rễ, nhưng chúng tôi đã bắt đầu điều tra. Đây là một ngày thật khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ khắc phục mọi thiệt hại cần thiết và tiếp tục bay trở lại”, ông Bezos chia sẻ trên mạng xã hội X.

Lực lượng cứu hộ vẫn túc trực hơn một giờ sau vụ nổ. Theo nhà chức trách, hiện không có nguy cơ nào do khí độc hay các mối nguy hiểm tiềm tàng khác.

Quan chức Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral cho biết thêm vụ nổ sẽ không ảnh hưởng đến các vụ phóng sắp tới của công ty khác từ các bệ phóng khác. Tên lửa Atlas V của United Launch Alliance dự kiến sẽ được phóng vào tối 29/5, mang theo vệ tinh Amazon Leo, cùng loại với những vệ tinh mà tên lửa vừa gặp sự cố dự định mang lên quỹ đạo.

Được biết, tên lửa New Glenn từng bị dừng bay vào tháng 4/2026 sau khi để một vệ tinh rơi vào quỹ đạo sai do sự cố động cơ. Đây mới chỉ là chuyến bay thứ ba của loại tên lửa mà Blue Origin dự định sử dụng để đưa tàu đổ bộ lên Mặt Trăng cho NASA, bao gồm cả các tàu sẽ đưa phi hành gia lên bề mặt Mặt Trăng.

Công ty này dự kiến sẽ phóng thử nghiệm một nguyên mẫu tàu đổ bộ Mặt Trăng vào mùa thu năm nay. Hồi đầu tuần, cơ quan vũ trụ Mỹ đã trao cho Blue Origin một hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đô la để vận chuyển hai xe tự hành lên Mặt Trăng trong vài năm tới, nằm trong khuôn khổ chương trình Artemis.

“Các chuyến bay vào không gian luôn khắc nghiệt, và việc phát triển năng lực phóng tải trọng lớn mới là vô cùng khó khăn”, Giám đốc NASA Jared Isaacman phát biểu trên X. Ông cam kết sẽ cung cấp thông tin về bất kỳ ảnh hưởng nào đến chương trình Artemis.

