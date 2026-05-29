Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Tên lửa New Glenn của tỷ phú Jeff Bezos phát nổ trên bệ phóng

Tên lửa New Glenn của công ty Blue Origin phát nổ trên bệ phóng trong quá trình thử nghiệm tại Florida, Mỹ. 

An An (Theo AP)

AP đưa tin, tên lửa New Glenn thuộc sở hữu của Blue Origin, công ty do tỷ phú Jeff Bezos thành lập, đã phát nổ trong quá trình thử nghiệm tại bệ phóng vào tối 28/5, khiến các ngôi nhà lân cận rung chuyển và bầu trời tạm thời nhuộm màu cam.

"Tên lửa New Glenn đã phát nổ trong một cuộc thử nghiệm động cơ được tiến hành trước khi vụ phóng vệ tinh dự kiến diễn ra vào tuần tới", Blue Origin thông báo. Theo các quan chức tại Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral, không có ai bị thương trong vụ việc.

tenlua.png
Tên lửa New Glenn của Blue Origin phát nổ trên bệ phóng trong quá trình thử nghiệm tại Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral ở Florida, Mỹ, ngày 28/5/2026. Ảnh: Adam Bernstein/Spaceflight Now.

“Còn quá sớm để xác định nguyên nhân gốc rễ, nhưng chúng tôi đã bắt đầu điều tra. Đây là một ngày thật khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ khắc phục mọi thiệt hại cần thiết và tiếp tục bay trở lại”, ông Bezos chia sẻ trên mạng xã hội X.

Lực lượng cứu hộ vẫn túc trực hơn một giờ sau vụ nổ. Theo nhà chức trách, hiện không có nguy cơ nào do khí độc hay các mối nguy hiểm tiềm tàng khác.

Quan chức Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral cho biết thêm vụ nổ sẽ không ảnh hưởng đến các vụ phóng sắp tới của công ty khác từ các bệ phóng khác. Tên lửa Atlas V của United Launch Alliance dự kiến sẽ được phóng vào tối 29/5, mang theo vệ tinh Amazon Leo, cùng loại với những vệ tinh mà tên lửa vừa gặp sự cố dự định mang lên quỹ đạo.

Được biết, tên lửa New Glenn từng bị dừng bay vào tháng 4/2026 sau khi để một vệ tinh rơi vào quỹ đạo sai do sự cố động cơ. Đây mới chỉ là chuyến bay thứ ba của loại tên lửa mà Blue Origin dự định sử dụng để đưa tàu đổ bộ lên Mặt Trăng cho NASA, bao gồm cả các tàu sẽ đưa phi hành gia lên bề mặt Mặt Trăng.

Công ty này dự kiến sẽ phóng thử nghiệm một nguyên mẫu tàu đổ bộ Mặt Trăng vào mùa thu năm nay. Hồi đầu tuần, cơ quan vũ trụ Mỹ đã trao cho Blue Origin một hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đô la để vận chuyển hai xe tự hành lên Mặt Trăng trong vài năm tới, nằm trong khuôn khổ chương trình Artemis.

“Các chuyến bay vào không gian luôn khắc nghiệt, và việc phát triển năng lực phóng tải trọng lớn mới là vô cùng khó khăn”, Giám đốc NASA Jared Isaacman phát biểu trên X. Ông cam kết sẽ cung cấp thông tin về bất kỳ ảnh hưởng nào đến chương trình Artemis.

>>> Mời độc giả xem thêm video: NASA chuẩn bị cho sứ mệnh Artemis III

Nguồn video: VTV
#Tên lửa Blue Origin phát nổ #Tên lửa New Glenn phát nổ #tên lửa New Glenn từng bị dừng bay #công ty Blue Origin #chương trình Artemis

Bài liên quan

Kho tri thức

NASA công bố thêm hơn 12.000 bức ảnh từ sứ mệnh Artemis II

NASA mới công bố thêm hơn 12.000 bức ảnh được chụp bởi phi hành đoàn Artemis II. Dưới đây là một số bức ảnh ấn tượng trong sứ mệnh Artemis II lịch sử.

mattt-1.png
Artemis II là nhiệm vụ có người lái đầu tiên đến Mặt Trăng kể từ Apollo 17 năm 1972. Sứ mệnh lịch sử này diễn ra từ ngày 1 - 10/4 theo múi giờ EDT. Trong ảnh là nhật thực toàn phần được các phi hành gia Artemis II chụp.
mattt-2.png
Phi hành đoàn Artemis II chụp ảnh Trái đất qua cửa sổ của tàu Orion.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Phi hành đoàn Artemis II thích thú khi thấy tia lóe sáng trên Mặt trăng

Khi ở cách Mặt trăng vài nghìn km, phi hành đoàn Artemis II phấn khích khi thấy các tia lóe sáng trên bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái đất. Vì sao lại vậy?

tranggg-1.png
Phi hành đoàn Artemis II đã hoàn thành sứ mệnh có người lái đầu tiên đến Mặt trăng kể từ Apollo 17 năm 1972. Họ đã hạ cánh an toàn tối 10/4 theo múi giờ EDT, kết thúc nhiệm vụ lịch sử kéo dài 10 ngày (từ ngày 1 - 10/4). Theo NASA, Artemis II là một bước đệm trong mục tiêu thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người trên Mặt trăng. Ảnh: NASA.
tranggg-2.png
Trong khi tàu Orion chở 4 phi hành gia Artemis II cách Mặt trăng vài nghìn km vào ngày 6/4, họ đã vô cùng phấn khích khi nhìn thấy ít nhất 4 - 6 tia sáng lóe lên trên bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái đất. Những tia sáng này chỉ lóe lên trong vài mili giây. Ảnh: NASA.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Kế hoạch mới của NASA sau thành công Artemis II

Tàu vũ trụ Orion đã đưa 4 phi hành gia trở về Trái Đất an toàn, kết thúc sứ mệnh Artemis II. Sắp tới, NASA tiếp tục nỗ lực trong hoạt động khám phá Mặt Trăng.

Theo Space, 4 phi hành gia của Artemis II, nhiệm vụ có người lái đầu tiên đến Mặt Trăng kể từ Apollo 17 năm 1972, đã hạ cánh an toàn xuống vùng biển ngoài khơi San Diego (Mỹ) vào tối 10/4 giờ EDT (sáng 11/4 giờ Hà Nội). Đây là một khoảnh khắc trọng đại đối với NASA, nhưng cơ quan này không có ý định "ngủ quên trên chiến thắng". NASA còn có những kế hoạch cho mục tiêu lớn hơn nữa trong những năm tới.

artemis.png
NASA có kế hoạch xây dựng một căn cứ thường trực trên Mặt Trăng theo từng bước, dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2032. Nguồn ảnh: NASA.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới