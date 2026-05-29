Drone tiếp tế của Anh bất ngờ được Mỹ gắn tên lửa sát thủ

Mặc dù ban đầu được thiết kế để vận chuyển tiếp tế trên chiến trường, gần đây Lục quân Mỹ đã thử nghiệm bổ sung một tính năng mới cho thiết bị này nhằm kiểm tra khả năng thực hiện nhiệm vụ hoàn toàn khác: phóng tên lửa.

Trong một cuộc thử nghiệm tại căn cứ Fort Rucker, bang Alabama, các đối tác trong ngành công nghiệp quốc phòng đã thành công trong việc gắn hệ thống vũ khí ba phát lên máy bay không người lái Tactical Resupply Vehicle (TRV 150), với mục tiêu phóng tên lửa cỡ 70 mm, theo thông cáo báo chí của Lục quân Mỹ ngày thứ Ba. Động thái này nhằm tăng cường năng lực cho các cấp chỉ huy thấp hơn.

Là một chiếc drone cỡ lớn, TRV 150 vốn dĩ được thiết kế cho mục đích tiếp vận trên chiến trường.

“Thông thường, ngành công nghiệp sẽ chờ đợi các yêu cầu từ phía chính phủ rồi mới đáp ứng,” ông Clark Dutterer, Phó Chủ tịch phát triển kinh doanh của Survice Engineering – công ty sản xuất loại máy bay không người lái này – cho biết. “Nhưng trong trường hợp này, chúng tôi nhận thấy có thể chứng minh một năng lực mới mà không cần chờ đợi yêu cầu. Chúng tôi đã tự đầu tư để thực hiện điều đó.”

TRV 150 là máy bay không người lái hậu cần, có khả năng mang tải trọng lên tới 150 pound (khoảng 68 kg), hiện đã được trang bị cho Lục quân và Thủy quân lục chiến Mỹ. Kỹ sư trưởng Rob Baltrusch của công ty ví thiết bị này như “chiếc xe bán tải trên bầu trời”, đồng thời nhấn mạnh hệ thống này phụ thuộc nhiều vào các phép tính tự động, giúp “giảm đáng kể nhiệm vụ điều khiển cho binh sĩ.”

Tên lửa 70mm được phóng ra từ drone TRV 150 trong cuộc thử nghiệm.

“Họ chỉ cần nhập tọa độ lưới, chờ đợi, và thiết bị sẽ thông báo liệu có thể đến nơi hay không, giao hàng và tự tính toán lộ trình,” ông nói.

Hệ thống Vũ khí Tiêu diệt Chính xác Cao cấp (APKWS), nền tảng phóng đạn hiện đang được lắp đặt trên trực thăng Apache, nếu có thể ứng dụng thành công trên máy bay không người lái, sẽ mở rộng phạm vi sử dụng cho nhiều đơn vị hơn.

Lục quân Mỹ cho biết dự án này đã được phát triển từ tháng 1 năm 2025 và vào tháng 5 vừa qua, hệ thống đã thử nghiệm thành công với bệ phóng một phát.

Việc thử nghiệm mới diễn ra trong bối cảnh các quan chức quân sự thúc đẩy đẩy nhanh quá trình phát triển máy bay không người lái và đơn giản hóa quy trình trang bị.

Hệ thống Vũ khí Tiêu diệt Chính xác Cao cấp (APKWS) tương tự trên trực thăng Apache được gắn lên TRV 150 biến nó thành sát thủ.

Nhằm bắt kịp công nghệ máy bay tự động ngày càng phát triển, Lầu Năm Góc đã thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Liên ngành 401 vào năm 2025, nhằm hợp nhất quy trình mua sắm giữa các quân chủng. Lầu Năm Góc cũng đã bắt đầu xây dựng khu thử nghiệm máy bay không người lái tại bang Mississippi.

Bên cạnh đó, một thị trường chống máy bay không người lái cũng đã được giới thiệu, nơi Mỹ và các đồng minh có thể kết nối để mua sắm công nghệ tương thích.

Drone vận tải chiến trường trở thành sát thủ khi gắn bệ phóng tên lửa.

