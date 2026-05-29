Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Drone tiếp tế của Anh bất ngờ được Mỹ gắn tên lửa sát thủ

Mặc dù chiếc máy bay không người lái này được thiết kế để vận chuyển vật tư trên chiến trường, Quân đội Mỹ đã thử nghiệm biến nó thành một bệ phóng tên lửa.

Tuệ Minh

Mặc dù ban đầu được thiết kế để vận chuyển tiếp tế trên chiến trường, gần đây Lục quân Mỹ đã thử nghiệm bổ sung một tính năng mới cho thiết bị này nhằm kiểm tra khả năng thực hiện nhiệm vụ hoàn toàn khác: phóng tên lửa.

Trong một cuộc thử nghiệm tại căn cứ Fort Rucker, bang Alabama, các đối tác trong ngành công nghiệp quốc phòng đã thành công trong việc gắn hệ thống vũ khí ba phát lên máy bay không người lái Tactical Resupply Vehicle (TRV 150), với mục tiêu phóng tên lửa cỡ 70 mm, theo thông cáo báo chí của Lục quân Mỹ ngày thứ Ba. Động thái này nhằm tăng cường năng lực cho các cấp chỉ huy thấp hơn.

k8rzgimuv4ymfjoa88eogw3ndppiaujeh1rb369b.jpg
Là một chiếc drone cỡ lớn, TRV 150 vốn dĩ được thiết kế cho mục đích tiếp vận trên chiến trường.

“Thông thường, ngành công nghiệp sẽ chờ đợi các yêu cầu từ phía chính phủ rồi mới đáp ứng,” ông Clark Dutterer, Phó Chủ tịch phát triển kinh doanh của Survice Engineering – công ty sản xuất loại máy bay không người lái này – cho biết. “Nhưng trong trường hợp này, chúng tôi nhận thấy có thể chứng minh một năng lực mới mà không cần chờ đợi yêu cầu. Chúng tôi đã tự đầu tư để thực hiện điều đó.”

TRV 150 là máy bay không người lái hậu cần, có khả năng mang tải trọng lên tới 150 pound (khoảng 68 kg), hiện đã được trang bị cho Lục quân và Thủy quân lục chiến Mỹ. Kỹ sư trưởng Rob Baltrusch của công ty ví thiết bị này như “chiếc xe bán tải trên bầu trời”, đồng thời nhấn mạnh hệ thống này phụ thuộc nhiều vào các phép tính tự động, giúp “giảm đáng kể nhiệm vụ điều khiển cho binh sĩ.”

trv150apkws-1.png
Tên lửa 70mm được phóng ra từ drone TRV 150 trong cuộc thử nghiệm.

“Họ chỉ cần nhập tọa độ lưới, chờ đợi, và thiết bị sẽ thông báo liệu có thể đến nơi hay không, giao hàng và tự tính toán lộ trình,” ông nói.

Hệ thống Vũ khí Tiêu diệt Chính xác Cao cấp (APKWS), nền tảng phóng đạn hiện đang được lắp đặt trên trực thăng Apache, nếu có thể ứng dụng thành công trên máy bay không người lái, sẽ mở rộng phạm vi sử dụng cho nhiều đơn vị hơn.

Lục quân Mỹ cho biết dự án này đã được phát triển từ tháng 1 năm 2025 và vào tháng 5 vừa qua, hệ thống đã thử nghiệm thành công với bệ phóng một phát.

Việc thử nghiệm mới diễn ra trong bối cảnh các quan chức quân sự thúc đẩy đẩy nhanh quá trình phát triển máy bay không người lái và đơn giản hóa quy trình trang bị.

hjbzbywxqamgoyl.jpg
Hệ thống Vũ khí Tiêu diệt Chính xác Cao cấp (APKWS) tương tự trên trực thăng Apache được gắn lên TRV 150 biến nó thành sát thủ.

Nhằm bắt kịp công nghệ máy bay tự động ngày càng phát triển, Lầu Năm Góc đã thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Liên ngành 401 vào năm 2025, nhằm hợp nhất quy trình mua sắm giữa các quân chủng. Lầu Năm Góc cũng đã bắt đầu xây dựng khu thử nghiệm máy bay không người lái tại bang Mississippi.

Bên cạnh đó, một thị trường chống máy bay không người lái cũng đã được giới thiệu, nơi Mỹ và các đồng minh có thể kết nối để mua sắm công nghệ tương thích.

Drone vận tải chiến trường trở thành sát thủ khi gắn bệ phóng tên lửa.

Military Times, TWZ
#quân đội #tin tức quân đội #máy bay không người lái #bệ phóng tên lửa #tiếp tế #căn cứ Fort Rucker

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Pháp dùng pháo 120mm trên xe tăng để đối phó drone

Xe tăng Leclerc của Pháp đã bắn hạ thành công một máy bay không người lái bằng đạn pháo 120mm trong cuộc thử nghiệm ở Abu Dhabi.

Thống đốc quân sự Pháp tại Strasbourg, Tướng Régis Anthonioz và chỉ huy Lữ đoàn Thiết giáp số 2 xác nhận xe tăng Leclerc của họ có thể phá hủy máy bay không người lái FPV bằng đạn chùm 120 mm trong các cuộc thử nghiệm bắn đạn thật ở Abu Dhabi.

Cuộc thử nghiệm này rất quan trọng vì nó cho thấy các lực lượng thiết giáp phương Tây đang tích cực điều chỉnh xe tăng để phòng thủ trước máy bay không người lái tầm gần sau khi cuộc chiến Nga-Ukraine cho thấy ngay cả những phương tiện bọc thép được bảo vệ kiên cố cũng trở nên dễ bị tổn thương trước các mối đe dọa trên không có chi phí thấp.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Chiến tranh hiện đại thay đổi: Drone giá rẻ đánh bại trực thăng đắt tiền

Một drone FPV đã tiêu diệt trực thăng Ka-52 của Nga, phản ánh sự thay đổi trong chiến thuật quân sự và thách thức các vũ khí đắt tiền.

Các nguồn tin Ukraine cho biết một trực thăng tấn công Ka-52 của Nga đã bị phá hủy bởi drone góc nhìn thứ nhất (FPV) tại khu vực Pokrovsk.

Hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy xác chiếc trực thăng bốc cháy dữ dội sau khi trúng đòn tấn công. Lữ đoàn xung kích độc lập số 59 của Ukraine được cho là đơn vị thực hiện vụ tấn công này.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Mỹ triển khai Bumblebee V2 - drone đánh chặn học từ Ukraine

Bumblebee V2 - hệ thống drone đánh chặn mới của Mỹ - sử dụng chiến thuật từ Ukraine, tiêu diệt UAV bằng va chạm trực tiếp, chi phí thấp.

Lục quân Mỹ đang đẩy nhanh việc triển khai hệ thống đánh chặn máy bay không người lái (UAV) Bumblebee V2, một giải pháp chi phí thấp nhưng hiệu quả cao, được phát triển dựa trên kinh nghiệm thực chiến tại Ukraine.

Các binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 đã tiến hành huấn luyện với hệ thống này tại căn cứ Fort Bragg, mô phỏng các tình huống chiến đấu thực tế, nơi UAV cỡ nhỏ trở thành mối đe dọa trực tiếp trên chiến trường hiện đại.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Mỹ - Iran đạt thỏa thuận sơ bộ?

Mỹ - Iran đạt thỏa thuận sơ bộ?

Theo một quan chức, Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và bắt đầu vòng đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Mỹ - Iran đạt thỏa thuận sơ bộ?

Mỹ - Iran đạt thỏa thuận sơ bộ?

Theo một quan chức, Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và bắt đầu vòng đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.