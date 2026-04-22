Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow biết cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc như thế nào.

Azernews đưa tin, Tổng thống Putin ngày 21/4 tuyên bố Moscow biết cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc như thế nào. Tuy nhiên, ông sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về điều đó.

Theo Tổng thống Putin, phía Ukraine đã chấp nhận kết quả của cuộc chiến, nhưng đang cố gắng xác định cách thức kết thúc quá trình này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Đúng vậy, họ chỉ đang cân nhắc về cách định hình mọi thứ, chúng ta hãy chờ xem. Tuy nhiên, hành động quân sự luôn là một điều rất phức tạp và nguy hiểm. Chúng ta biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào, nhưng chúng ta sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về điều đó. Chúng ta chỉ đơn giản là sẽ nỗ lực để đạt được các mục tiêu đã đề ra”, Tổng thống Putin nói.

Ngay từ đầu cuộc xung đột, Nga đã vạch ra các mục tiêu mà họ muốn đạt được thông qua chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và khẳng định rằng các mục tiêu này vẫn không thay đổi kể từ đó.

Moscow đã nhiều lần thể hiện sự sẵn sàng giải quyết xung đột thông qua ngoại giao nếu yêu cầu của họ được đáp ứng, đồng thời duy trì sự sẵn sàng sử dụng vũ lực để đạt được mục tiêu nếu nỗ lực đàm phán cuối cùng thất bại. Vấn đề lãnh thổ dường như đã trở thành trở ngại chính trong các cuộc đàm phán, khi Kiev nhiều lần từ chối rút quân khỏi các khu vực Donbass mà họ vẫn đang kiểm soát.

