Ông Putin nói Nga biết xung đột Ukraine sẽ kết thúc thế nào

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow biết cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc như thế nào.

An An (Theo Azernews)

Azernews đưa tin, Tổng thống Putin ngày 21/4 tuyên bố Moscow biết cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc như thế nào. Tuy nhiên, ông sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về điều đó.

Theo Tổng thống Putin, phía Ukraine đã chấp nhận kết quả của cuộc chiến, nhưng đang cố gắng xác định cách thức kết thúc quá trình này.

tongthongputin.png
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: modern.az.

"Đúng vậy, họ chỉ đang cân nhắc về cách định hình mọi thứ, chúng ta hãy chờ xem. Tuy nhiên, hành động quân sự luôn là một điều rất phức tạp và nguy hiểm. Chúng ta biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào, nhưng chúng ta sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về điều đó. Chúng ta chỉ đơn giản là sẽ nỗ lực để đạt được các mục tiêu đã đề ra”, Tổng thống Putin nói.

Ngay từ đầu cuộc xung đột, Nga đã vạch ra các mục tiêu mà họ muốn đạt được thông qua chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và khẳng định rằng các mục tiêu này vẫn không thay đổi kể từ đó.

Moscow đã nhiều lần thể hiện sự sẵn sàng giải quyết xung đột thông qua ngoại giao nếu yêu cầu của họ được đáp ứng, đồng thời duy trì sự sẵn sàng sử dụng vũ lực để đạt được mục tiêu nếu nỗ lực đàm phán cuối cùng thất bại. Vấn đề lãnh thổ dường như đã trở thành trở ngại chính trong các cuộc đàm phán, khi Kiev nhiều lần từ chối rút quân khỏi các khu vực Donbass mà họ vẫn đang kiểm soát.

Xung đột Trung Đông kéo dài, ông Zelensky lo mất sự ủng hộ của Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lo ngại rằng một cuộc chiến kéo dài giữa Mỹ và Iran có thể làm suy giảm sự ủng hộ của Washington đối với Kiev.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với AP tại Thổ Nhĩ Kỳ tối 4/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ lo ngại rằng một cuộc chiến kéo dài giữa Mỹ-Israel với Iran có thể làm suy giảm thêm sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine, khi các ưu tiên toàn cầu của Washington thay đổi và Kiev chuẩn bị đối mặt với việc giảm nguồn cung tên lửa phòng không Patriot vốn đang rất cần thiết.

"Ukraine đang cần thêm các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất để đối phó với các đợt tấn công hàng ngày của Nga", ông Zelensky nói.

Động thái cứng rắn của Hungary với Ukraine

Hungary sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine nhằm gây áp lực buộc Kiev khôi phục dòng chảy dầu Nga qua đường ống Druzhba.

AP đưa tin, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán ngày 25/3 thông báo nước này sẽ dần dần cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine cho đến khi việc vận chuyển dầu Nga qua đường ống Druzhba được nối lại. Được biết, việc trung chuyển khí đốt tự nhiên qua Hungary vốn đóng vai trò then chốt trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng của Ukraine.

hungary.png
Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Nguồn ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ/Jewish News.
Ukraine cử hơn 200 chuyên gia UAV đến Trung Đông

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hiện có 201 chuyên gia quân sự Ukraine đang được triển khai tại khu vực Trung Đông và vùng Vịnh.

Theo phóng viên Ukrinform, trong bài phát biểu trước Quốc hội Anh ngày 17/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hiện có 201 chuyên gia quân sự Ukraine đang được triển khai tại khu vực Trung Đông và vùng Vịnh, giúp phòng thủ chống lại máy bay không người lái Shahed của Iran, và 34 chuyên gia khác sẵn sàng được điều động.

"Hiện tại, 201 người Ukraine đang ở khu vực Trung Đông và Vịnh Ba Tư, và 34 người khác sẵn sàng được triển khai. Họ là những chuyên gia quân sự hỗ trợ phòng thủ chống lại máy bay không người lái Shahed. Các chuyên gia của chúng tôi đã có mặt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Ả Rập Xê Út, và đang trên đường đến Kuwait”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.

