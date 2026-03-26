Động thái cứng rắn của Hungary với Ukraine

AP đưa tin, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán ngày 25/3 thông báo nước này sẽ dần dần cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine cho đến khi việc vận chuyển dầu Nga qua đường ống Druzhba được nối lại. Được biết, việc trung chuyển khí đốt tự nhiên qua Hungary vốn đóng vai trò then chốt trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng của Ukraine.

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Nguồn ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ/Jewish News.

Tuyên bố của ông Orbán được đưa ra trong bối cảnh nguồn cung dầu Nga cho Hungary và Slovakia đã bị gián đoạn gần hai tháng sau khi các quan chức Ukraine cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đã làm hư hại đường ống dẫn dầu Druzhba, vốn đi qua lãnh thổ Ukraine, và các đợt tấn công liên tiếp đang đe dọa tính mạng của các kỹ thuật viên đang nỗ lực sửa chữa.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Hungary và Slovakia cáo buộc Ukraine cố tình trì hoãn việc vận chuyển dầu Nga qua đường ống Druzhba. Tổng thống Volodymyr Zelensky trước đó trong tháng này cho biết ông không muốn cho phép dầu Nga tiếp tục trung chuyển qua lãnh thổ Ukraine.

Trong một video đăng trên mạng xã hội ngày 25/3, ông Orbán cho rằng quyết định ngừng cung cấp dầu Nga là “hành vi tống tiền của Ukraine”, đồng thời nhấn mạnh: “Chừng nào Ukraine chưa cung cấp dầu, họ sẽ không nhận được khí đốt từ Hungary”.

Ông cũng cho biết Hungary sẽ sử dụng lượng khí đốt này để bổ sung cho kho dự trữ trong nước.

Chính quyền Kiev chưa đưa ra bình luận ngay lập tức và người phát ngôn Chính phủ Hungary cũng không phản hồi đề nghị bình luận của hãng AP.

Theo công ty tư vấn năng lượng Ukraine EXPRO, Ukraine nhập khẩu phần lớn nhu cầu khí đốt thông qua Hungary, chiếm khoảng 45% tổng lượng nhập khẩu năm ngoái. Con số này đã giảm xuống còn 38% vào tháng 1/2026.

Tuyên bố của ông Orbán là động thái trả đũa mới nhất trong loạt biện pháp Hungary thực hiện nhằm đáp trả việc gián đoạn nguồn dầu Nga.

Tuần trước, Thủ tướng Orbán đã chặn khoản vay 90 tỷ euro (106 tỷ USD) của EU dành cho Ukraine vì sự gián đoạn này và cam kết sẽ phủ quyết bất kỳ quyết định ủng hộ Ukraine nào nữa cho đến khi nguồn dầu được nối lại.

Nhà lãnh đạo Hungary trước đó cũng đã ngừng xuất khẩu dầu diesel sang Ukraine và phủ quyết một vòng trừng phạt mới của EU đối với Nga.

Được biết, Hungary và Slovakia hiện đang được miễn trừ tạm thời khỏi chính sách cấm nhập khẩu dầu Nga của Liên minh châu Âu kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.

