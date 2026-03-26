Động thái cứng rắn của Hungary với Ukraine

Hungary sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine nhằm gây áp lực buộc Kiev khôi phục dòng chảy dầu Nga qua đường ống Druzhba.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán ngày 25/3 thông báo nước này sẽ dần dần cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine cho đến khi việc vận chuyển dầu Nga qua đường ống Druzhba được nối lại. Được biết, việc trung chuyển khí đốt tự nhiên qua Hungary vốn đóng vai trò then chốt trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng của Ukraine.

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Nguồn ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ/Jewish News.

Tuyên bố của ông Orbán được đưa ra trong bối cảnh nguồn cung dầu Nga cho Hungary và Slovakia đã bị gián đoạn gần hai tháng sau khi các quan chức Ukraine cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đã làm hư hại đường ống dẫn dầu Druzhba, vốn đi qua lãnh thổ Ukraine, và các đợt tấn công liên tiếp đang đe dọa tính mạng của các kỹ thuật viên đang nỗ lực sửa chữa.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Hungary và Slovakia cáo buộc Ukraine cố tình trì hoãn việc vận chuyển dầu Nga qua đường ống Druzhba. Tổng thống Volodymyr Zelensky trước đó trong tháng này cho biết ông không muốn cho phép dầu Nga tiếp tục trung chuyển qua lãnh thổ Ukraine.

Trong một video đăng trên mạng xã hội ngày 25/3, ông Orbán cho rằng quyết định ngừng cung cấp dầu Nga là “hành vi tống tiền của Ukraine”, đồng thời nhấn mạnh: “Chừng nào Ukraine chưa cung cấp dầu, họ sẽ không nhận được khí đốt từ Hungary”.

Ông cũng cho biết Hungary sẽ sử dụng lượng khí đốt này để bổ sung cho kho dự trữ trong nước.

Chính quyền Kiev chưa đưa ra bình luận ngay lập tức và người phát ngôn Chính phủ Hungary cũng không phản hồi đề nghị bình luận của hãng AP.

Theo công ty tư vấn năng lượng Ukraine EXPRO, Ukraine nhập khẩu phần lớn nhu cầu khí đốt thông qua Hungary, chiếm khoảng 45% tổng lượng nhập khẩu năm ngoái. Con số này đã giảm xuống còn 38% vào tháng 1/2026.

Tuyên bố của ông Orbán là động thái trả đũa mới nhất trong loạt biện pháp Hungary thực hiện nhằm đáp trả việc gián đoạn nguồn dầu Nga.

Tuần trước, Thủ tướng Orbán đã chặn khoản vay 90 tỷ euro (106 tỷ USD) của EU dành cho Ukraine vì sự gián đoạn này và cam kết sẽ phủ quyết bất kỳ quyết định ủng hộ Ukraine nào nữa cho đến khi nguồn dầu được nối lại.

Nhà lãnh đạo Hungary trước đó cũng đã ngừng xuất khẩu dầu diesel sang Ukraine và phủ quyết một vòng trừng phạt mới của EU đối với Nga.

Được biết, Hungary và Slovakia hiện đang được miễn trừ tạm thời khỏi chính sách cấm nhập khẩu dầu Nga của Liên minh châu Âu kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.

Quân sự - Thế giới

Ukraine sẵn sàng tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng tham gia vòng đàm phán hòa bình 3 bên tiếp theo với Nga và Mỹ.

Theo AP, trong bài phát biểu cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng cho vòng đàm phán hòa bình 3 bên tiếp theo, do Mỹ làm trung gian, nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài hơn 4 năm qua. Tuy nhiên, việc lựa chọn địa điểm và thời gian cuộc gặp diễn ra phụ thuộc vào sự đồng thuận giữa Moscow và Washington.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP.
Quân sự - Thế giới

Ukraine không muốn sửa đường ống vận chuyển dầu của Nga tới Trung Âu

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông không muốn sửa chữa đường ống dẫn dầu bị hư hại, vốn được sử dụng để vận chuyển dầu của Nga tới Trung Âu.

AP đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/3 nói rằng ông không muốn sửa chữa đường ống dẫn dầu Druzhba bị hư hại, vốn vận chuyển dầu thô của Nga sang Trung Âu, bất chấp căng thẳng gia tăng với các nước láng giềng Hungary và Slovakia liên quan đến việc gián đoạn nguồn cung dầu.

Việc vận chuyển dầu của Nga tới Hungary và Slovakia đã bị dừng lại kể từ ngày 27/1/2026, sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mà quan chức Ukraine nói rằng do Nga thực hiện đã làm hư hại đường ống Druzhba, vốn đi qua lãnh thổ Ukraine.

Quân sự - Thế giới

Lý do cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine bị hoãn

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian đang bị đình trệ trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp diễn.

AP dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/3 cho biết, vòng đàm phán mới giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian, dự kiến diễn ra trong tuần này, đã bị hoãn lại do chiến sự tại Trung Đông.

“Hiện tại, do tình hình liên quan đến Iran, vẫn chưa có tín hiệu cho một cuộc gặp ba bên mới (giữa Nga, Mỹ và Ukraine). Tuy nhiên, ngay khi tình hình an ninh và bối cảnh chính trị chung cho phép nối lại hoạt động ngoại giao ba bên, chúng tôi sẽ thực hiện”, ông Zelensky thông báo tối 4/3.

