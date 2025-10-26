Ông Phạm Nhật Vượng thành người Việt đầu tiên sở hữu tài sản trên 20 tỷ USD

Với khối tài sản 20,3 tỷ USD, tỷ phú Phạm Nhật Vượng áp sát top 100 người giàu nhất thế giới của Forbes.

Theo cập thời gian thực của Forbes, tính đến tối 25/10, tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup sở hữu khối tài sản lên đến 20,3 tỷ USD, xếp thứ 118 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một người Việt được ghi nhận có khối tài sản trên 20 tỷ USD.

Đáng chú ý, con số 20 tỷ USD thậm chí còn lớn hơn vốn hóa Vietcombank – ngân hàng giá trị nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng theo tính toán của Forbes hiện đã vượt xa vốn hóa của hầu hết các công ty niêm yết tại Việt Nam, ngoại trừ Vingroup.

Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt 20 tỷ USD. Ảnh chụp màn hình

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vọt nhờ đà tăng phi mã của cổ phiếu VIC. Từ đầu năm, thị giá cổ phiếu VIC đã tăng 440% qua đó lập đỉnh mới 219.000 đồng/cp.

Vốn hóa thị trường của Vingroup cũng theo đó lập kỷ lục gần 850 tỷ đồng. Vingroup là doanh nghiệp đầu tiên chạm đến các mốc 600.000 tỷ, 700.000 tỷ và 800.000 tỷ đồng vốn hóa trong lịch sử chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh tài sản trên sàn chứng khoán Việt Nam, một phần không nhỏ tài sản của ông Phạm Nhật Vượng còn nằm tại VinFast – doanh nghiệp đang niêm yết trên Nasdaq với vốn hóa khoảng 7,5 tỷ USD. VinFast hiện là hãng xe bán chạy nhất Việt Nam và đang không ngừng mở rộng thị trường ra các nước trong khu vực.

Năm 2013, ông Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được Forbes vinh danh trong danh sách tỷ phú USD với khối tài sản ước tính 1,5 tỷ USD, trở thành người Việt Nam đầu tiên bước vào hàng ngũ tỷ phú toàn cầu. Thời điểm đó, ông Phạm Nhật Vượng xếp thứ 974 thế giới, đánh dấu một cột mốc lịch sử không chỉ với cá nhân Chủ tịch Vingroup mà còn với nền kinh tế tư nhân Việt Nam khi lần đầu có đại diện góp mặt trong bản đồ tài sản thế giới.

Những năm tiếp theo, khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục tăng trưởng nhờ sự bứt phá của Vingroup. Trong giai đoạn 2015–2019, tài sản của ông tăng mạnh, từ mức chưa đến 2 tỷ USD lên đến 6,6 tỷ USD.

Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng hơn 13 lần kể từ năm 2013. Ảnh: Vingroup

Năm 2020, đại dịch cùng biến động thị trường khiến tài sản của ông Phạm Nhật Vượng ghi nhận sự sụt giảm, còn 5,6 tỷ USD. Nhưng chỉ một năm sau, tài sản của ông Vượng thiết lập đỉnh cao mới khi Forbes công bố khối tài sản 7,3 tỷ USD, củng cố vị thế người giàu nhất Việt Nam.

Năm 2022, tài sản của ông Vượng sụt giảm còn 6,2 tỷ USD và tiếp tục giảm sâu còn 4,3 tỷ USD vào năm 2023. Đây là giai đoạn Vingroup tập trung nguồn lực vào VinFast, trong khi thị trường chứng khoán và bất động sản gặp nhiều thách thức.

Đầu tháng 3/2025, tỷ phú Phạm Nhật Vượng quay lại top 500 người giàu nhất thế giới với 6,7 tỷ USD. Tháng 4/2025, con số này đã tăng vọt lên 8,1 tỷ USD, đưa ông vào top 400 toàn cầu.

Tháng 5/2025, lần đầu tiên tài sản của ông Phạm Nhật Vượng chạm 10,7 tỷ USD. Tháng 8/2025, tài sản của Chủ tịch Vingroup lần đầu tiên vượt 13,6 tỷ USD, đưa ông vào top 200 người giàu nhất hành tinh.

Đến thời điểm hiện tại, khối tài sản 20,3 tỷ USD đưa Chủ tịch Vingroup vượt qua nhiều tên tuổi lừng danh thế giới, đồng thời áp sát top 100 người giàu nhất thế giới theo Forbes.