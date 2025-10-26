Hà Nội

Kinh doanh

Ông Phạm Nhật Vượng thành người Việt đầu tiên sở hữu tài sản trên 20 tỷ USD

Với khối tài sản 20,3 tỷ USD, tỷ phú Phạm Nhật Vượng áp sát top 100 người giàu nhất thế giới của Forbes.

Hoàng Minh (theo Forbes)

Theo cập thời gian thực của Forbes, tính đến tối 25/10, tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup sở hữu khối tài sản lên đến 20,3 tỷ USD, xếp thứ 118 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một người Việt được ghi nhận có khối tài sản trên 20 tỷ USD.

Đáng chú ý, con số 20 tỷ USD thậm chí còn lớn hơn vốn hóa Vietcombank – ngân hàng giá trị nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng theo tính toán của Forbes hiện đã vượt xa vốn hóa của hầu hết các công ty niêm yết tại Việt Nam, ngoại trừ Vingroup.

pham-nha-vuong1.jpg
Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt 20 tỷ USD. Ảnh chụp màn hình

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vọt nhờ đà tăng phi mã của cổ phiếu VIC. Từ đầu năm, thị giá cổ phiếu VIC đã tăng 440% qua đó lập đỉnh mới 219.000 đồng/cp.

Vốn hóa thị trường của Vingroup cũng theo đó lập kỷ lục gần 850 tỷ đồng. Vingroup là doanh nghiệp đầu tiên chạm đến các mốc 600.000 tỷ, 700.000 tỷ và 800.000 tỷ đồng vốn hóa trong lịch sử chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh tài sản trên sàn chứng khoán Việt Nam, một phần không nhỏ tài sản của ông Phạm Nhật Vượng còn nằm tại VinFast – doanh nghiệp đang niêm yết trên Nasdaq với vốn hóa khoảng 7,5 tỷ USD. VinFast hiện là hãng xe bán chạy nhất Việt Nam và đang không ngừng mở rộng thị trường ra các nước trong khu vực.

Năm 2013, ông Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được Forbes vinh danh trong danh sách tỷ phú USD với khối tài sản ước tính 1,5 tỷ USD, trở thành người Việt Nam đầu tiên bước vào hàng ngũ tỷ phú toàn cầu. Thời điểm đó, ông Phạm Nhật Vượng xếp thứ 974 thế giới, đánh dấu một cột mốc lịch sử không chỉ với cá nhân Chủ tịch Vingroup mà còn với nền kinh tế tư nhân Việt Nam khi lần đầu có đại diện góp mặt trong bản đồ tài sản thế giới.

Những năm tiếp theo, khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục tăng trưởng nhờ sự bứt phá của Vingroup. Trong giai đoạn 2015–2019, tài sản của ông tăng mạnh, từ mức chưa đến 2 tỷ USD lên đến 6,6 tỷ USD.

pham-nha-vuong2.jpg
Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng hơn 13 lần kể từ năm 2013. Ảnh: Vingroup

Năm 2020, đại dịch cùng biến động thị trường khiến tài sản của ông Phạm Nhật Vượng ghi nhận sự sụt giảm, còn 5,6 tỷ USD. Nhưng chỉ một năm sau, tài sản của ông Vượng thiết lập đỉnh cao mới khi Forbes công bố khối tài sản 7,3 tỷ USD, củng cố vị thế người giàu nhất Việt Nam.

Năm 2022, tài sản của ông Vượng sụt giảm còn 6,2 tỷ USD và tiếp tục giảm sâu còn 4,3 tỷ USD vào năm 2023. Đây là giai đoạn Vingroup tập trung nguồn lực vào VinFast, trong khi thị trường chứng khoán và bất động sản gặp nhiều thách thức.

Đầu tháng 3/2025, tỷ phú Phạm Nhật Vượng quay lại top 500 người giàu nhất thế giới với 6,7 tỷ USD. Tháng 4/2025, con số này đã tăng vọt lên 8,1 tỷ USD, đưa ông vào top 400 toàn cầu.

Tháng 5/2025, lần đầu tiên tài sản của ông Phạm Nhật Vượng chạm 10,7 tỷ USD. Tháng 8/2025, tài sản của Chủ tịch Vingroup lần đầu tiên vượt 13,6 tỷ USD, đưa ông vào top 200 người giàu nhất hành tinh.

Đến thời điểm hiện tại, khối tài sản 20,3 tỷ USD đưa Chủ tịch Vingroup vượt qua nhiều tên tuổi lừng danh thế giới, đồng thời áp sát top 100 người giàu nhất thế giới theo Forbes.

Kinh doanh

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 3 người có tài sản tăng mạnh nhất thế giới

Cổ phiếu "họ Vin" bứt phá giúp tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ túi thêm 1,1 tỷ USD chỉ trong một ngày, nâng tổng tài sản lên mức kỷ lục 18,1 tỷ USD. 

Kết thúc phiên giao dịch 10/10, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh. Theo thống kê của Forbes, sau phiên giao dịch ngày 10/10, tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ túi thêm 1,1 tỷ USD, đưa tổng tài sản lên mức 18,1 tỷ USD (tương đương hơn 447.550 tỷ đồng).

Với khối tài sản này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vươn lên đứng vị trí thứ 134 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới. Thành tích này tăng đáng kể so với hồi đầu năm (vị trí 535).

Xem chi tiết

Kinh doanh

Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục, chưa từng có ở Việt Nam

Với 16,5 tỷ USD, tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt top 150 người giàu nhất thế giới của Forbes. 

Đóng cửa phiên giao dịch chứng khoán ngày 29/9, giá cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tạm dừng ở mức 172.800 đồng/cổ phiếu, tăng 5,37% so với giá tham chiếu vào đầu ngày. Đây là mức giá cao nhất của cổ phiếu Vingroup kể từ khi niêm yết đến nay. Mức giá này đưa vốn hóa doanh nghiệp chạm mốc 665.000 tỷ đồng (tương đương với hơn 25,5 tỷ USD quy đổi). Vingroup hiện là doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đặc biệt, nhờ đà tăng của cổ phiếu VIC, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng gia tăng đáng kể. Theo dữ liệu thời gian thực từ Forbes (đến sáng 30/9), tổng giá trị tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã đạt 16,5 tỷ USD, tăng thêm 703 triệu USD chỉ trong một ngày.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Chân dung người vợ kín tiếng của ông Phạm Nhật Vượng vừa thành tỷ phú USD

Là người giàu thứ 5 trên sàn chứng khoán Việt, nhưng phu nhân tỷ phú Phạm Nhật Vượng rất kín tiếng về đời tư.

Kết phiên giao dịch 25/9, cổ phiếu Vingroup (VIC) tăng mạnh 6%, chốt phiên ở mức kỷ lục 158.000 đồng/cổ phiếu. Đây là thị giá cao nhất từ trước đến nay của cổ phiếu VIC. Tính từ đầu năm, cổ phiếu Vingroup đã tăng gần 290%.

Với đà tăng này, khối tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng thêm 703 triệu USD, chạm mốc 15,4 tỷ USD, đưa ông lên vị trí 168 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Xem chi tiết

