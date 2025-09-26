Chân dung người vợ kín tiếng của ông Phạm Nhật Vượng vừa thành tỷ phú USD

Là người giàu thứ 5 trên sàn chứng khoán Việt, nhưng phu nhân tỷ phú Phạm Nhật Vượng rất kín tiếng về đời tư.

Kết phiên giao dịch 25/9, cổ phiếu Vingroup (VIC) tăng mạnh 6%, chốt phiên ở mức kỷ lục 158.000 đồng/cổ phiếu. Đây là thị giá cao nhất từ trước đến nay của cổ phiếu VIC. Tính từ đầu năm, cổ phiếu Vingroup đã tăng gần 290%.

Với đà tăng này, khối tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng thêm 703 triệu USD, chạm mốc 15,4 tỷ USD, đưa ông lên vị trí 168 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Cùng với đó, tài sản của bà Phạm Thu Hương, vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng, đồng thời là Phó chủ tịch Vingroup đã có bước tăng vọt đáng kể.

Với việc sở hữu hơn 170,6 triệu cổ phiếu VIC, bà Phạm Thu Hương nắm giữ khối tài sản gần 26.956 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ USD. Khối tài sản này đưa bà Phạm Thu Hương gia nhập hàng ngũ tỷ phú USD.

Bà Phạm Thu Hương sở hữu gần 27.000 tỷ đồng. Ảnh: VIC

Tính từ đầu năm đến nay, giá trị tài sản của bà Phạm Thu Hương đã tăng thêm hơn 20.000 tỷ đồng, đưa bà lên vị trí thứ 5 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam và là người phụ nữ giàu thứ 2 trên sàn.

Hiện tại, Forbes chưa xếp hạng bà Phạm Thu Hương trong danh sách tỷ phú USD. Tuy nhiên, với tốc độ tăng tài sản này, nhiều khả năng Forbes sẽ sớm đưa bà Hương vào danh sách những người giàu nhất hành tinh.

Bà Phạm Thu Hương sinh năm 1969, là người đồng sáng lập Tập đoàn Vingroup cùng chồng là tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Hiện, bà giữ cương vị Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup, đồng thời là Thành viên HĐQT CTCP Vincom Retail, trực tiếp tham gia vào nhiều hoạt động điều hành quan trọng của tập đoàn.

Bà tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Kiev (Ukraina) với bằng Cử nhân Luật quốc tế. Trong thời gian du học, bà gặp gỡ ông Phạm Nhật Vượng thông qua các nhóm sinh viên Việt Nam tại Matxcơva.

Bà Phạm Thu Hương được bầu vào HĐQT từ năm 2011 và giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT từ đó đến nay. Năm 2020, bà cùng ông Phạm Nhật Vượng sáng lập Quỹ VinFuture - một trong những giải thưởng khoa học uy tín toàn cầu.

Là một trong những nữ doanh nhân giàu có và quyền lực nhất Việt Nam nhưng bà Phạm Thu Hương rất kín tiếng về đời tư. Lần đầu bà Hương xuất hiện trước công chúng là tại lễ trao giải thưởng khoa học – công nghệ toàn cầu VinFuture, diễn ra vào tháng 1/2022 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.