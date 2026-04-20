Ông Đỗ Thành Trung giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

Sáng 20/4, với sự thống nhất, tín nhiệm cao, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố Hải Phòng đã thông qua nghị quyết bầu ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung bày tỏ vinh dự khi được HĐND thành phố Hải Phòng tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 – 2031, đồng thời cho biết nhận thức sâu sắc đây là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng khẳng định sẽ chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Thành ủy và UBND thành phố; không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy năng lực, kinh nghiệm để cùng tập thể lãnh đạo thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, UBND thành phố Hải Phòng sẽ tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với kiểm tra, giám sát; xây dựng chính quyền hành động, liêm chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thành phố phấn đấu thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 – 2030, đạt mục tiêu tăng trưởng từ 13 – 14%/năm; phát huy vai trò trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ giao thương quốc tế; đẩy mạnh phát triển công nghiệp hiện đại, dịch vụ cảng biển, logistics; đồng thời tạo các động lực tăng trưởng mới theo hướng nhanh và bền vững.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác quy hoạch, phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng chiến lược; thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đời sống nhân dân; củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất; quán triệt, triển khai các kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; sự phối hợp của HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố.

Với tinh thần trách nhiệm cao, tân Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo thành phố đoàn kết, nỗ lực, hành động vì lợi ích chung, góp phần xây dựng Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm kinh tế biển, công nghiệp, logistics quan trọng của khu vực và cả nước.

Ông Đỗ Thành Trung sinh năm 1976, quê quán tỉnh Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai. Quá trình công tác, ông Đỗ Thành Trung từng đảm nhận nhiều vị trí công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngày 13/3/2023, ông Trung được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Thành Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính. Tháng 3/2026, ông Đỗ Thành Trung được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII cũng thông qua Nghị quyết bầu 6 Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm các ông: Lê Anh Quân; Vũ Tiến Phụng; Lê Trung Kiên; Nguyễn Minh Hùng; Trần Văn Quân; Hoàng Minh Cường. Đồng thời thông qua Nghị quyết bầu 14 Uỷ viên UBND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

