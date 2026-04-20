Ý nghĩa đặc biệt kỳ họp thứ Nhất HĐND TP Hải Phòng khóa XVII

Sáng 20/4, HĐND TP Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ Nhất.

Tại kỳ họp sẽ bầu các chức danh của HĐND, UBND, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng. Đồng thời xem xét, đánh giá, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền, theo luật định.

Ông Lê Ngọc Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố Hải Phòng khoá XVII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Phát huy trách nhiệm, trí tuệ, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ Nhất, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu nêu rõ, kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt, mở đầu cho nhiệm kỳ mới của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Kỳ họp có nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đó là tiến hành bầu, kiện toàn các chức danh chủ chốt của hệ thống chính trị thành phố như: HĐND, các cơ quan của HĐND; UBND thành phố; Ủy viên UBND thành phố... Đồng thời xem xét, thông qua một số cơ chế, chính sách để thực hiện ngay trong năm 2026 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ, góp phần đưa các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào cuộc sống.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng chúc mừng thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn thành phố, cuộc bầu cử đã được tổ chức dân chủ, đúng quy định của pháp luật; với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,85%, cao hơn mức bình quân cả nước (99,69%) và cao hơn nhiệm kỳ trước (99,78%).

Đồng thời, chúc mừng 19 vị đại biểu Quốc hội và 85 vị đại biểu HĐND thành phố khóa XVII đã được cử tri tín nhiệm lựa chọn. Đây là niềm vinh dự to lớn, cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết, bước sang nhiệm kỳ 2026 - 2031, thành phố Hải Phòng có những thuận lợi cơ bản.

Trong đó, Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị của thành phố luôn đoàn kết, thống nhất, hoạt động ổn định, hiệu quả; cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ; dư địa và không gian phát triển được mở rộng; các định hướng, tư duy chiến lược lớn của Trung ương và thành phố cơ bản đầy đủ.

Đến thời điểm này, bộ máy chính quyền thành phố cần chuyển mạnh sang hành động theo đúng phương châm đã đặt ra là “Chủ động thực thi, phát huy động lực, tăng trưởng bứt phát” góp phần hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết 45 Bộ Chính trị và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Thành ủy Hải Phòng ngày 16/3/2026, đó là xây dựng Hải Phòng trở thành một siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu, trung tâm giao thương logistics và kinh tế biển của khu vực Đông Nam Á, góp phần quan trọng cùng cả nước hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân thành phố cần tiếp tục đoàn kết một lòng, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, lãnh đạo UBND thành phố và các vị đại biểu khóa XVII cần phát huy trách nhiệm, trí tuệ, tiếp tục đổi mới với tinh thần thẳng thắn, cầu thị; thực hiện tốt nhất vai trò, trách nhiệm của người Đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri và Nhân dân thành phố.

Quang cảnh kỳ họp.

Chọn lựa để bầu người có đức, có tài

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, Kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi thực hiện việc kiện toàn nhân sự chủ chốt của HĐND, UBND thành phố, bầu Hội thẩm nhân dân thành phố và khu vực nhiệm kỳ mới. Đây là nội dung then chốt, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo và hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ của bộ máy chính quyền địa phương trong cả nhiệm kỳ.

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng, các cán bộ được giới thiệu để bầu vào các chức danh chủ chốt HĐND, UBND đều là những người đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh cán bộ: có kinh nghiệm công tác; có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt; có tinh thần trách nhiệm cao; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có quá trình rèn luyện, phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác được phân công.

Đây cũng là những cán bộ đã được Trung ương và Thành ủy cân nhắc, giới thiệu để kỳ họp xem xét, bầu theo phân cấp quản lý. Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị mỗi vị đại biểu HĐND thành phố cần nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nghiên cứu thảo luận dân chủ, chọn lựa để bầu người có đức, có tài, góp phần gánh vác trọng trách trong bộ máy chính quyền thành phố.

Đối với HĐND thành phố Hải Phòng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, thực chất, hiện đại, gần dân, sát thực tiễn. Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030, các Nghị quyết của Trung ương, Quy chế làm việc của Thành ủy, HĐND cần cụ thể hóa thành các quyết sách có tính đột phá, tạo nền tảng chính trị, pháp lý đồng bộ, vững chắc cho sự phát triển bứt phá của thành phố không chỉ cho nhiệm kỳ trước mắt mà cần có cả tầm nhìn lâu dài. Các quyết sách về mục tiêu, giải pháp và phân bổ nguồn lực của HĐND trong nghiệm kỳ mới phải đảm bảo thiết thực, có tính khả thi cao, thực sự là công cụ pháp lý hiệu quả, giải quyết trúng và đúng những vấn đề thực tiễn đặt ra, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, cần nâng cao hơn nữa hiệu lực giám sát của HĐND đảm bảo thực chất, góp phần sửa cho đúng, làm cho tốt hơn, tháo gỡ được điểm nghẽn, cảnh báo sớm được rủi ro, thúc đẩy được hành động và phải đi đến cùng câu hỏi, đó là: vấn đề đã được giải quyết hay chưa?

Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị HĐND nhiệm kỳ này cần tập trung giám sát những vấn đề lớn, những vấn đề bức xúc mà cử tri và người dân quan tâm; việc thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương và Thành ủy; việc tổ chức và thực thi pháp luật tại địa phương; việc sử dụng nguồn lực, quản lý tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cần thực hiện “bốn cụ thể” trong giám sát (trách nhiệm cụ thể, thời hạn cụ thể, sản phẩm cụ thể, kết quả cụ thể).

Tiếp tục đa dạng hóa và linh hoạt hóa các hoạt động của Hội đồng, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, hình thức họp trực tuyến; HĐND cần gắn bó mật thiết hơn nữa với Nhân dân, mở rộng các kênh tiếp nhận, lắng nghe ý kiến của cử tri, Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, nhà khoa học; tăng cường công khai, minh bạch trong toàn bộ hoạt động của mình. Khi tiếng nói của người dân được lắng nghe và quyết sách xuất phát từ thực tiễn thì niềm tin xã hội được củng cố vững chắc hơn.

Đối với với đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị phải tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của từng đại biểu, đặc biệt là đại biểu chuyên trách; phát huy vai trò của các tổ đại biểu để thực sự là cầu nối chặt chẽ giữa HĐND với cử tri và Nhân dân.

“Các vị đại biểu cần phải nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực phản biện, và phải có khả năng truyền tải trung thực tiếng nói của người dân đến với Hội đồng. Các vị đại biểu HĐND cần nhận thức sâu sắc về yêu cầu, nhiệm vụ mới là rất cao và trong bối cảnh tình hình mới đang có những thay đổi rất sâu sắc, đòi hỏi mỗi vị đại biểu HĐND cần tự soi, tự sửa, tự hoàn thiện để tương thích với cơ quan quyền lực nhà nước và đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân ở một thành phố lớn thứ 3 cả nước về quy mô kinh tế”, Bí thư Thành ủy Hải Phòng lưu ý.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, đối với UBND thành phố Hải Phòng có vai trò quyết định hiệu quả điều hành bộ máy chính quyền thành phố, bước vào nhiệm kỳ mới phải gánh vác trọng trách hết sức lớn lao là duy trì việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hằng năm ở mức cao nhất, đó là: tốc độ tăng trưởng phải đạt tối thiểu 13% trở lên, vừa phải kiến tạo, thúc đẩy động lực tăng trưởng cho thành phố trong vòng ít nhất 2 nhiệm kỳ tiếp theo, để đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Để đạt được mục tiêu trên, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị UBND thành phố cần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực dự báo; xây dựng các kịch bản tăng trưởng theo phương châm “6 rõ”; đổi mới sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành; tận dụng tối đa các cơ chế chính sách đặc thù của Trung ương dành cho Hải Phòng; chú trọng thực hiện 5 đột phá chiến lược tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và các kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, HĐND; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo; thúc đẩy, thu hút các thành phần kinh tế và người dân đóng góp vào tăng trưởng 2 con số nhưng phải gắn chặt với chất lượng, hiệu quả, hướng tới nâng cao đời sống của Nhân dân và tăng trưởng phải thực chất.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu đề nghị cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị của thành phố. Trên cơ sở tổng kết, đúc rút kinh nghiệm của các nhiệm kỳ đã qua và yêu cầu hiện nay, cần nghiên cứu bổ sung, sửa đổi quy chế phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ngay từ đầu nhiệm kỳ mới, để các cơ quan thực hiện đúng và tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định dưới sự chỉ đạo của Thành ủy. Công tác phối hợp cần dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bảo đảm chủ động phối hợp từ sớm, từ xa, thường xuyên, chặt chẽ. Chú trọng điều hòa, phối hợp giữa hoạt động kiểm tra của Đảng; thanh tra của chính quyền; giám sát của HĐND và MTTQ tạo thành cơ chế hỗ trợ, kiểm soát để thúc đẩy bộ máy chính quyền hành động đúng, hành động nhanh, hành động hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng nêu rõ, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ Nhất, năm mở đầu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Đứng trước thời cơ, vận hội mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đặt nhiều kỳ vọng vào HĐND và UBND thành phố bước vào nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trước mắt thành phố còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với truyền thống “thành phố Cảng anh hùng - xứ Đông văn hiến” và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy Hải Phòng tin tưởng HĐND khóa XVII, UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.