Philippines bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Sáng 1/6, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Manila, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hoà Philippines.

Đây là chuyến thăm Philippines đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Philippines và Việt Nam chia sẻ rất nhiều điểm tương đồng về vị trí địa lý, quy mô dân số, trình độ phát triển cũng như về lịch sử, văn hóa và con người, đặc biệt 2 nước đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 10 tỷ USD; đồng thời tăng cường hợp tác về bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, hợp tác nghiên cứu khoa học biển…

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Philippines.
Khi xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân tiến vào Phủ Tổng thống, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr và Phu nhân ra tận cửa xe đón và nồng nhiệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Philippines; 2 nhà lãnh đạo bước trên thảm đỏ tiến về bục danh dự, Tổng thống Philippines trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự, trước quốc kỳ 2 nước, đội quân nhạc trang trọng cử Quốc thiều hai nước Việt Nam - Philippines cùng 21 loạt đại bác chào mừng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. duyệt Đội danh dự.
Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự quân đội Philippines; kết thúc lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Philippines đã giới thiệu và tới chào các thành viên Đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Trên cơ sở quan hệ Philippines và Việt Nam phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực trong suốt 50 năm qua, chuyến công tác của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng tạo nền tảng đưa quan hệ Philippines - Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos
Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Phát biểu mở đầu buổi hội đàm, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos nhấn mạnh, cho đến nay, Việt Nam là Đối tác Chiến lược duy nhất của Philippines trong khu vực Đông Nam Á, điều này phản ánh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai bên. Hai nước sẽ nâng cấp quan hệ lên thành Đối tác Chiến lược tăng cường, mở ra thêm những cơ sở để hợp tác mạnh mẽ hơn cả về chính trị, quốc phòng và trên nhiều lĩnh vực khác.

Toàn cảnh hội đàm
"Đây cũng là cơ hội để củng cố thêm quan hệ hợp tác giữa hai bên và khi bước vào chương mới thì quan hệ song phương giữa hai nước được định hình bởi mối quan hệ liên kết về văn hóa và con người rất năng động. Đây cũng chính là nền tảng cho tình đoàn kết lâu dài giữa hai đất nước và chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy giao lưu Nhân dân một cách mạnh mẽ dựa trên những nền tảng hợp tác vốn có hiện nay như trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa", Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos khẳng định.

Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chúc mừng Philippines đã đạt được rất nhiều những thành tựu về ổn định và phát triển đất nước, nâng cao đời sống Nhân dân trong thời gian vừa qua, nhiều năm nằm trong nhóm dẫn đầu ASEAN đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, ổn định, đời sống của nhân dân cũng được quan tâm và không ngừng được cải thiện.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. phát biểu tại hội đàm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng thống, Philippines sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu trở thành nước phát triển trung bình cao vào năm 2028 và Chiến lược phát triển đến năm 2040 chuyển đổi mô hình kinh tế hướng tới xã hội thịnh vượng, toàn diện và có khả năng chống chịu tốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội đàm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Philippines là đối tác quan trọng của Việt Nam, có chung tầm nhìn và lợi ích chiến lược, cam kết mạnh mẽ đối với hòa bình, ổn định, thịnh vượng, tôn trọng luật pháp quốc tế.

"Chúng tôi luôn mong muốn cùng Philippines đưa quan hệ Đối tác Chiến lược lên tầm cao mới, ngày càng thực chất, toàn diện mà hiệu quả hơn", theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

