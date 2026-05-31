Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Kiều bào là nguồn lực quan trọng của đất nước

Tiếp tục các hoạt động trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Philippines, chiều 31/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã gặp mặt cộng đồng, doanh nghiệp và chuyên gia người Việt Nam tại Philippines.

Báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác, Đại sứ Lại Thái Bình cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines được thành lập vào năm 1978, sau khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, đồng thời kiêm nhiệm địa bàn Palau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt, cộng đồng, doanh nghiệp, chuyên gia tại Philippines.

Trong gần 50 năm qua, Đại sứ quán luôn nỗ lực thực hiện tốt vai trò đại diện của Nhà nước Việt Nam tại các địa bàn được giao, là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Philippines và Palau trên các lĩnh vực. Cộng đồng người Việt Nam tại Philippines mặc dù quy mô vừa phải nhưng luôn hướng về quê hương đất nước với tình cảm rất sâu nặng.

Với tâm thế luôn hướng về nguồn cội, cộng đồng không chỉ bày tỏ sự sẵn lòng mà còn chủ động tìm kiếm cơ hội đóng góp tích cực cho các mục tiêu phát triển của đất nước. Với lợi thế rất đặc thù về vị trí và hiểu biết sở tại, bà con chính là những “Đại sứ” quan trọng để thúc đẩy hợp tác song phương, thông qua các hoạt động như kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội kinh doanh; giao lưu, giới thiệu và quảng bá truyền thống văn hóa và ẩm thực đặc sắc của Việt Nam.

Người Việt tại Philippines chia sẻ tại buổi gặp mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Những nỗ lực này không chỉ góp phần nâng cao vị thế của người Việt tại sở tại mà còn xây dựng nền tảng hiểu biết sâu sắc giữa nhân dân hai nước, tạo đà vững chắc cho mối quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Philippines ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất…

Nói chuyện thân mật với các đại biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Philippines trong việc hòa nhập vào xã hội sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, có các hoạt động thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước, sau khi thông tin nhanh về tình hình đất nước thời gian qua và một số kết quả nổi bật trong chuyến thăm tới Thái Lan và Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam hiện là Đối tác chiến lược duy nhất của Philippines trong khu vực Đông Nam Á; thời gian qua, quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Nhấn mạnh trong các cuộc gặp với nhà lãnh đạo cấp cao của Philippines, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ tiếp tục đề nghị, bạn tiếp tục quan tâm hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội sở tại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân chụp ảnh lưu niệm cùng cộng đồng, doanh nghiệp và chuyên gia người Việt Nam tại Philippines.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước là luôn quan tâm, chăm lo tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, coi cộng đồng là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Và thời gian tới, một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục được sửa đổi nhằm tạo điều kiện cho đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho quê hương, đất nước.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt tại Philippines tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ nhau hòa nhập và chấp hành tốt pháp luật sở tại, tích cực tham gia các hoạt động và có đóng góp thiết thực cho quê hương, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và là cầu nối vững chắc góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Đồng thời, đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines tiếp tục quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, thường xuyên kết nối với bà con, duy trì và củng cố sự kết nối giữa bà con với trong nước, có hình thức tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt pháp luật sở tại, làm tốt công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ tích cực các hoạt động của cộng đồng.

Báo chí Philippines đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Nhiều hãng thông tấn, cơ quan báo chí Philippines nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 31/5 đến 1/6/2026 thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Philippines.

Nhiều cơ quan báo chí, hãng thông tấn lớn như PNA, GMA News, The Philippine Star, Manila Standard hay Manila Bulletin,...đều đánh giá đây là một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử, được kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Philippines trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á đang đứng trước nhiều biến động chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Philippines: Củng cố lòng tin, tăng cường hiểu biết và gắn kết

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mới cho quan hệ Việt Nam – Philippines

Nhận lời mời của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân, từ ngày 31/5 đến 1/6, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương đang phát triển tích cực, là dịp để hai nước cùng đánh giá những thành tựu hợp tác đã đạt được và trao đổi về định hướng phát triển quan hệ trong những thập niên tới.

Đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Philippines. Chuyến thăm diễn ra khi hai nước đang hướng tới dấu mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026. Đây được xem là cơ hội quan trọng để lãnh đạo hai nước cùng nhìn lại chặng đường hợp tác kéo dài nửa thế kỷ, đồng thời xác định những mục tiêu và định hướng mới nhằm đưa quan hệ Việt Nam – Philippines tiếp tục phát triển trong 50 năm tiếp theo và xa hơn nữa.

Báo chí quốc tế đánh giá cao phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận được sự quan tâm rộng rãi của truyền thông và giới phân tích quốc tế.

Phản ánh được Chanel News Asia thực hiện ngay sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu
Phản ánh được Chanel News Asia thực hiện ngay sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu

Ngay sau khi bài phát biểu kết thúc, các hãng thông tấn và cơ quan báo chí lớn trên thế giới như Reuters, AP, Newsweek, South China Morning Post (SCMP), Nikkei Asia, và hàng loạt tờ báo khu vực đồng loạt đưa tin về thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn, tự cường, thịnh vượng hơn

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore, tối 29/5 theo giờ địa phương, tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la lần thứ 23 với chủ đề "Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động".

Sáng 29/5, tại TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến chúc mừng Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29-31/5.

Trưa 28/5, tại thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul đã cùng chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa bộ, ngành hai nước.