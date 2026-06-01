Chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines gặp gỡ báo chí
Sáng 1/6/2026, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả hội đàm.
Philippines bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Sáng 1/6, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Manila, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hoà Philippines.
Đây là chuyến thăm Philippines đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.
Philippines và Việt Nam chia sẻ rất nhiều điểm tương đồng về vị trí địa lý, quy mô dân số, trình độ phát triển cũng như về lịch sử, văn hóa và con người, đặc biệt 2 nước đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 10 tỷ USD; đồng thời tăng cường hợp tác về bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, hợp tác nghiên cứu khoa học biển…
Báo chí Philippines đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Nhiều hãng thông tấn, cơ quan báo chí Philippines nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 31/5 đến 1/6/2026 thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Philippines.
Nhiều cơ quan báo chí, hãng thông tấn lớn như PNA, GMA News, The Philippine Star, Manila Standard hay Manila Bulletin,...đều đánh giá đây là một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử, được kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Philippines trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á đang đứng trước nhiều biến động chiến lược.
Đọc nhiều nhất
Báo chí Philippines đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Nhiều hãng thông tấn, cơ quan báo chí Philippines nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Philippines bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Sáng 1/6, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Manila, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hoà Philippines.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Kiều bào là nguồn lực quan trọng của đất nước
Tiếp tục các hoạt động trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Philippines, chiều 31/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã gặp mặt cộng đồng, doanh nghiệp và chuyên gia người Việt Nam tại Philippines.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines gặp gỡ báo chí
Sáng 1/6/2026, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả hội đàm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại Đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines, sáng 1/6 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal.