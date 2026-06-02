Hải Phòng xây dựng chính quyền hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân, sát dân

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh như trên tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được tổ chức sáng 2/6.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh nhìn lại gần một năm hợp nhất đơn vị hành chính và tổ chức vận hành mô hình hệ thống chính trị, chính quyền địa phương 2 cấp tại thành phố Hải Phòng có thể khẳng định việc tổ chức thực hiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu bế mạc hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẳng định, những kết quả đạt được đã khẳng định vị thế tiên phong của thành phố trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả thời gian qua.

Chế độ, chính sách cán bộ, công chức cấp xã chưa tương xứng với yêu cầu, khối lượng công việc

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu yêu cầu thẳng thắn nhìn nhận còn một số hạn chế cần khẩn trương, nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới.

Theo đó, tổ chức bộ máy đầu mối bên trong của các sở, ngành chưa thật sự tinh, gọn; nhiệm vụ sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục, y tế, doanh nghiệp nhà nước còn chậm. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn chưa đồng đều, nhất là ở cơ sở; thiếu nhân lực có chuyên môn sâu và kinh nghiệm công tác ở các lĩnh vực: y tế, xây dựng, giao thông, quy hoạch - đất đai, tài chính - ngân sách, công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Có tình trạng “đùn đẩy, né tránh trách nhiệm”, làm việc hời hợt, kém hiệu quả.

Việc phân cấp, phân quyền trong thực hiện nhiệm vụ có nơi, có việc còn chưa thực chất, còn tình trạng “giao việc nhưng chưa giao đủ quyền”. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, trụ sở làm việc còn hạn chế. Một số xã, phường có diện tích trụ sở chưa đáp ứng được yêu cầu, dẫn đến các cơ quan Đảng, chính quyền và MTTQ phải làm việc ở nhiều địa điểm khác nhau.

Hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác tại nhiều cơ quan, địa phương còn thiếu, chất lượng hạn chế. Nguồn dữ liệu chưa bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”; tình trạng phân tán, “cát cứ” tại nhiều hệ thống chuyên ngành độc lập chậm được khắc phục.

Người đứng đầu Thành ủy Hải Phòng cũng chỉ ra, một số đơn vị hành chính cấp xã chưa bảo đảm tiêu chí về quy mô, diện tích, dân số; điều kiện kinh tế - xã hội của các xã, phường, đặc khu không đồng đều. Một số xã, phường có dân số đông, nhưng diện tích nhỏ và ngược lại, dẫn đến dư địa phát triển bị hạn chế. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã tuy đã được cải thiện nhưng chưa tương xứng với yêu cầu, khối lượng công việc trong điều kiện vận hành mô hình mới; chưa thật sự tạo được động lực để động viên cán bộ, công chức yên tâm công tác.

Quang cảnh hội nghị.

Xây dựng được một chính quyền địa phương phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp

Bí thư Thành ủy Hải Phòng nêu rõ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định rõ giai đoạn phát triển mới của thành phố với tầm nhìn, mục tiêu và khát vọng vươn tầm khu vực. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, thành phố cần tiếp tục xây dựng được một chính quyền địa phương thực sự hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị các cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời chủ trương, đường lối, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Quyết tâm xây dựng Đảng bộ thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh; là một khối đoàn kết, thống nhất, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị của thành phố trong giai đoạn mới. Quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động; đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo các cấp là những người có trí tuệ nhạy bén, có ý thức tổ chức kỷ luật, trọng danh dự, có khát vọng cống hiến, có ý chí vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và có chung một mục tiêu là quyết tâm xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng hiện đại, văn minh, sinh thái, đáng sống và cống hiến.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố. Chủ động nghiên cứu, thành lập thí điểm ban (tổ) nghiên cứu, tư vấn chính sách phát triển trực thuộc Thành ủy theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục, y tế, doanh nghiệp nhà nước.

Cùng với đó, tiếp tục tinh gọn hiệu quả các tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị. Nghiên cứu, đề xuất sắp xếp một số đơn vị hành chính cấp xã chưa bảo đảm tiêu chí về quy mô diện tích, dân số nhằm mở rộng không gian, dư địa để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, rà soát sửa đổi hoặc kiến nghị Trung ương sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật còn chồng chéo, bất cập, chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư, cải tạo, sửa chữa, mở rộng, xây dựng trụ sở, nơi làm việc, phương tiện, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cơ sở vật chất nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, chủ động phục vụ Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Ưu tiên đầu tư, cải tạo, sửa chữa trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công, phòng họp trực tuyến, bố trí phương tiện, thiết bị làm việc để bảo đảm đủ điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức.

Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Hoàn thành mục tiêu xây dựng hạ tầng số hiện đại, đồng bộ, làm nền tảng cho chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và ứng dụng các công nghệ chiến lược như AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây... bảo đảm kết nối liên thông, đồng bộ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cả ở thành phố và cơ sở.

Tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2025 - 2030, kiên định thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 02 con số. Phấn đấu duy trì thứ hạng thứ nhất toàn quốc về Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân và nằm trong tốp đầu cả nước về chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa; quan tâm phát triển thị trường nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người có thu nhập trung bình, người thu nhập thấp; bảo đảm an sinh xã hội. Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức.

Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra; đề xuất của các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị và ý kiến thảo luận tại Hội nghị, trước mắt, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị Đảng ủy UBND thành phố khẩn trương ban hành Quyết định về khung số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã; hoàn thành việc xử lý, sắp xếp tài sản công, trụ sở dôi dư; chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục rà soát, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập liên quan đến việc phân cấp, ủy quyền cho chính quyền cơ sở; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức cơ sở.

Đối với Đảng ủy MTTQ Việt Nam thành phố, hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; xây dựng Đề án đổi mới phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp thành phố và cấp xã. Ban Tổ chức Thành ủy tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tại Hội nghị và ý kiến đề nghị tại Hội nghị của các Cụm xã; bổ sung hoàn thiện báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy trình ký, ban hành.

Đối với các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị, tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành theo hướng quyết liệt, sát sao, trách nhiệm; phân công rõ nhiệm vụ, xác định cụ thể trách nhiệm và thời hạn hoàn thành đối với từng tập thể, cá nhân; phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã tặng Bằng khen cho 50 tập thể, 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện, tham gia trực tiếp quá trình sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố.

>>> Mời độc giả xem thêm video Nhật Bản hàng loạt vụ gấu tấn công người:

​