Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì cuộc làm việc về Đề án xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương

Lễ Thượng cờ là dịp thiêng liêng nhắc nhớ về những trang sử hào hùng của dân tộc và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), ngày 29/4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải (tỉnh Quảng Trị), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" năm 2026.

Tham dự Lễ thượng cờ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; cùng các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị, cùng đông đảo nhân dân, du khách trong, ngoài tỉnh.