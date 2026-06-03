Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì cuộc làm việc về Đề án xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 'Mặt trận không thể mạnh nếu xa dân'
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Mặt trận không thể mạnh nếu xa dân, không thể đổi mới nếu chỉ là lời văn trong nghị quyết.
Sáng 12/5/2026, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.
Báo Tri thức và Cuộc sống xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông"
Lễ Thượng cờ là dịp thiêng liêng nhắc nhớ về những trang sử hào hùng của dân tộc và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông.
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), ngày 29/4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải (tỉnh Quảng Trị), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" năm 2026.
Tham dự Lễ thượng cờ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; cùng các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị, cùng đông đảo nhân dân, du khách trong, ngoài tỉnh.
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Chuyến thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp Nhà nước tới Singapore, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2026 và thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công tốt đẹp. Các kết quả toàn diện, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài của chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam với 3 nước Đông Nam Á.
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