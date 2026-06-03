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Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì cuộc làm việc về Đề án xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương

Sáng 3/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan cho ý kiến về Đề án “Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển”.

Theo Văn Hiếu/VOV
Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự cuộc làm việc.

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự cuộc làm việc.

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#tổng bí thư #công an #làm việc #ý kiến #đề án #kỷ cương

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