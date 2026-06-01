Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines gặp gỡ báo chí

Sáng 1/6, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Manila, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hoà Philippines.

Đây là chuyến thăm Philippines đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Philippines và Việt Nam chia sẻ rất nhiều điểm tương đồng về vị trí địa lý, quy mô dân số, trình độ phát triển cũng như về lịch sử, văn hóa và con người, đặc biệt 2 nước đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 10 tỷ USD; đồng thời tăng cường hợp tác về bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, hợp tác nghiên cứu khoa học biển…