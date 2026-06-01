Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines gặp gỡ báo chí

Philippines bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Sáng 1/6, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Manila, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hoà Philippines.
Đây là chuyến thăm Philippines đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.
Philippines và Việt Nam chia sẻ rất nhiều điểm tương đồng về vị trí địa lý, quy mô dân số, trình độ phát triển cũng như về lịch sử, văn hóa và con người, đặc biệt 2 nước đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 10 tỷ USD; đồng thời tăng cường hợp tác về bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, hợp tác nghiên cứu khoa học biển…
Báo chí Philippines đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Nhiều hãng thông tấn, cơ quan báo chí Philippines nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 31/5 đến 1/6/2026 thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Philippines.
Nhiều cơ quan báo chí, hãng thông tấn lớn như PNA, GMA News, The Philippine Star, Manila Standard hay Manila Bulletin,...đều đánh giá đây là một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử, được kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Philippines trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á đang đứng trước nhiều biến động chiến lược.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Philippines: Củng cố lòng tin, tăng cường hiểu biết và gắn kết
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mới cho quan hệ Việt Nam – Philippines
Nhận lời mời của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân, từ ngày 31/5 đến 1/6, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương đang phát triển tích cực, là dịp để hai nước cùng đánh giá những thành tựu hợp tác đã đạt được và trao đổi về định hướng phát triển quan hệ trong những thập niên tới.
Đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Philippines. Chuyến thăm diễn ra khi hai nước đang hướng tới dấu mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026. Đây được xem là cơ hội quan trọng để lãnh đạo hai nước cùng nhìn lại chặng đường hợp tác kéo dài nửa thế kỷ, đồng thời xác định những mục tiêu và định hướng mới nhằm đưa quan hệ Việt Nam – Philippines tiếp tục phát triển trong 50 năm tiếp theo và xa hơn nữa.
Đọc nhiều nhất
Báo chí Philippines đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Nhiều hãng thông tấn, cơ quan báo chí Philippines nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Kiều bào là nguồn lực quan trọng của đất nước
Tiếp tục các hoạt động trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Philippines, chiều 31/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã gặp mặt cộng đồng, doanh nghiệp và chuyên gia người Việt Nam tại Philippines.