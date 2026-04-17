Kỳ họp thứ Nhất HĐND TP Hải Phòng khóa XVII kiện toàn nhân sự chủ chốt

Kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII dự kiến diễn ra ngày 20/4 sẽ thực hiện kiện toàn nhân sự, xem xét nhiều nội dung quan trọng.

Thường trực HĐND thành phố Hải Phòng vừa có Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, Thường trực HĐND thành phố Hải Phòng quyết định triệu tập các đại biểu HĐND thành phố dự Kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 ngày 20/4 tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố.

Kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII sẽ tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Trưởng ban các Ban của HĐND thành phố. Bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND thành phố. Bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân khu vực.

Thường trực HĐND thành phố Hải Phòng công bố các Nghị quyết về nhân sự Phó Trưởng ban và Uỷ viên các Ban của HĐND thành phố. Đồng thời, nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố Hải Phòng trình Tờ trình và HĐND thành phố xem xét, thông qua các nghị quyết: Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng thời nghe UBND thành phố Hải Phòng trình các Tờ trình về: Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026; Điều chỉnh, bổ sung Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025 - 2026 (điều chỉnh, bổ sung lần 3 sau hợp nhất); giao UBND tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp cầu Đá Bạc trên tuyến Quốc lộ 10; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026; Quy định nội dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quy định mức thu học phí năm học 2025 - 2026 tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố năm 2026; Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội; Bãi bỏ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng (trước hợp nhất) thông qua Quy hoạch phát triển dịch vụ logistics thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Dừng chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở làm việc Khối các sở, ban, ngành của tỉnh thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương.

Quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hải Phòng; Quy định tỷ lệ chi phí quản lý thực hiện các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hải Phòng; Quy định chính sách hỗ trợ một số thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026 - 2030...

