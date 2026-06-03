Thủ tướng: Thúc đẩy tăng trưởng theo đúng kịch bản đề ra và giữ vững ổn định vĩ mô

Sáng 3/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026. Thủ tướng cho rằng, kịch bản 6 tháng và cả năm cho thấy yêu cầu đặt ra đặc biệt cao, đòi hỏi quyết liệt, cố gắng lớn để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết: 5 tháng đầu năm kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; CPI bình quân 5 tháng tăng 4,3%; thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt trên 1,34 triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán, tăng 15,4%.

Thu hút vốn FDI tăng mạnh, vốn đăng ký mới đạt trên 24 tỷ USD, tăng 33,4%, vốn FDI thực hiện đạt 9,75 tỷ USD, tăng 9,6%. Các ngành sản xuất duy trì ổn định; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,5%. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 11%; thu hút gần 11 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15%.

Toàn cảnh buổi làm việc

Giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 5 ước đạt 219,4 nghìn tỷ đồng, bằng 21,6% kế hoạch. So với cùng kỳ thì tương đương về tỷ lệ và cao hơn khoảng 34,8 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối. Tuy nhiên, còn 12 bộ, cơ quan giải ngân dưới 1% hoặc chưa giải ngân. Một số dự án trọng điểm giải ngân rất chậm như: cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột 7,2%, Vành đai 4 Long Thành chưa giải ngân, Cao Lãnh - An Hữu 6%.

Ngoài các nguyên nhân đã báo cáo, còn có nguyên nhân đến từ việc biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, dự toán công trình giao thông tháng 4 tăng 16,6% so với bình quân năm 2025".

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn cho biết, thời gian qua tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt 19.660.000 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn huy động đạt 18.398.000 tỷ đồng. Phân tích xu hướng nguồn vốn huy động, Thống đốc cho biết bối cảnh mặt bằng lãi suất cao, các doanh nghiệp có xu hướng tối ưu hóa và khai thác triệt để nguồn vốn tự có thay vì gửi tiền vào hệ thống ngân hàng.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, dòng vốn này chưa thực sự thẩm thấu và lan tỏa hiệu quả vào nền kinh tế: "Đối với tổ chức kinh tế nguồn vốn đang khó khăn. Hoạt động kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, kiềm chế tình trạng cạnh tranh nội bộ không lành mạnh giữa các tổ chức tín dụng trong việc thu hút vốn. Điều này nhằm ổn định mặt bằng lãi suất huy động, kiểm soát hợp lý tốc độ tăng trưởng cho vay, từ đó giảm áp lực nghĩa vụ trả nợ cho các doanh nghiệp".

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết đang triển khai các giải pháp đồng bộ cả phía cung và phía cầu. Bộ Công Thương dự kiến sẽ điều chỉnh Thông tư 60 và Quyết định 963 để điều chỉnh phụ tải. Việc điều chỉnh này sẽ tác động đến một số nhóm đang thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh vào các giờ cao điểm tối để đảm bảo tối ưu nguồn cung ứng điện.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế, trong nước, đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10% của cả nước, các bộ, ngành, địa phương để có giải pháp hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng theo đúng kịch bản đề ra và giữ vững ổn định vĩ mô.

Theo đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết. Tập trung tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Nhanh chóng xây dựng và ban hành các thông tư để phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh cần tiếp tục thực hiện. Đề nghị các tỉnh, thành phố chưa hoàn thành quy hoạch tỉnh, thành phố nhanh chóng hoàn thành việc lập, điều chỉnh các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch, bảo đảm thống nhất, phù hợp với quy hoạch vùng.

Về thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương có giải pháp hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng theo đúng kịch bản đề ra và giữ vững ổn định vĩ mô.

"Chúng ta phải chi tiết hơn nữa và dự báo từng trường hợp cụ thể, từng ngành và lĩnh vực cụ thể và từng khu vực kinh tế... Trong trường hợp biến động sẽ áp dụng các giải pháp chính sách tiền tệ, ngân sách, giải pháp về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ.... để có "tấm đệm" đối với những tác động từ bên ngoài, giảm sốc. Bên cạnh đó chủ động để có các giải pháp cụ thể để cụ thể hóa hơn nữa kịch bản tăng trưởng. Đề nghị hoàn thành sớm và trước ngày 15/6 báo cáo lại Phó Thủ tướng và Thủ tướng Chính phủ để có chỉ đạo, báo cáo cấp có thẩm quyền".

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt lãi suất, tỷ giá và tăng trưởng tín dụng nhằm kiểm soát chặt chẽ tổng phương tiện thanh toán, tránh tạo áp lực lên mặt bằng giá cả.

Bộ Tài chính điều hành chính sách tài khóa theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục áp dụng các biện pháp miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí như thuế VAT, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tiền thuê đất đến cuối tháng 12/2026).

Các địa phương tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ngay sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt. Tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong của các bộ, cơ quan đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả gắn với phân cấp, phân quyền.