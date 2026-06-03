Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Thủ tướng: Thúc đẩy tăng trưởng theo đúng kịch bản đề ra và giữ vững ổn định vĩ mô

Sáng 3/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026. Thủ tướng cho rằng, kịch bản 6 tháng và cả năm cho thấy yêu cầu đặt ra đặc biệt cao, đòi hỏi quyết liệt, cố gắng lớn để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Theo VOV

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết: 5 tháng đầu năm kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; CPI bình quân 5 tháng tăng 4,3%; thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt trên 1,34 triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán, tăng 15,4%.

Thu hút vốn FDI tăng mạnh, vốn đăng ký mới đạt trên 24 tỷ USD, tăng 33,4%, vốn FDI thực hiện đạt 9,75 tỷ USD, tăng 9,6%. Các ngành sản xuất duy trì ổn định; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,5%. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 11%; thu hút gần 11 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15%.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 5 ước đạt 219,4 nghìn tỷ đồng, bằng 21,6% kế hoạch. So với cùng kỳ thì tương đương về tỷ lệ và cao hơn khoảng 34,8 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối. Tuy nhiên, còn 12 bộ, cơ quan giải ngân dưới 1% hoặc chưa giải ngân. Một số dự án trọng điểm giải ngân rất chậm như: cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột 7,2%, Vành đai 4 Long Thành chưa giải ngân, Cao Lãnh - An Hữu 6%.

Ngoài các nguyên nhân đã báo cáo, còn có nguyên nhân đến từ việc biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, dự toán công trình giao thông tháng 4 tăng 16,6% so với bình quân năm 2025".

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn cho biết, thời gian qua tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt 19.660.000 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn huy động đạt 18.398.000 tỷ đồng. Phân tích xu hướng nguồn vốn huy động, Thống đốc cho biết bối cảnh mặt bằng lãi suất cao, các doanh nghiệp có xu hướng tối ưu hóa và khai thác triệt để nguồn vốn tự có thay vì gửi tiền vào hệ thống ngân hàng.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, dòng vốn này chưa thực sự thẩm thấu và lan tỏa hiệu quả vào nền kinh tế: "Đối với tổ chức kinh tế nguồn vốn đang khó khăn. Hoạt động kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, kiềm chế tình trạng cạnh tranh nội bộ không lành mạnh giữa các tổ chức tín dụng trong việc thu hút vốn. Điều này nhằm ổn định mặt bằng lãi suất huy động, kiểm soát hợp lý tốc độ tăng trưởng cho vay, từ đó giảm áp lực nghĩa vụ trả nợ cho các doanh nghiệp".

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho biết đang triển khai các giải pháp đồng bộ cả phía cung và phía cầu. Bộ Công Thương dự kiến sẽ điều chỉnh Thông tư 60 và Quyết định 963 để điều chỉnh phụ tải. Việc điều chỉnh này sẽ tác động đến một số nhóm đang thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh vào các giờ cao điểm tối để đảm bảo tối ưu nguồn cung ứng điện.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế, trong nước, đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10% của cả nước, các bộ, ngành, địa phương để có giải pháp hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng theo đúng kịch bản đề ra và giữ vững ổn định vĩ mô.

Theo đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết. Tập trung tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Nhanh chóng xây dựng và ban hành các thông tư để phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh cần tiếp tục thực hiện. Đề nghị các tỉnh, thành phố chưa hoàn thành quy hoạch tỉnh, thành phố nhanh chóng hoàn thành việc lập, điều chỉnh các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch, bảo đảm thống nhất, phù hợp với quy hoạch vùng.

Về thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương có giải pháp hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng theo đúng kịch bản đề ra và giữ vững ổn định vĩ mô.

"Chúng ta phải chi tiết hơn nữa và dự báo từng trường hợp cụ thể, từng ngành và lĩnh vực cụ thể và từng khu vực kinh tế... Trong trường hợp biến động sẽ áp dụng các giải pháp chính sách tiền tệ, ngân sách, giải pháp về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ.... để có "tấm đệm" đối với những tác động từ bên ngoài, giảm sốc. Bên cạnh đó chủ động để có các giải pháp cụ thể để cụ thể hóa hơn nữa kịch bản tăng trưởng. Đề nghị hoàn thành sớm và trước ngày 15/6 báo cáo lại Phó Thủ tướng và Thủ tướng Chính phủ để có chỉ đạo, báo cáo cấp có thẩm quyền".

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt lãi suất, tỷ giá và tăng trưởng tín dụng nhằm kiểm soát chặt chẽ tổng phương tiện thanh toán, tránh tạo áp lực lên mặt bằng giá cả.

Bộ Tài chính điều hành chính sách tài khóa theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục áp dụng các biện pháp miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí như thuế VAT, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tiền thuê đất đến cuối tháng 12/2026).

Các địa phương tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ngay sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt. Tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong của các bộ, cơ quan đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả gắn với phân cấp, phân quyền.

vov.vn
Link bài gốc Copy link
https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-thuc-day-tang-truong-theo-dung-kich-ban-de-ra-va-giu-vung-on-dinh-vi-mo-post1297440.vov
#thủ tướng #thủ tướng #thúc đẩy #vĩ mô #kịch bản #giữ vững

Bài liên quan

Chính trị

Thủ tướng làm việc với Hải Phòng và 4 tỉnh về phát triển nhà ở cho thuê

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với TP Hải Phòng và 4 tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh về phát triển nhà ở cho thuê, chiều 1/6.

Chiều ngày 1/6, tại Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng và các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên về phát triển nhà ở cho thuê theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày Báo cáo về tình hình triển khai nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố Hải Phòng và 4 tỉnh: Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình và Bắc Ninh và các kiến nghị, đề xuất của các địa phương.

Xem chi tiết

Chính trị

Thủ tướng: Hải Phòng phải đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng

Thủ tướng nhấn mạnh, Hải Phòng phải đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng.

Chiều 1/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 4 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng Trưởng đoàn kiểm tra thay mặt Đoàn đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc trong phối hợp làm việc, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, đồng thời bố trí cho Đoàn làm việc trực tiếp với một số cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc.

Xem chi tiết

Chính trị

Thủ tướng yêu cầu Vĩnh Long hành động, đổi mới sáng tạo, kiến tạo phát triển

Chiều 26/5, tại tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long Trần Văn Lâu; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Mở giai đoạn mới trong hợp tác Việt Nam và Thái Lan, Singapore, Philippines

Mở giai đoạn mới trong hợp tác Việt Nam và Thái Lan, Singapore, Philippines

Chuyến thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp Nhà nước tới Singapore, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2026 và thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công tốt đẹp. Các kết quả toàn diện, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài của chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam với 3 nước Đông Nam Á.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Mở giai đoạn mới trong hợp tác Việt Nam và Thái Lan, Singapore, Philippines

Mở giai đoạn mới trong hợp tác Việt Nam và Thái Lan, Singapore, Philippines

Chuyến thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp Nhà nước tới Singapore, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2026 và thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công tốt đẹp. Các kết quả toàn diện, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài của chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam với 3 nước Đông Nam Á.