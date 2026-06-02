Hà Nội thông qua quy định mới về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết mới về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố, đồng thời tăng quỹ phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách cơ sở.

Chiều 2/6, tại kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, chế độ, đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết được ban hành nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Thủ đô, tạo cơ sở pháp lý để kiện toàn tổ chức cộng đồng dân cư theo hướng tinh gọn, phù hợp thực tiễn và nâng cao hiệu quả ở cơ sở.

Theo nghị quyết, thôn, tổ dân phố là tổ chức tự quản của dân cư trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã, nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như nhiệm vụ do chính quyền cấp xã giao.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút thông qua nghị quyết. Ảnh: Hợp Nguyễn
Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút thông qua nghị quyết. Ảnh: Hợp Nguyễn

Thôn được tổ chức tại xã, tổ dân phố được tổ chức tại phường. Tuy nhiên, đối với các địa bàn có yếu tố đặc thù của Thủ đô, căn cứ điều kiện cư trú, hình thành cộng đồng dân cư, mức độ đô thị hóa, quy hoạch, hạ tầng và yêu cầu quản lý, có thể tổ chức thôn trong phường hoặc tổ dân phố trong xã. Việc này phải được lấy ý kiến nhân dân, có ý kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và do HĐND cấp xã quyết định.

Nghị quyết cũng quy định việc tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố phải bảo đảm tinh gọn, phù hợp quy mô dân cư và đặc điểm địa bàn; phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động.

Về tổ chức bộ máy, mỗi thôn có Trưởng thôn và Phó Trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có Tổ trưởng và Phó Tổ trưởng. Căn cứ quy mô dân cư và khối lượng công việc, mỗi thôn, tổ dân phố được bố trí từ một đến hai cấp phó.

Trong đó, thôn có từ 800 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên hoặc thuộc địa bàn trọng điểm về quốc phòng, , trật tự, thôn đặc biệt khó khăn được bố trí tối đa hai Phó Trưởng thôn hoặc Phó Tổ trưởng tổ dân phố. Các trường hợp còn lại bố trí một người.

Nhiệm kỳ của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là 5 năm; Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố hoạt động theo nhiệm kỳ của người đứng đầu.

Đáng chú ý, nghị quyết quy định ngân sách thành phố sẽ bố trí phần kinh phí tăng thêm để bảo đảm quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cao hơn mức chung theo quy định của Chính phủ.

Theo đó, đối với các thôn có từ 800 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên hoặc thuộc địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, trật tự, thôn đặc biệt khó khăn, quỹ phụ cấp hằng tháng bằng 12 lần mức lương cơ sở. Đối với các thôn, tổ dân phố còn lại, quỹ phụ cấp hằng tháng bằng 9 lần mức lương cơ sở.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được kiêm nhiệm không quá một chức danh khác và được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm. Đồng thời, các đối tượng này được hưởng bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách khác theo quy định hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Từ thời điểm này, một số nội dung của Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND liên quan đến chế độ, chính sách đối với Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố sẽ hết hiệu lực thi hành.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Ngày 01/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 196/2026/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

Văm phòng Chính phủ là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật, giúp việc trực tiếp của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ - Ảnh: Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026.
Văm phòng Chính phủ là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật, giúp việc trực tiếp của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ - Ảnh: Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026.

Nghị định quy định rõ, Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật, giúp việc trực tiếp của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ (bao gồm cả các Phó Thủ tướng Chính phủ).

Chuyến thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp Nhà nước tới Singapore, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2026 và thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công tốt đẹp. Các kết quả toàn diện, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài của chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam với 3 nước Đông Nam Á.