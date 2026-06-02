Việt Nam nâng vị thế qua chuyến thăm ba nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Chiều tối 1/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã trở về Hà Nội, kết thúc thành công chuyến thăm chính thức Thái Lan, Singapore, Philippines và tham dự Đối thoại Shangri-La 2026 tại Singapore. Đây là chuyến công du có ý nghĩa đặc biệt cả về đối ngoại song phương lẫn đa phương, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam tới các nước ASEAN sau Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh nhiều dấu mốc quan trọng của khu vực. Việt Nam và Thái Lan, Việt Nam và Philippines cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Philippines đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026, Singapore sẽ giữ cương vị này vào năm 2027, trong khi Việt Nam đang chuẩn bị cho vai trò chủ nhà APEC 2027. Những yếu tố đó càng làm nổi bật ý nghĩa chiến lược của chuyến công du đối với việc tăng cường đoàn kết nội khối và thúc đẩy hợp tác khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt tay Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Ảnh: TTXVN.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, một trong những kết quả quan trọng nhất của chuyến thăm là mở ra những phương hướng hợp tác mới giữa Việt Nam với ba đối tác chủ chốt ở Đông Nam Á. Trong bối cảnh cả bốn quốc gia đều bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu mới về tăng trưởng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh, việc xác lập các cơ chế hợp tác mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trong suốt hành trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao đã có lịch trình làm việc dày đặc với nhiều nội dung thực chất. Các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Thái Lan, Singapore và Philippines không chỉ tập trung vào những vấn đề song phương mà còn trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Bên cạnh đó là các cuộc gặp gỡ với doanh nghiệp lớn, các viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ hàng đầu và cộng đồng người Việt Nam tại các nước sở tại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt tay Thủ tướng Singapore Lawrence Wong trong chuyến thăm chính thức Singapore. Ảnh: TTXVN.

Sự đón tiếp trọng thị mà lãnh đạo ba nước dành cho đoàn Việt Nam được đánh giá là minh chứng sinh động cho mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa Việt Nam với các đối tác ASEAN. Nhiều nghi thức đặc biệt đã được dành cho đoàn cấp cao Việt Nam. Tại Thái Lan, Thủ tướng và phu nhân trực tiếp ra sân bay tiễn đoàn. Tại Singapore, cả Tổng thống và Thủ tướng đều có các cuộc tiếp xúc, hội đàm và chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Điểm nhấn nổi bật của chuyến công tác là việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La 2026 – diễn đàn an ninh, quốc phòng uy tín hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu đến từ hơn 40 quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt tay Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. trong chuyến thăm chính thức Philippines. Ảnh: TTXVN.

Trong bài phát biểu, người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam đã truyền tải thông điệp mạnh mẽ về hòa bình, hợp tác và phát triển. Những đánh giá về bối cảnh thế giới hiện nay, các thách thức an ninh đang nổi lên cũng như những đề xuất nhằm tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác quốc tế đã nhận được sự quan tâm và đánh giá tích cực từ các đoàn đại biểu tham dự.

Thông điệp hòa bình được trình bày một cách nhất quán và thuyết phục đã góp phần khẳng định hình ảnh Việt Nam là một quốc gia có trách nhiệm, theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế. Đồng thời, sự kiện này cũng cho thấy vai trò và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong các vấn đề an ninh, hòa bình và phát triển của khu vực.

Một thành tựu nổi bật khác là sự củng cố và nâng tầm quan hệ chính trị giữa Việt Nam với ba nước ASEAN. Việt Nam tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Thái Lan, tăng cường chiều sâu hợp tác chiến lược với Singapore thông qua cơ chế Đối thoại chiến lược giữa hai đảng cầm quyền, đồng thời nâng cấp quan hệ với Philippines lên Đối tác Chiến lược tăng cường.

Không chỉ dừng lại ở các tuyên bố chính trị, chuyến thăm còn tạo động lực mới cho hợp tác trên nhiều lĩnh vực như quốc phòng - an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Đặc biệt, nhiều lĩnh vực hợp tác mới mang tính chiến lược đã được xác định nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

Sự kết nối giữa các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác trong khu vực cũng diễn ra hết sức sôi động. Kết quả cụ thể là khoảng 20 văn kiện hợp tác được ký kết tại Thái Lan, 31 văn kiện tại Singapore và gần 20 văn kiện tại Philippines. Những con số này phản ánh sự quan tâm lớn của các đối tác đối với thị trường Việt Nam cũng như tiềm năng hợp tác rộng mở giữa các bên.

Nhìn tổng thể, chuyến thăm mang ý nghĩa chiến lược trên nhiều phương diện. Trước hết, đây là sự khẳng định mạnh mẽ rằng ASEAN tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Thứ hai, những kết quả đạt được đã tạo nền tảng mới để quan hệ giữa Việt Nam với Thái Lan, Singapore và Philippines phát triển sâu sắc, thực chất hơn. Thứ ba, chuyến thăm mở ra cơ hội thu hút thêm nguồn lực, kinh nghiệm và công nghệ từ các đối tác nhằm phục vụ mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Quan trọng hơn, chuyến công du đã góp phần khẳng định vai trò của Việt Nam như một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của ASEAN, đồng thời thể hiện mong muốn đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Những kết quả toàn diện đạt được được kỳ vọng sẽ tạo ra xung lực mới, mở ra một giai đoạn hợp tác năng động hơn giữa Việt Nam với Thái Lan, Singapore và Philippines trong những năm tới.