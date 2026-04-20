Ông Lê Văn Hiệu tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng khóa XVII

Sáng 20/4, HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ Nhất.

Tại Kỳ họp, HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII thực hiện quy trình bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với sự thống nhất, tín nhiệm cao, HĐND thành phố Hải Phòng đã bầu ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, đại biểu HĐND thành phố khóa XVII giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cũng với số phiếu tín nhiệm cao, các ông: Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI; Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI; Nguyễn Khắc Toản, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVI được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

HĐND thành phố Hải Phòng cũng đã bầu Trưởng các ban của HĐND thành phố khóa XVII gồm các ông: Phạm Quốc Ka, Trưởng Ban Pháp chế; Nguyễn Cao Lân, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội; Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; Phạm Văn Khanh, Trưởng Ban Đô thị.

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 cũng sẽ bầu các chức danh của UBND, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố; đồng thời xem xét, đánh giá, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền, theo luật định.

Trước đó, phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Lê Văn Hiệu cho biết, tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, cử tri thành phố đã phát huy quyền làm chủ, tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, lựa chọn được 85 đại biểu HĐND cấp thành phố. Đây là cơ sở chính trị quan trọng để hình thành HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Kỳ họp thứ Nhất là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, để bầu các chức danh của HĐND, UBND, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố; xem xét thông qua 17 Nghị quyết do UBND thành phố trình, thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND thành phố, nhằm kịp thời giải quyết các nhiệm vụ chung về phát triển kinh tế - xã hội, tập trung ở 3 nhóm vấn đề chính: phân bổ nguồn lực đầu tư công, phát triển hạ tầng và quản lý đất đai; cơ chế, chính sách về tài chính; các chính sách an sinh xã hội, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.

Đây cũng là Kỳ họp đầu tiên để các vị đại biểu HĐND vừa được bầu thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Mỗi quyết định, mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện chính kiến, bản lĩnh của đại biểu, mà còn là sự gửi gắm niềm tin, là thước đo uy tín trước cử tri và Nhân dân thành phố.

>>> Mời độc giả xem thêm video khai mạc lễ hội Đền Hùng. Nguồn: Nhân dân.