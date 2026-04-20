Chính trị

Ông Lê Văn Hiệu tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng khóa XVII

Ông Lê Văn Hiệu, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hải Ninh

Sáng 20/4, HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ Nhất.

Tại Kỳ họp, HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII thực hiện quy trình bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với sự thống nhất, tín nhiệm cao, HĐND thành phố Hải Phòng đã bầu ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, đại biểu HĐND thành phố khóa XVII giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cũng với số phiếu tín nhiệm cao, các ông: Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI; Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI; Nguyễn Khắc Toản, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVI được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

HĐND thành phố Hải Phòng cũng đã bầu Trưởng các ban của HĐND thành phố khóa XVII gồm các ông: Phạm Quốc Ka, Trưởng Ban Pháp chế; Nguyễn Cao Lân, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội; Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; Phạm Văn Khanh, Trưởng Ban Đô thị.

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 cũng sẽ bầu các chức danh của UBND, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố; đồng thời xem xét, đánh giá, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền, theo luật định.

Trước đó, phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Lê Văn Hiệu cho biết, tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, cử tri thành phố đã phát huy quyền làm chủ, tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, lựa chọn được 85 đại biểu HĐND cấp thành phố. Đây là cơ sở chính trị quan trọng để hình thành HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Kỳ họp thứ Nhất là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, để bầu các chức danh của HĐND, UBND, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố; xem xét thông qua 17 Nghị quyết do UBND thành phố trình, thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND thành phố, nhằm kịp thời giải quyết các nhiệm vụ chung về phát triển kinh tế - xã hội, tập trung ở 3 nhóm vấn đề chính: phân bổ nguồn lực đầu tư công, phát triển hạ tầng và quản lý đất đai; cơ chế, chính sách về tài chính; các chính sách an sinh xã hội, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.

Đây cũng là Kỳ họp đầu tiên để các vị đại biểu HĐND vừa được bầu thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Mỗi quyết định, mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện chính kiến, bản lĩnh của đại biểu, mà còn là sự gửi gắm niềm tin, là thước đo uy tín trước cử tri và Nhân dân thành phố.

HĐND TP.HCM quyết nghị xây Trung tâm hành chính hơn 18.000 tỉ tại Thủ Thiêm

HĐND TP.HCM thống nhất chuyển chủ trương đầu tư hai dự án tại Thủ Thiêm để xây Trung tâm hành chính TP.HCM với tổng vốn hơn 18.000 tỉ đồng.

Tại kỳ họp chuyên đề sáng 18-4, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thống nhất chuyển chủ trương đầu tư dự án Cung Thiếu nhi TP.HCM và dự án Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch từ đầu tư công sang hình thức đối tác công tư (PPP).

Việc này là cơ sở để TP triển khai xây dựng Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính - của TP.HCM theo hình thức PPP.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Tối 17/4 (giờ địa phương), tại Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt, trong khuôn khổ tham dự IPU-152 và các hoạt động song phương.

Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, hiện cộng đồng người Việt Nam ở Thổ Nhĩ Kỳ có khoảng 200 người. Dù ở xa quê hương Việt Nam nhưng bà con vẫn hàng ngày dõi theo tin tức ở quê nhà, vui mừng phấn khởi trước những bước đi lên và hội nhập mạnh mẽ với thế giới của đất nước Việt Nam; luôn có những đóng góp hướng về quê hương.

Hiện, ở Thổ Nhĩ Kỳ chưa có Hội người Việt Nam nhưng Đại sứ quán cùng với bà con đã thành lập được Ban Liên lạc cộng đồng và đang tích cực triển khai các bước tiến tới thành lập Hội người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, để bà con có ngôi nhà chung, gắn kết và tương trợ lẫn nhau.

Kỳ họp thứ Nhất HĐND TP Hải Phòng khóa XVII kiện toàn nhân sự chủ chốt

Kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII dự kiến diễn ra ngày 20/4 sẽ thực hiện kiện toàn nhân sự, xem xét nhiều nội dung quan trọng.

Thường trực HĐND thành phố Hải Phòng vừa có Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, Thường trực HĐND thành phố Hải Phòng quyết định triệu tập các đại biểu HĐND thành phố dự Kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 ngày 20/4 tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố.

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.