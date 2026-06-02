Mở giai đoạn mới trong hợp tác Việt Nam và Thái Lan, Singapore, Philippines

Chuyến thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp Nhà nước tới Singapore, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2026 và thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công tốt đẹp. Các kết quả toàn diện, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài của chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam với 3 nước Đông Nam Á.

Đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khi trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: BNG

Thông tin về những kết quả nổi bật của chuyến thăm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, đạt ở mức cao các mục tiêu đề ra, qua đó mở ra phương hướng hợp tác mới giữa Việt Nam với Thái Lan, Singapore và Philippines, khi Việt Nam và cả ba đối tác đều đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu mới và trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp.

Trước hết, chuyến thăm đã truyền tải đậm nét thông điệp phát triển của Việt Nam tới các nước đối tác quan trọng trong khu vực; thể hiện rõ tư duy, nhu cầu, định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới; tiếp tục khẳng định nhất quán chủ trương luôn coi trọng quan hệ với các nước láng giềng và các nước ASEAN, thể hiện vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong việc cùng các nước ASEAN củng cố đoàn kết, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Thông điệp về hòa bình đã được truyền tải đầy thuyết phục trong phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đối thoại Shangri-la. Phát biểu được dư luận trong, ngoài khu vực đặc biệt quan tâm và phản hồi rất tích cực; thể hiện đậm nét vai trò của Việt Nam với tư cách một thành viên trách nhiệm, một tiếng nói uy tín trong các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực và toàn cầu.

Một kết quả nổi bật nữa của chuyến thăm là tin cậy chính trị giữa Việt Nam và ba nước được củng cố mạnh mẽ. Ta đã thúc đẩy về chất quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Thái Lan, nâng tầm hợp tác chiến lược với Singapore thông qua cơ chế Đối thoại chiến lược giữa hai Đảng cầm quyền, nâng tầm khuôn khổ quan hệ với Philippines lên Đối tác Chiến lược tăng cường. Các nhà lãnh đạo nhất trí xác lập các cơ chế mới, thể hiện sự tin cậy chính trị, gia tăng chiều sâu quan hệ và tạo khuôn khổ thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu; trọng tâm là Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2026-2031 và cơ chế Đối thoại chiến lược giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore.

Ta đã củng cố toàn diện, thúc đẩy hợp tác năng động, hiệu quả với ba nước trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân; gia tăng gắn kết, liên kết giữa Việt Nam với các nước và giữa các nước ASEAN, cụ thể hóa nội hàm, thúc đẩy các đột phá, phát triển mới về chất trên các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và 3 nước về quốc phòng - an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, văn hóa, giáo dục - đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân. Đồng thời, hợp tác trên các lĩnh vực hợp tác mới nhiều tiềm năng, có ý nghĩa quan trọng chiến lược đối với sự phát triển của nước ta được mở rộng nhất là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển dịch năng lượng công bằng, chính phủ điện tử, du lịch và kết nối địa phương…

Một kết quả đáng chú ý là kết nối giữa các ban, bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác ở các nước diễn ra rất sôi động, phong phú. Các đồng chí thành viên đoàn chính thức đã có nhiều cuộc làm việc, trao đổi thực chất với các đối tác tại ba nước. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan có sự tham dự của Thủ tướng Thái Lan và sự tham gia của khoảng gần 700 doanh nghiệp hai nước, trong đó có 550 doanh nghiệp Thái Lan; Diễn đàn Kết nối công nghệ (TechConnect) tại Singapore có sự tham gia của 500 đại diện Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà nghiên cứu hai nước. 20 văn kiện hợp tác, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực đã được ký kết ở Thái Lan, 31 văn kiện ở Singapore và gần 20 văn kiện ở Philippines. Những con số đầy ấn tượng đó thể hiện mong muốn hợp tác sâu sắc của các đối tác với Việt Nam cũng như tiềm năng to lớn trong hợp tác giữa ta và 3 nước.

“Có thể thấy chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công tốt đẹp, đạt được nhiều kết quả quan trọng, qua đó củng cố môi trường hòa bình, ổn định, cục diện đối ngoại thuận lợi, nhất là đối với các đối tác trong ASEAN, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực. Chuyến thăm cũng là minh chứng rõ nét nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp chủ động, tích cực vào giải quyết các vấn đề chung của quốc tế” - Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh.

Để phát huy hiệu quả các kết quả của chuyến thăm, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao cho biết, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo ba nước đều nhấn mạnh việc triển khai các kết quả của chuyến thăm theo hướng tập trung vào hành động thực chất, khai thác tối đa dư địa hợp tác. Ngay trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo sát sao việc triển khai các kết quả chuyến thăm.

Với tư duy, tinh thần phát triển mới của đất nước, các bộ, ngành, địa phương cần quán triệt sâu sắc các nhận thức chung giữa Lãnh đạo cấp cao ta và các nước, xây dựng chương trình, kế hoạch, dự án cụ thể triển khai các thỏa thuận cấp cao theo hướng lấy lợi ích thiết thực của nhân dân làm mục tiêu và lấy hiệu quả, kết quả cụ thể làm thước đo. Chúng ta cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, kết quả chuyến thăm cũng như tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam với các nước Đông Nam Á để tạo sự đồng thuận trong các cấp, các ngành, địa phương.

Trong hợp tác với các nước, cần đẩy mạnh tham vấn chiến lược, phối hợp chính sách qua các trao đổi, tiếp xúc song phương ở cấp cao và các cấp và tại các diễn đàn khu vực, quốc tế, ưu tiên và thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu đối với sự phát triển của mỗi nước và môi trường khu vực hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển./.