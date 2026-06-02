Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Mục tiêu cao nhất là tổ chức thành công một năm APEC mang đậm dấu ấn Việt Nam

Sáng 2/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia APEC 2027 chủ trì cuộc họp lần thứ ba của Ủy ban, kết nối trực tuyến tới điểm cầu UBND tỉnh An Giang.

Cùng dự phiên họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc; cùng lãnh đạo, đại diện các bộ, thành viên của Ủy ban: Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch…

Công tác chuẩn bị bước vào giai đoạn then chốt

Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, Năm APEC 2027 được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ xác định là cơ hội chiến lược để triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng, nhằm nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt đối với Phú Quốc, tỉnh An Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Yêu cầu đặt ra là tổ chức Năm APEC 2027 phải đúng tầm, an toàn, hiệu quả, chất lượng và tối đa hóa cơ hội phát triển. Đây không chỉ là một sự kiện đối ngoại quan trọng mà còn là cơ hội lớn để hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch và kết nối quốc tế. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là chuẩn bị từ sớm, triển khai bài bản, khoa học, đồng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

"Việt Nam đã hai lần tổ chức thành công năm APEC 2006 và 2017, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm, đặt ra yêu cầu Năm APEC 2027 phải được tổ chức thành công hơn nữa", Phó Thủ tướng Thường trực nói.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng đã ban hành các cơ chế, chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh các dự án hạ tầng, giao thông và cơ sở vật chất trọng điểm phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 đang bước vào giai đoạn then chốt. Các tiểu ban, bộ ngành và địa phương triển khai nhiệm vụ được giao rất quyết liệt, trách nhiệm, cơ bản đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Cụ thể, khi kiểm tra các công trình, dự án hạ tầng giao thông trọng điểm phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, ngày 16/5/2026, Phó Thủ tướng Thường trực đã yêu cầu các nhà thầu và UBND tỉnh An Giang triển khai đồng bộ, đảm bảo đúng chất lượng và tiến độ, đảm bảo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Đến nay, cơ bản các vướng mắc của tỉnh An Giang đã được giải quyết.

Kiểm tra sân bay Gia Bình và các tuyến đường kết nối qua địa bàn Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh phục vụ các đoàn khách quốc tế thăm chính thức Việt Nam trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, ngày 21/5/2026, Phó Thủ tướng Thường trực đã yêu cầu các dự án phải đảm bảo đúng tiến độ, triển khai sớm một số hạng mục có tính chất kỹ thuật phức tạp để các hạng mục khác có thể triển khai đồng bộ.

Về công tác chuẩn bị nội dung Hội nghị cấp cao APEC 2027, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Trên cơ sở kinh nghiệm tổ chức hai kỳ APEC và tham dự APEC tại các nước, Việt Nam cần xây dựng chủ đề, nội dung, các sáng kiến cho tuần lễ cấp cao để đảm bảo thực chất và hiệu quả hơn.

Công tác chuẩn bị nhân lực, tuyên truyền, huy động nguồn lực xã hội hóa và ứng dụng công nghệ để tạo ra các sản phẩm mang dấu ấn Việt Nam cần tiếp tục được đẩy mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, thời gian từ nay đến Hội nghị cấp cao APEC 2027 không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn, yêu cầu đặt ra rất cao, trong khi một số nhiệm vụ triển khai vẫn còn chậm. Các tiểu ban, bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tăng tốc, không chỉ về xây dựng cơ sở vật chất, mà đặc biệt về nội dung, công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh, y tế và nhiều lĩnh vực khác.

Trong đó, công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 phải quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ; phân công đúng người, đúng việc; xác định rõ tiến độ và kết quả, sản phẩm đầu ra gắn với trách nhiệm thực thi; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn ngay khi phát sinh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ, chồng chéo.

Công tác chuẩn bị phải đồng bộ trên tất cả các mặt, bảo đảm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các tiểu ban, bộ ngành và địa phương; cá thể hóa nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. "Nếu bất kỳ khâu nào, lĩnh vực nào, cơ quan nào làm không tốt đều sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung", Phó Thủ tướng Thường trực nhắc nhở.

Cần có tư duy mới trong công tác tổ chức

Tại cuộc họp lãnh đạo Ban Thư ký, các tiểu ban Nội dung, Vật chất và Hậu cần, Tuyên truyền văn hóa, Lễ tân, An ninh – Y tế, tỉnh An Giang, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)… đã tập trung đánh giá, rà soát toàn diện công tác, nhiệm vụ được giao đã triển khai từ đầu năm 2026 đến nay; làm rõ kết quả đạt được, khó khăn vướng mắc; đề xuất các nội dung lớn cần xin ý kiến chỉ đạo; xác định kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch… trao đổi thêm về giải pháp tháo gỡ ngay một số vấn đề, vướng mắc mới phát sinh, tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ, triển khai đồng bộ tất cả các khâu trong công tác chuẩn bị Năm APEC 2027.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh Năm APEC 2027 là hoạt động đối ngoại có tầm cỡ và quan trọng của đất nước nhằm thực hiện đường lối đối ngoại, nâng cao vị thế đất nước theo tinh thần Đại hội lần thứ XIV của Đảng; triển khai hoạt động đối ngoại đa phương lẫn song phương; tranh thủ cơ hội kết nối và huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế, văn hóa của các ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Năm APEC 2027 được tổ chức với những thuận lợi cơ bản như tiềm lực đất nước được củng cố, vị thế quốc tế thuận lợi hơn, quan điểm của Việt Nam trên các vấn đề lớn cơ bản được đồng thuận; đồng thời Việt Nam đã có kinh nghiệm qua hai lần tổ chức APEC và nhiều diễn đàn đa phương khác. Tuy nhiên, tình hình quốc tế đang diễn biến nhanh và phức tạp.

Do đó, công tác tổ chức năm APEC 2027 cần có tư duy mới trong cách tiếp cận với tinh thần đóng góp tích cực và trách nhiệm của Việt Nam; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, kết nối được với các yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, kết nối doanh nghiệp; thể hiện được bản sắc Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất đẩy sớm mốc hoàn thành một số nhiệm vụ so với kế hoạch để kịp thời gian triển khai, vận hành thử, có thời gian dự phòng; phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các bộ, ngành trong xây dựng, chuẩn bị nội dung.

Tăng tốc để hoàn thành sớm so với kế hoạch

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao tinh thần khẩn trương, chủ động của các bộ, cơ quan, Ban Thư ký và các Tiểu ban.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh Năm APEC 2027 là hoạt động đối ngoại đa phương trọng điểm của đất nước trong giai đoạn 2026–2030, đòi hỏi công tác tổ chức toàn diện, bài bản, xứng tầm vị thế mới của đất nước. Do đó, các đơn vị chủ động đẩy sớm tiến độ hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao so với kế hoạch "để còn thời gian vận hành thử, chạy kỹ thuật và bổ sung, hoàn thiện nếu cần".

Trên cơ sở Quyết định 938/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Ban Thư ký và các Tiểu ban cần khẩn trương rà soát, kiện toàn tổ chức, đảm bảo sự tham gia phù hợp của các bộ, ngành và địa phương đăng cai. Phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng và cơ chế phối hợp chặt chẽ trong từng tiểu ban.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Ban Thư ký khẩn trương hoàn thiện Đề án tổng thể về chủ đề, ưu tiên, sáng kiến, các hoạt động chính, kế hoạch khách mời…, các Tiểu ban khẩn trương hoàn thiện các đề án được giao, cụ thể hóa nội dung công việc để trình cấp thẩm quyền trong thời gian sớm nhất có thể.

Tiểu ban Nội dung nhanh chóng xây dựng các tài liệu, khái niệm, đề xuất các dự án để vận động sự ủng hộ của các nền kinh tế thành viên APEC.

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp chặt chẽ cùng UBND tỉnh An Giang đẩy nhanh tiến độ xử lý các vấn đề tồn đọng về nguồn vốn, giải phóng mặt bằng, cơ chế đặc thù..., tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với vấn đề vượt thẩm quyền, bảo đảm các dự án, công trình trọng điểm, trung tâm hội nghị phục vụ Năm APEC 2027 hoàn thành trước quý III/2027.

Yêu cầu công tác lễ tân, hậu cần phải chuẩn bị chu đáo, trọng thị, thể hiện tinh thần mến khách, thân thiện, thể hiện dấu ấn Việt Nam và phù hợp với thông lệ APEC, Phó Thủ tướng Thường trực giao Tiểu ban Lễ tân sớm xây dựng và triển khai Đề án tổng thể về lễ tân, xây dựng các chương trình, kịch bản chi tiết cho các hoạt động năm 2027, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, " phải rà soát càng cụ thể càng tốt, không để xảy ra sự cố".

Tiểu ban Tuyên truyền văn hóa sớm xây dựng và triển khai Đề án tổng thể về tuyên truyền; xây dựng bộ nhận diện và logo của năm APEC 2027; sản xuất các sản phẩm truyền thông, giới thiệu Việt Nam và quảng bá hình ảnh các địa phương Việt Nam, nhất là các địa phương đăng cai tổ chức; xây dựng các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc trong suốt năm APEC 2027, nhất là dịp Tuần lễ Cấp cao APEC 2027; phối hợp với UBND tỉnh An Giang xây dựng Đại lộ APEC đặc sắc, độc đáo.

Tiểu ban An ninh - Y tế sớm xây dựng triển khai Kế hoạch tổng thể về an ninh y tế; chủ động triển khai sớm, toàn diện các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh mạng, an ninh thông tin, an ninh y tế, an toàn giao thông, tăng cường phối hợp liên ngành; chuẩn bị các phương án ứng phó từ sớm, từ xa, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn tất cả các hội nghị, sự kiện trong Năm APEC 2027.

"Mục tiêu cao nhất là tổ chức thành công một năm APEC mang đậm dấu ấn Việt Nam, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới", Phó Thủ tướng Thường trực nói.