Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines, sáng 1/6 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal.

Đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal là một trong những công trình lịch sử quan trọng nhất của Philippines, nằm ở thủ đô Manila, được xây dựng để tưởng nhớ bác sĩ, nhà văn và anh hùng dân tộc Jose Rizal - người có vai trò quan trọng trong phong trào đấu tranh giành độc lập của Philippines.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal

Công trình tượng đài được khánh thành vào ngày 30/12/1913, đúng 17 năm sau khi Jose Rizal qua đời. Tượng được đúc bằng đồng, đặt trên bệ đá granite cao trang nghiêm.

Mỗi năm, vào ngày 30/12 (Rizal Day), hàng nghìn người dân và lãnh đạo Philippines đến đây để dâng hoa tưởng niệm. Sự kiện này mang ý nghĩa giáo dục lịch sử sâu sắc, nhắc nhở thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, hy sinh vì độc lập dân tộc của Jose Rizal.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại Đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal

Đây không chỉ là nơi tưởng niệm mà còn là địa điểm sinh hoạt văn hóa và tổ chức các sự kiện quốc gia quan trọng của Philippines.