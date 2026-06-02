Thủ tướng: Hải Phòng phải đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng

Thủ tướng nhấn mạnh, Hải Phòng phải đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng.

Chiều 1/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 4 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng Trưởng đoàn kiểm tra thay mặt Đoàn đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc trong phối hợp làm việc, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, đồng thời bố trí cho Đoàn làm việc trực tiếp với một số cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu kết luận Hội nghị.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát theo đúng chương trình của Bộ Chính trị; khẩn trương rà soát, thẩm tra, xác minh, tổng hợp trên cơ sở kết quả làm việc với Ban Thường vụ và các cấp ủy trực thuộc, từ đó xây dựng dự thảo Báo cáo.

Dự thảo báo cáo đã nêu bật những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và cách làm hay, đổi mới sáng tạo; từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc triển khai các đợt kiểm tra vừa qua là một trong những nét rất mới trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhằm đánh giá chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đã đi vào thực tiễn như thế nào, rút kinh nghiệm, nhân rộng và thể chế hóa thành cơ chế, chính sách áp dụng chung.

Theo Thủ tướng, Hải Phòng là một trong những tỉnh, thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có nhiều bài học kinh nghiệm tốt cần được đánh giá và nhân rộng.

Nhấn mạnh thêm một số nội dung, về ưu điểm, kết quả đạt được trong các nội dung kiểm tra, đồng chí Lê Minh Hưng đánh giá hệ thống chính quyền địa phương hai cấp của thành phố Hải Phòng cơ bản vận hành nền nếp, thông suốt. Thành phố đã bảo đảm nguồn lực và điều kiện hoạt động cho cấp xã, phường, đặc khu; phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh. Hải Phòng có nhiều cách làm mới, sáng tạo, điển hình như việc xây dựng phần mềm theo dõi, kiểm tra, giám sát hàng năm các nhiệm vụ được giao và liên tục đánh giá, cập nhật định kỳ để có chỉ đạo điều chỉnh kịp thời.

Đặc biệt, thành phố đã chủ động cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính cao hơn nhiều yêu cầu của Trung ương. Đơn cử, Trung ương yêu cầu cắt giảm 30%, nhưng Hải Phòng đã chủ động cắt giảm tới 50% thủ tục hành chính; về thời gian tuân thủ hiện vẫn đang tiếp tục được rà soát để cắt giảm thêm. Các tiếp cận này rất chính xác và phù hợp với chủ trương chung của Trung ương và Chính phủ.

"Trung ương xây dựng thể chế, chính sách, địa phương thực thi, nhưng môi trường kinh doanh có được cải thiện, có thu hút được nhà đầu tư hay không, phụ thuộc rất nhiều vào thủ tục hành chính ở địa phương và năng lực thực thi của các sở ngành, của các xã phường", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về tăng trưởng kinh tế, Hải Phòng có tốc độ tăng trưởng GRDP liên tục đạt hai con số trong nhiều năm, riêng năm 2025 xấp xỉ đạt 11,9%, xếp thứ 2 cả nước. Quý I/2026, kinh tế ước tăng 11,21%, tuy chưa đạt mục tiêu kịch bản đề ra (12%) nhưng đây vẫn là con số rất cao, đứng thứ 3 cả nước và dẫn đầu 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng với đó, thu ngân sách năm 2025 vượt trên 34% dự toán và đứng thứ 3 cả nước. Giải ngân vốn đầu tư công cao hơn mức bình quân chung. Đặc biệt, Hải Phòng nằm trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước theo đánh giá của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Về triển khai Nghị quyết 57, cơ bản các nhóm nhiệm vụ được giao đều hoàn thành đúng hạn và đang triển khai đúng hạn. Chính quyền số được triển khai đồng bộ, tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến rất cao.

Về triển khai Quy định 366, Thành phố đã kịp thời xây dựng các quy định, hướng dẫn và bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại đối với từng nhóm tập thể, cá nhân gắn với kết quả công tác. Năm 2025, Hải Phòng đạt 100% cấp ủy, lãnh đạo quản lý các cấp, đảng viên thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cơ bản bảo đảm mục đích, yêu cầu theo chỉ đạo của Trung ương.

Thủ tướng nêu rõ, bên cạnh những kết quả tích cực, cần nhìn nhận thẳng thắn những khó khăn, thách thức, hạn chế và những vấn đề cần hoàn thiện.

Theo Thủ tướng, vừa qua thành phố đã đổi mới rất mạnh mẽ tư duy quản trị, điều hành, chuyển tư duy sang "kiến tạo phát triển", phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, nhưng chưa đồng đều giữa các cấp, các sở ngành và xã phường.

Đồng thời, cần đánh giá tổng thể, kỹ hơn việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền từ Trung ương xuống thành phố và từ thành phố xuống xã, phường. Tới đây, khi sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban Thường vụ Thành ủy cần đánh giá kỹ lưỡng, kiến nghị Trung ương điều chỉnh những vấn đề còn vướng mắc.

Cùng với đó, đánh giá sâu hơn, kỹ hơn về năng lực thực thi của chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, cả về năng lực, trình độ cán bộ và số lượng biên chế được giao; trên cơ sở đó bố trí đúng và đủ cán bộ, nhất là những lĩnh vực như đất đai, tài chính, quản lý đầu tư xây dựng, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế…

Về tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, Hải Phòng hoàn toàn có thể khai thác tốt hơn nữa tiềm năng và lợi thế, đạt kết quả tăng trưởng kinh tế tốt hơn; đồng thời cần đánh giá kỹ lưỡng hơn về sự bền vững trong thu ngân sách.

"Hải Phòng chắc chắn phải là một trong những tỉnh, thành phố đi đầu và đóng góp cho cả nước trong đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng theo Nghị quyết 57. Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, gắn với chuỗi cung ứng và chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp trong nước…", Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng đề cập những tồn tại, hạn chế trong triển khai Nghị quyết 57 như hạ tầng số, cơ sở dữ liệu tại một số địa bàn, lĩnh vực còn chưa đồng bộ; kinh phí bố trí trong tổng chi ngân sách còn thấp… Đồng thời, thành phố chưa mạnh dạn triển khai cơ chế đặt hàng các sản phẩm công nghệ chiến lược. Mặt khác, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng khả năng cạnh tranh, thu hút nguồn nhân lực cũng là vấn đề rất thách thức với thành phố.

Về triển khai Quy định 366, việc xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại ở một số đơn vị còn thiếu tính định lượng, một số trường hợp chưa gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ… Trong đó, Thủ tướng lưu ý, cần đặc biệt quan tâm nhóm nhiệm vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tăng trưởng gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thời gian tới, Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục các hạn chế, tồn tại và tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau.

Về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cần rà soát chủ động và có phương án tổ chức bộ máy bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu quả, phù hợp tình hình từng địa bàn, nhất là các lĩnh vực giáo dục, y tế, đất đai, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin; đồng thời chủ động, mạnh dạn đề xuất với Trung ương các vấn đề từ thực tiễn; hoàn thành sắp xếp các cơ sở nhà đất dôi dư; xây dựng bộ chỉ số đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan.

Về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 13-14% với Hải Phòng, Thủ tướng nêu rõ, cần tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết 226 của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, đồng thời chủ động phối hợp với các bộ ngành Trung ương mạnh dạn đề xuất sửa đổi để tạo cơ chế rất mạnh cho Hải Phòng phát triển.

Đồng thời, rà soát kịch bản tăng trưởng tới cuối năm, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ rất cụ thể cho các sở ban ngành, xã phường, từng lĩnh vực; phân công các đồng chí Thường vụ theo dõi từng địa bàn, lĩnh vực; bảo đảm "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả.

Nghiên cứu đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh phát triển các ngành, lĩnh vực tạo giá trị gia tăng cao như công nghiệp công nghệ cao, chế biến chế tạo, công nghiệp phụ trợ… gắn kết theo chuỗi, hình thành hệ sinh thái công nghiệp. Khẩn trương bàn giao mặt bằng triển khai dự án nhiệt điện khí Hải Phòng; phát triển mạnh hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trọng điểm như Tiên Lãng 1, Nam Đình Vũ, Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu…

Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tập trung triển khai quyết liệt các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, hạ tầng năng lượng, hạ tầng đô thị, đặc biệt là các dự án đường sắt qua địa bàn, cảng hàng không quốc tế Cát Bi (nhà ga T2), đường bộ cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng, đường kết nối Đông Tây của Hải Phòng. Phát huy thế mạnh cảng biển, xây dựng hệ thống logistics, kinh tế biển hiện đại, có kết nối cao trong nước và quốc tế, sớm hoàn thiện thủ tục xây dựng bến cảng tại khu cảng Lạch Huyện…

Cùng với đó, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; phối hợp xây dựng, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, thực hiện nghiêm việc đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội và giảm ít nhất 30% số lượng dự án, tập trung cho các dự án liên kết vùng, mang tính lan tỏa. Đẩy mạnh các chương trình kích cầu, xúc tiến thương mại, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Xây dựng phương án cụ thể để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển hằng năm, 5 năm và tổ chức sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Tăng cường kết nối các thành phần kinh tế; có giải pháp, chính sách hỗ trợ thực chất, hiệu quả doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ; tiếp tục cải cách thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai. Giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài.

Triển khai hiệu quả chương trình nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho thuê theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Phát triển tốt nguồn nhân lực và có cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; triển khai chủ trương xây dựng các trường học tại những nơi khó khăn. Chủ động rà soát nội dung quy hoạch, hoàn thành việc lập, điều chỉnh các quy hoạch bảo đảm thống nhất, phù hợp với quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng đã được Chính phủ phê duyệt.

Về triển khai Nghị quyết 57, Thủ tướng đề nghị Hải Phòng triển khai đúng hạn, chất lượng các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ giao; tăng nguồn lực ngân sách địa phương cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; quan tâm việc phối hợp với các viện, trường, doanh nghiệp để mạnh dạn triển khai cơ chế đặt hàng trong các lĩnh vực Hải Phòng có tiềm năng, thế mạnh; tập trung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và chia sẻ dữ liệu.

Về thực hiện Quy định 366, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng sớm ban hành hướng dẫn thay thế để phù hợp quy định của Bộ Chính trị, Thủ tướng nhấn mạnh cần các tiêu chí định lượng sát hơn để đánh giá cụ thể.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng phản hồi, cho ý kiến với những nội dung kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền của Chính phủ, giao cụ thể các bộ ngành xem xét, xử lý; cho biết Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp các kiến nghị, báo cáo giải trình của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, chỉ đạo.

Tại Hội nghị, Đoàn kiểm tra đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về 4 nội dung: việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau tinh gọn bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các văn bản có liên quan; công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 366 và Kết luận số 12 của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận và các văn bản hướng dẫn của Trung ương đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã phát huy tốt vai trò hạt nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, bài bản đảm bảo tính thống nhất trong toàn hệ thống chính trị; thực hiện tinh thần chủ động, quyết liệt từ Thành ủy đến cấp cơ sở; nhiều đơn vị đã chuyển biến mạnh mẽ từ học tập, quán triệt sang cụ thể hóa bằng chương trình hành động và kế hoạch theo mô hình quản trị mới. Tuy nhiên còn một số hạn chế, tồn tại, một phần do khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách. Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất cao với dự thảo Báo cáo và nêu nhiều đề xuất, kiến nghị về 4 nội dung lớn được kiểm tra; khẳng định kết quả kiểm tra, giám sát là định hướng quan trọng để Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục rà soát, đánh giá đúng tình hình, kịp thời bổ sung, hoàn thiện các nhiệm vụ giải pháp để khắc phục những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới.

