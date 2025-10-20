Ông Đặng Hồng Sỹ làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

Ông Đặng Hồng Sỹ vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm phân công làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm vừa ký thông báo phân công Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, ngày 17/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 03-KL/TU thống nhất phân công ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Đặng Hồng Sỹ được phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đặng Hồng Sỹ, 49 tuổi, quê quán Hà Tĩnh, trình độ cử nhân báo chí, thạc sĩ quản trị kinh doanh, lý luận chính trị cao cấp.

Ông Đặng Hồng Sỹ từng giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận; Trưởng Ban Dân vận tỉnh Bình Thuận; Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận; đại biểu Quốc hội, khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ủy viên Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội.

Tháng 7/2025 là Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025; từ tháng 10-2025 là Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.