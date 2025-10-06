Hà Nội

Chính trị

Thanh Hoá bổ nhiệm mới loạt lãnh đạo sở, ngành, đơn vị

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh vừa ký các Quyết định về việc điều động bổ nhiệm 4 lãnh đạo sở ngành, đơn vị.

Thiên Tuấn

Cụ thể gồm: Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 4/10/2025 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Văn Trung, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thủy nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Thủy nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, thay cho ông Phạm Nguyên Hồng được điều động công tác khác.

anh-chup-man-hinh-2025-10-06-luc-163840.png
Ông Trịnh Huy Triều được bổ nhiêm giữ chức vụ mới.

Quyết định số 3216/QĐ-UBND ngày 4/10/2025 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hoàng Văn Đồng, Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, thay cho ông Trịnh Huy Triều.

Quyết định số 3212/QĐ-UBND ngày 4/10/2025 về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa, thay cho ông Trần Anh Chung.

Quyết định số 3213/QĐ-UBND ngày 4/10/2025 về việc điều động và bổ nhiệm ông Trịnh Huy Triều, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, thay cho ông Nguyễn Tiến Hiệu.

