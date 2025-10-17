Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 -2030.

Sáng 17/10, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã thông báo ông Nguyễn Văn Phương - Bí thư Thành ủy Huế - đã được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Đồng thời, ông Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định, điều động ông Nguyễn Đình Trung (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk) giữ chức Bí thư Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Minh Hưng- Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định chỉ định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Nguyễn Đình Trung giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đình Trung, sinh ngày 19/4/1973, quê ở xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành cũ, tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ thạc sĩ hành chính công, cử nhân luật.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Đắk Nông: Phó giám đốc Sở Tư pháp (2007), Phó bí thư thường trực Huyện ủy Krông Nô (2008), Chánh Văn phòng UBND tỉnh (2010), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (2013-2018), Phó bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (2018-2019).

Tháng 11/2020, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông. Đến tháng 5/2021, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Đại hội XIII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào ngày 30/9 vừa qua, ông Trung được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trung cho biết sẽ nỗ lực hết sức mình để góp phần xây dựng thành phố Huế giàu đẹp, văn minh, xứng tầm với một thành phố trực thuộc Trung ương trong kỷ nguyên mới của dân tộc.