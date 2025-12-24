Hà Nội

Chính trị

Tuổi trẻ MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Trung ương báo công dâng Bác

Sáng 24/12, đoàn đại biểu về dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc đã trang trọng tổ chức báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trầm Phương

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 - 2029, sáng nay 24/12, đoàn đại biểu tham dự Đại hội đã trang trọng tổ chức Lễ báo công và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự Lễ báo công có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Nhất Linh; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Phan Huy Thành và 238 đại biểu tham dự Đại hội - đại diện cho ý chí, khát vọng của tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

h-4.jpg
h-5.jpg
238 đại biểu tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư báo công dâng Bác.

Trong không khí trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đại diện tuổi trẻ toàn Đoàn, đã báo cáo với Bác về những kết quả nổi bật mà Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024 là giai đoạn ghi dấu ấn mạnh mẽ của tuổi trẻ MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Trung ương. Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ qua, đoàn viên, thanh niên các cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư đã tích cực học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, tinh thần xung kích của tuổi trẻ tiếp tục được thể hiện rõ nét qua việc sẵn sàng đảm nhận việc khó, việc mới; tham gia các hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội; phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai.

h-1.jpg
h-3.jpg
Các đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, các đại biểu tham dự Đại hội cùng chung quyết tâm sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, tiếp tục học tập, rèn luyện, sáng tạo; kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn; chủ động trang bị tri thức khoa học, công nghệ, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, lý tưởng sống đẹp, đem sức trẻ đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

h-2.jpg
Lễ báo công dâng Bác cũng là thể hiện quyết tâm chính trị và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong kỷ nguyên vươn mình, giai đoạn phát triển của đất nước.

Cũng trong sáng 24/12/2025, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

