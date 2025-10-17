Hà Nội

Chính trị

Quảng Trị có tân Bí thư Tỉnh uỷ

Bộ Chính trị vừa điều động ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Thành ủy Huế, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Hạo Nhiên

Trưa 17/10, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Thành ủy Huế, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã trao quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Phương nhận nhiệm vụ, trọng trách mới.

z7125664064242ac965700a47c50ee02ebd9e21e96adc3-1760675345830663915099.jpg
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Nguyễn Văn Phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Phương cảm ơn sâu sắc Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tín nhiệm giao trọng trách Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - quê hương giàu truyền thống cách mạng, vùng đất giàu tiềm năng; đồng thời hứa phát huy những thành tích của địa phương, nỗ lực, phát huy kinh nghiệm của bản thân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu các Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I.

Ông Nguyễn Văn Phương sinh ngày 29/12/1970, quê ở phường Phong Thái, thành phố Huế, có trình độ thạc sĩ kinh tế, kỹ sư xây dựng, cử nhân toán học và cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được điều động, ông Phương từng đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt tại Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế). Năm 2016, khi đang giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông được HĐND tỉnh bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đến năm 2021, ông Nguyễn Văn Phương được HĐND bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sau khi Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, ông tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Huế.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra đầu tháng 10 vừa qua, ông Nguyễn Văn Phương được Ban Chấp hành Đảng bộ tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

