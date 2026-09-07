Ổi Ruby ruột hồng khẳng định chỗ đứng trên thị trường trái cây

Với mức giá phổ biến từ 30.000 đến 70.000 đồng mỗi kg, ổi Ruby ruột hồng thu hút người tiêu dùng nhờ đặc tính dễ ăn cùng nguồn cung dồi dào trên thị trường.

Thị trường trái cây thời gian qua ghi nhận sự xuất hiện phổ biến của ổi Ruby (hay còn được gọi là ổi hồng) ruột hồng tại nhiều hệ thống bán lẻ và chợ dân sinh. Dù không còn quá mới lạ, dòng ổi này vẫn duy trì được sức mua ổn định nhờ lượng cung ứng dồi dào và tính tiện dụng cao.

Sức tiêu thụ rộng cũng khiến mặt bằng giá trên thị trường có sự phân hóa rõ rệt: giá ổi Ruby dao động từ 30.000-70.000 đồng/kg tùy kích thước và chất lượng, những lô hàng đẹp hoặc đóng hộp làm quà tặng có thể đạt mức giá cao hơn.

Ảnh minh hoạ.

Sự thu hút của giống ổi này nằm ở phần ruột mang sắc hồng đỏ đặc trưng, tương phản với lớp vỏ xanh nhạt bên ngoài. Tùy theo độ chín, thịt quả có sự biến chuyển về độ giòn, hàm lượng nước và mùi thơm, trong khi lượng hạt tương đối ít và mềm. Nhờ đặc tính dễ chế biến, người tiêu dùng có thể linh hoạt ăn trực tiếp, chấm gia vị hoặc dùng làm nguyên liệu ép nước, sinh tố cho thực đơn hằng ngày.

Sức tiêu thụ thực tế tại các điểm bán được ghi nhận khá đều đặn. Chị Phương Linh, tiểu thương kinh doanh trái cây lâu năm tại Hà Nội, chia sẻ với Tri thức & Cuộc sống: "Ổi Ruby hiện là một trong những mặt hàng bán khá đều tay tại cửa hàng. Khách hàng chọn mua vì màu sắc ruột quả lạ mắt, hạt mềm và không bị xơ. Trung bình mỗi ngày tôi nhập về bán vài chục cân, những ngày thời tiết nắng nóng thì lượng khách đến tìm mua nhiều hơn".

Ở góc độ người tiêu dùng, chị Thu Trang cho biết: "Gia đình tôi hay chọn mua ổi Ruby để sử dụng hàng ngày và làm nước ép. Dòng này có màu sắc đẹp mắt, hạt mềm nên dễ ăn đối với cả trẻ nhỏ. Mức giá trên thị trường hiện tại cũng tương đối dễ tiếp cận để thưởng thức thường xuyên".

Ồi Ruby được đánh giá là giống cây có khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng tại nhiều vùng miền. Cây ưa sáng, chịu hạn tương đối và phát triển phù hợp trên các vùng đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt như đất phù sa hay đất thịt pha cát. Một trong những ưu điểm đáng chú ý của dòng cây này là thời gian kiến thiết cơ bản ngắn, nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật, cây có thể bắt đầu cho lứa quả bói sau khoảng 8 tháng trồng trước khi bước vào giai đoạn khai thác ổn định.

Để đảm bảo chất lượng trái, quy trình canh tác đòi hỏi sự đầu tư kỹ lưỡng ở giai đoạn ra hoa và đậu quả, bao gồm cắt tỉa cành, chủ động tỉa bớt trái cũng như thực hiện công đoạn bao trái nhằm hạn chế tác động từ sâu bệnh và thời tiết.

Sau mỗi đợt thu hoạch, nhà vườn tiến hành cắt tỉa cành già để kích thích cây ra chồi mới. Nhờ kỹ thuật điều tiết, khoảng 3-4 tháng sau một đợt thu hái, cây có thể tiếp tục ra hoa và hình thành lứa quả tiếp theo, giúp các nhà vườn chủ động phân bổ sản lượng và duy trì nguồn thu rải đều trong năm.