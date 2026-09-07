Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh - Địa ốc

Giá vé US Open chạm mốc kỷ lục, trở thành sân chơi mới của giới thượng lưu

Mức giá vé đắt đỏ biến US Open thành sự kiện mang tính độc quyền, mở ra cơ hội tiếp thị vàng cho các thương hiệu cao cấp.

Bảo Châu

Dù còn nhiều tranh cãi quanh bài toán chi phí tiếp cận, không thể phủ nhận độ "nóng" của US Open đang biến giải đấu trở thành điểm đến đắt giá bậc nhất mùa hè. Sức hút thương mại khổng lồ cùng tệp khán giả thượng lưu quy tụ tại New York đã tạo nên một thỏi nam châm khó cưỡng, biến sự kiện thể thao này thành "mảnh đất vàng" được các ông lớn trong ngành xa xỉ săn đón.

6a2c60085b32f36a384fb2ae-fan-week-suites.png
US Open đang là "mảnh đất vàng" được các ông lớn trong ngành xa xỉ săn đón. (Ảnh: US Open)

Sức hút từ tấm vé đắt đỏ tại và cuộc đua của giới thượng lưu

Mức giá vé tăng vọt tại US Open năm nay đã nhanh chóng vượt qua những câu chuyện chuyên môn trên sân đấu để trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất, khi mức giá trên thị trường bán lại cho một vé xem trong ngày đã bị đẩy lên tới 363 USD, cao gấp nhiều lần so với mức giá niêm yết chính thức chỉ 65 USD. Ngay cả khi giải đấu ghi nhận sự trở lại của Carlos Alcaraz hay sự kết hợp của anh cùng Serena Williams ở nội dung đôi, dư luận vẫn tập trung vào chi phí đắt đỏ để có thể trực tiếp theo dõi sự kiện.

Xu hướng tăng giá vé chợ đen được dự báo sẽ còn tiếp diễn khi sân vận động Arthur Ashe bước vào giai đoạn nâng cấp trị giá 800 triệu USD, dự kiến hoàn thành trong năm tới. Theo Hiệp hội Quần vợt Mỹ (USTA), dự án này sẽ bổ sung khoảng 5.000 chỗ ngồi cao cấp sát sân, nhưng đồng thời loại bỏ gần 3.000 ghế ngồi tầng trên có mức giá thấp hơn.

download-311zon-1-17877157158391693399545jpg.jpg
Tay vợt Carlos Alcaraz cùng Serena Williams thi đấu đôi tại US Open 2026 (Ảnh: AP)

Lý giải về định hướng phát triển của giải đấu, bà Kirsten Corio, Giám đốc thương mại của Hiệp hội Quần vợt Mỹ, chia sẻ: "Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành sự kiện giải trí thể thao truyền cảm hứng và cuốn hút nhất thế giới, thông qua việc mang đến những trải nghiệm đẳng cấp quốc tế cho người hâm mộ, đối tác và các vận động viên nhằm thúc đẩy sứ mệnh của USTA, vì vậy khả năng tiếp cận vẫn luôn là cốt lõi trong chiến lược ngay từ đầu".

Tuy nhiên, thực tế cho thấy US Open đang ngày càng chuyển mình thành một trải nghiệm độc quyền, tương tự bối cảnh chung của nhiều giải đấu lớn như NBA Finals hay World Cup.

Sân khấu tiếp thị cho các thương hiệu xa xỉ

Sự dịch chuyển hướng tới tính độc quyền đã biến việc hiện diện tại US Open thành một biểu tượng khẳng định đẳng cấp xã hội. Điều này tạo ra sức hút đặc biệt đối với ngành thời trang, trong bối cảnh các thương hiệu nỗ lực tiếp cận nhóm người tiêu dùng có thu nhập cao tại Mỹ - nhóm khách hàng duy trì sức chi tiêu ổn định nhất cho đồ xa xỉ suốt hai năm qua.

Sự kết hợp giữa thể thao, truyền thông, người nổi tiếng và văn hóa giải trí hậu đại dịch đã đưa các sự kiện thể thao lớn đạt tới sức hút tương đương những buổi hòa nhạc của các ngôi sao hạng A.

e3d09fbba44b4ec7b2dd146b56b663ad-116636.jpg
Tay vợt Naomi Osaka. (Ảnh: Sebastian Arriagada)

Nhằm tận dụng lượng du khách và giới thượng lưu đổ về New York, hàng loạt thương hiệu lớn đã triển khai các chiến dịch quảng bá quy mô xung quanh giải đấu. Ralph Lauren ra mắt cửa hàng pop-up kéo dài sáu tuần tại Nordstrom đến hết ngày 20/9.

Khách sạn Waldorf Astoria dựng sân quần vợt ngay tại đại sảnh để tổ chức các trận giao hữu với sự tham gia của tay vợt Tommy Paul cùng sự xuất hiện của Anna Wintour. Trong khi đó, Lacoste biến khu vực Palm Court của khách sạn Plaza thành quán cà phê Le Cafe Lacoste thông qua sự kiện pop-up.

1609d4056fed49b68a32cb2b23d98ca3-116640.png
a09537d79ace47d7bde41a7d626aa64f-116641.png
Lacoste biến khu vực Palm Court của khách sạn Plaza thành quán cà phê Le Cafe Lacoste (Ảnh: Lacoste)

Việc hiện diện tại giải đấu hay các sự kiện phụ trợ giờ đây không còn đơn thuần là theo dõi thể thao, mà đã trở thành một dấu ấn đẳng cấp được các thương hiệu thời trang khai thác triệt để.

Mời quý độc giả xem video: Đổi mới Thể thao Việt Nam - Từ tư duy đến hành động/ Nguồn: VTV1
#US Open #giá vé #thể thao #thời trang #xa xỉ #độc quyền

Bài liên quan

Kinh doanh - Địa ốc

Xuất khẩu hạt tiêu cán mốc 1,1 tỷ USD, Việt Nam áp đảo tại thị trường Mỹ

Sức mua phục hồi mạnh mẽ từ thị trường Mỹ đã tạo bệ phóng giúp xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam bứt phá ấn tượng, đạt kim ngạch 1,1 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm.

Theo dữ liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, tổng lượng hạt tiêu nhập khẩu của nước này trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 47.600 tấn với trị giá 359,8 triệu USD, tăng lần lượt 4,6% về lượng và 4,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Giá nhập khẩu bình quân vào Mỹ đạt 7.564 USD/tấn, nhích nhẹ 0,2%.

1-ajpp.jpg
Ảnh minh hoạ.
Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Kem Tràng Tiền khép lại không gian ký ức tại địa chỉ số 35 Tràng Tiền

Nơi lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội tại 35 Tràng Tiền sẽ dừng hoạt động, khép lại một biểu tượng không gian di sản của Thủ đô.

Sau gần 7 thập kỷ gắn liền với ký ức đô thị và nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của người dân Thủ đô, biểu tượng Kem Tràng Tiền chuẩn bị chính thức khép lại hoạt động tại số 35 Tràng Tiền.

Theo thông báo từ Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền, địa điểm lịch sử này sẽ dừng đón khách từ ngày 15/9/2026. Đây được đánh giá là bước chuyển mình mang tính bước ngoặt nhằm chuẩn bị cho việc phát triển các không gian kinh doanh mới và nâng cao trải nghiệm khách hàng trong giai đoạn tiếp theo.

Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Thị trường bánh Trung thu 2026 cao cấp biến tấu với nhiều hương vị độc lạ

Nhiều khách sạn hạng sang vừa tung ra các dòng bánh Trung thu 2026 với tạo hình mới lạ cùng nguyên liệu thượng hạng, đáp ứng nhu cầu biếu tặng cao cấp.

Mùa Trung thu 2026 chính thức bước vào giai đoạn khởi động với sự xuất hiện của hàng loạt dòng sản phẩm đột phá. Không còn gò bó trong các hương vị quen thuộc như thập cẩm, đậu xanh hay hạt sen, thị trường năm nay ghi nhận cuộc đua phá cách từ nhiều khách sạn hạng sang với các nguyên liệu thượng hạng cùng mức giá đắt đỏ.

Đột phá từ nhân mochi mè đen đến trà matcha hạt dẻ cười

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới