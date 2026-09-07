Giá vé US Open chạm mốc kỷ lục, trở thành sân chơi mới của giới thượng lưu

Dù còn nhiều tranh cãi quanh bài toán chi phí tiếp cận, không thể phủ nhận độ "nóng" của US Open đang biến giải đấu trở thành điểm đến đắt giá bậc nhất mùa hè. Sức hút thương mại khổng lồ cùng tệp khán giả thượng lưu quy tụ tại New York đã tạo nên một thỏi nam châm khó cưỡng, biến sự kiện thể thao này thành "mảnh đất vàng" được các ông lớn trong ngành xa xỉ săn đón.

US Open đang là "mảnh đất vàng" được các ông lớn trong ngành xa xỉ săn đón. (Ảnh: US Open)

Sức hút từ tấm vé đắt đỏ tại và cuộc đua của giới thượng lưu

Mức giá vé tăng vọt tại US Open năm nay đã nhanh chóng vượt qua những câu chuyện chuyên môn trên sân đấu để trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất, khi mức giá trên thị trường bán lại cho một vé xem trong ngày đã bị đẩy lên tới 363 USD, cao gấp nhiều lần so với mức giá niêm yết chính thức chỉ 65 USD. Ngay cả khi giải đấu ghi nhận sự trở lại của Carlos Alcaraz hay sự kết hợp của anh cùng Serena Williams ở nội dung đôi, dư luận vẫn tập trung vào chi phí đắt đỏ để có thể trực tiếp theo dõi sự kiện.

Xu hướng tăng giá vé chợ đen được dự báo sẽ còn tiếp diễn khi sân vận động Arthur Ashe bước vào giai đoạn nâng cấp trị giá 800 triệu USD, dự kiến hoàn thành trong năm tới. Theo Hiệp hội Quần vợt Mỹ (USTA), dự án này sẽ bổ sung khoảng 5.000 chỗ ngồi cao cấp sát sân, nhưng đồng thời loại bỏ gần 3.000 ghế ngồi tầng trên có mức giá thấp hơn.

Tay vợt Carlos Alcaraz cùng Serena Williams thi đấu đôi tại US Open 2026 (Ảnh: AP)

Lý giải về định hướng phát triển của giải đấu, bà Kirsten Corio, Giám đốc thương mại của Hiệp hội Quần vợt Mỹ, chia sẻ: "Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành sự kiện giải trí thể thao truyền cảm hứng và cuốn hút nhất thế giới, thông qua việc mang đến những trải nghiệm đẳng cấp quốc tế cho người hâm mộ, đối tác và các vận động viên nhằm thúc đẩy sứ mệnh của USTA, vì vậy khả năng tiếp cận vẫn luôn là cốt lõi trong chiến lược ngay từ đầu".

Tuy nhiên, thực tế cho thấy US Open đang ngày càng chuyển mình thành một trải nghiệm độc quyền, tương tự bối cảnh chung của nhiều giải đấu lớn như NBA Finals hay World Cup.

Sân khấu tiếp thị cho các thương hiệu xa xỉ

Sự dịch chuyển hướng tới tính độc quyền đã biến việc hiện diện tại US Open thành một biểu tượng khẳng định đẳng cấp xã hội. Điều này tạo ra sức hút đặc biệt đối với ngành thời trang, trong bối cảnh các thương hiệu nỗ lực tiếp cận nhóm người tiêu dùng có thu nhập cao tại Mỹ - nhóm khách hàng duy trì sức chi tiêu ổn định nhất cho đồ xa xỉ suốt hai năm qua.

Sự kết hợp giữa thể thao, truyền thông, người nổi tiếng và văn hóa giải trí hậu đại dịch đã đưa các sự kiện thể thao lớn đạt tới sức hút tương đương những buổi hòa nhạc của các ngôi sao hạng A.

Tay vợt Naomi Osaka. (Ảnh: Sebastian Arriagada)

Nhằm tận dụng lượng du khách và giới thượng lưu đổ về New York, hàng loạt thương hiệu lớn đã triển khai các chiến dịch quảng bá quy mô xung quanh giải đấu. Ralph Lauren ra mắt cửa hàng pop-up kéo dài sáu tuần tại Nordstrom đến hết ngày 20/9.

Khách sạn Waldorf Astoria dựng sân quần vợt ngay tại đại sảnh để tổ chức các trận giao hữu với sự tham gia của tay vợt Tommy Paul cùng sự xuất hiện của Anna Wintour. Trong khi đó, Lacoste biến khu vực Palm Court của khách sạn Plaza thành quán cà phê Le Cafe Lacoste thông qua sự kiện pop-up.

Lacoste biến khu vực Palm Court của khách sạn Plaza thành quán cà phê Le Cafe Lacoste (Ảnh: Lacoste)

Việc hiện diện tại giải đấu hay các sự kiện phụ trợ giờ đây không còn đơn thuần là theo dõi thể thao, mà đã trở thành một dấu ấn đẳng cấp được các thương hiệu thời trang khai thác triệt để.