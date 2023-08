Zeekr 009 – MPV khung siêu cứng, đâm biến dạng rơ-moóc xe đầu kéo

Mới đây, thông tin về một vụ tai nạn được đăng tải trên trang thông tin Sena của Trung Quốc đã gây xôn xao cộng đồng mạng nước này. Bức ảnh chụp lại hiện trường va chạm cho thấy một chiếc Zeekr 009 đâm vào xe đầu kéo phần rơ-moóc. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng cả hai chiếc xe đều bị hư hại nặng nề. Trong khi chiếc MPV bị vỡ nát toàn bộ phần đầu xe thì chiếc xe sơ mi rơ mooc cũng bị móp nặng phía sau. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là cột A của chiếc xe MPV điện Zeekr 009 lại gần như không hề bị tổn hại, dù cho đây là nơi hấp thụ nhiều lực va chạm nhất. Điều này chứng tỏ bộ khung thân xe của chiếc MPV được làm cực kỳ chắc chắn. Ra mắt vào tháng 11/2022, Zeekr 009 là mẫu MPV thuần điện hạng sang thuộc tập đoàn Geely – đơn vị cũng đồng thời sở hữu thương hiệu Volvo. Khi công bố Zeekr 009, Geely giới thiệu đây là một trong những mẫu MPV an toàn nhất thế giới với 30 công nghệ hỗ trợ lái mặc định có được nhờ 12 radar sóng siêu âm tầm ngắn, một radar sóng tầm xa, 4 camera toàn cảnh 2MP và 7 camera HD 8MP. Một số tính năng nổi bật có thể kể đến như cảnh báo va chạm khi mở cửa, đỗ xe tự động, giảm thiểu va chạm phía sau, cảnh báo chuyển làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường tự động, cảnh báo vi phạm tốc độ, phanh khẩn cấp tự động khi lùi ở tốc độ thấp và nhận biết biển báo giao thông. Bên cạnh các công nghệ an toàn, Zeekr 009 còn sở hữu bộ khung xe có độ cứng xoắn gấp 3 lần MPV truyền thống. Toàn bộ phần khung cột của xe được làm từ thép siêu gia cường 2000Mpa. Do đó, trong trường hợp tai nạn kể trên, cột A của chiếc Zeekr 009 đã “chiến thắng” dễ dàng phần thép khung rơ-moóc của chiếc xe đầu kéo. Sau khi những hình ảnh về vụ tai nạn được đăng tải, nhiều người đã tỏ ra ngạc nhiên về độ an toàn của Zeekr 009. "Đây là lần đầu tiên tôi thấy cột A của một chiếc xe cứng đến như thế", một cư dân mạng Trung Quốc viết. “Tôi chắc chắn sẽ mua chiếc xe này, nó có thể cứu mạng tôi trong những giây phút nguy hiểm nhất” một bình luận khác cho biết. Sở hữu hàng loạt công nghệ hiện đại, do đó, mức giá xe Zeekr 009 điện cũng bán ra không hề rẻ. Ở Trung Quốc, xe được định vị ngang tầm Toyota Alphald với giá niêm yết dao động từ 499.000 - 588.000 nhân dân tệ (khoảng 1,53 - 2 tỷ đồng). Video: Chi tiết MPV Zeekr 009 2023 điện sở hữu khung siêu cứng.

