Yamaha 125ZR biển "ngũ quý 9" thét hơn 1 tỷ đồng ở Tiền Giang

Mới đây, cộng đồng biker trong nước khá xôn xao trước thông tin một chủ nhân của chiếc xe "2 thì" Yamaha 125ZR đời mới ở tỉnh Tiền Giang đã bấm được chiếc biển số 63B3-999.99 thuộc hàng siêu "khủng". Ngay sau đó, cư dân mạng còn choáng váng hơn khi chiếc xe Yamaha 125ZR biển "ngũ quý" 9 này được chủ nhân rao bán với mức giá trên 1 tỷ đồng. Lý do là chủ nhân của chiếc Yamaha 125ZR này bấm được biển số ngũ quý 9 và muốn rao bán lại với giá trên 1 tỷ đồng. Có thể xem đây là chiếc xe côn tay Yamaha 125ZR giá cao nhất từ trước đến nay. Ấn tượng nhất phải đến từ biển "ngũ quý" 9 của xe, ngoài ra, đầu số 63 khi làm phép cộng cũng sẽ cho ra con số 9, tức xe có đến 6 con số 9 được gọi là vĩnh cữu hoặc trường thọ. Dễ dàng nhận ra việc may mắn bấm được biển số "ngũ quý" 9 đã giúp chủ nhân chiếc Yamaha 125ZR đeo biển kiểm soát 63B3-999.99 mạnh dạn rao bán lại với giá trên 1 tỷ đồng. Mức giá rao bán này bằng với giá xe những chiếc ô tô như Toyota Fortuner, Ford Everest, Honda CR-V... Việc một chiếc xe máy Yamaha 125ZR được rao bán với mức giá trên 1 tỷ đồng đã khiến cộng đồng mạng choáng váng, một số người để lại bình luận đây chỉ có thể là trò câu likes, với số tiền đó, mua xe ôtô có thể che nắng che mưa tiện lợi hơn rất nhiều so với mua xe máy. Còn với nhiều người khác, việc chủ xe Yamaha 125ZR bấm được biển số "ngũ quý" 9 này rao bán trên 1 tỷ đồng không phải là không có lý.Giá xe Yamaha 125ZR khi chưa đăng ký biển số đã dao động từ 350 triệu đồng đến hơn 400 triệu đồng, việc bấm được biển số "ngũ quý" 9 siêu đẹp và rao bán lại trên 1 tỷ đồng, tức gấp 2 lần giá xe Yamaha 125ZR là điều bình thường. Hiện cư dân mạng vẫn đang tranh cãi vụ việc chiếc xe Yamaha 125ZR đeo biển "ngũ quý" 9 được chủ nhân rao bán giá trên 1 tỷ đồng. Được biết, người rao bán chiếc Yamaha 125ZR này đang kinh doanh các dòng xe máy, trong đó, nổi bật nhất là 1 dàn xe "2 thì" Yamaha 125ZR khiến bao người ao ước. Những chiếc xe máy 2 kỳ Yamaha 125ZR phiên bản 2017 trở lại đây đều có nguồn gốc từ Malaysia, do Hong Leong Yamaha Motor sản xuất. Về thiết kế, Yamaha 125ZR mới vẫn tiếp tục sở hữu kiểu dáng giống y hệt phiên bản 2015, vốn đã chỉ được thay đổi nhỏ so với những chiếc Z125 từ những năm 2002. Mẫu xe này được thiết kế hướng đến người dùng là tín đồ đam mê tốc độ và yêu thích phong cách dòng xe "2 thì" cá tính. Yamaha 125ZR có kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 1.900 x 675 1.040 mm, chiều cao yên xe 752 mm và trục cơ sở 1.250 mm. Trọng lượng xe 106 kg và dung tích bình xăng 5,5 lít. Xe được biết đến với tên gọi Z125 hay “Ya cá mập” theo cách gọi của dân chơi xe Việt, dù đã ra mắt gần 20 năm tại Đông Nam Á nhưng tới nay vẫn rất được dân chơi ưa chuộng nhờ vào động cơ 2 kỳ mạnh mẽ và kiểu dáng đầy nam tính cũng như tiếng nổ máy rất mê hoặc người nghe. “Trái tim” của Yamaha 125ZR là khối động cơ 2 thì, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 125 cc, sản sinh công suất tối đa 17 mã lực tại vòng tua máy 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 16 Nm tại vòng tua máy 7.500 vòng/phút. Đi kèm với động cơ là hộp số côn tay 6 cấp giúp xe có thể đạt được tốc độ tối đa lên tới 150 km/h. Video: Xe máy Yamaha 125ZR 2016 hơn 200 triệu đồng tại Việt Nam.

