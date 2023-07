Yadea Orla - xe điện "sang chảnh" như Vespa, giá 20 triệu ở Việt Nam

Yadea Việt Nam mới cho ra mắt mẫu xe điện Orla, với nhiều cải tiến về thiết kế cùng những tính năng công nghệ nổi bật, rất phù hợp với nữ lưu đô thị. Thiết kế của Y adea Orla 2023 mới mang đậm phong cách cổ điển châu Âu, gợi liên tưởng ngay đến các mẫu xe Vespa thanh lịch. Kích thước tổng thể của xe máy điện Yadea Orla 2023 dài x rộng x cao là 1820 x 680 x 1140 mm, chiều cao yên 750mm phù hợp với người dùng có chiều cao từ 1m60 trở lên. Mặt trước của xe sử dụng đèn pha LED hình chữ V độc đáo, độ sáng đèn pha lớn hơn 20.000 cd, an toàn hơn khi di chuyển trong điều kiện ánh sáng yếu. Toàn xe được sơn 2 lớp với độ dày màng sơn 27 micron, tạo nên vẻ ngoài sang trọng theo phong cách cổ điển và thích hợp với khí hậu mưa nhiều và nhiệt độ cao ở Đông Nam Á (-22 độ C đến 85 độ C). Màn hình tinh thể lỏng 5,91 inch hiển thị tình trạng tiêu hao năng lượng của xe, giúp người dùng kiểm soát mức độ tiêu hao năng lượng. Xe còn có nhiều tiện ích như khóa xe và hệ thống chống trộm thông minh với 6 tính năng, hộc chứa đồ phía trước, cổng sạc USB tiện lợi, cổng sạc điện xe nằm trong cốp xe giúp an toàn hơn khi sạc, và cốp rộng 17L có thể chứa một mũ bảo hiểm loại nửa đầu thoải mái, chân chống giữa trợ lực giúp tiết kiệm sức lực. Yadea Orla được trang bị động cơ độc quyền Yadea Ttfar công suất danh định 800W, công suất tối đa lên đến 1.800W, giúp tăng cường công suất đầu ra và momen xoắn cực đại. Xe đạt tốc độ tối đa 48km/h và dễ dàng vượt qua dốc với góc nghiêng lên đến 12 độ. ECU TTFAR của Yadea giúp thu hồi năng lượng trong quá trình xe di chuyển, chuyển động năng khi phanh xe thành điện năng và sạc ngược vào ắc quy, điều này giúp tiết kiệm năng lượng hơn. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR do hãng phát triển, có thể đạt tới 1.300 chu kỳ sạc và xả, chế độ bảo hành lên đến 24 tháng. Với dung lượng ắc quy 60V26Ah, Orla cho phép đi được hơn 100km mỗi lần sạc. Xe đạt chuẩn chống nước IPX7 nên có khả năng vận hành trơn tru và an toàn trong môi trường nước. Toàn bộ xe sử dụng giắc cắm chống nước và các linh kiện được xử lý chống han gỉ. Khả năng “lội nước” của xe lên đến độ sâu 300mm. Bên cạnh đó, xe còn có tấm chắn bùn và kết cấu chắn bùn trước và sau kín, giúp bảo vệ xe toàn diện và thoát nước mưa nhanh chóng thông qua các lỗ nhỏ ở phía dưới. Tuy vậy, để đảm bảo an toàn, người sử dụng nên hạn chế lội nước, và vệ sinh sạch sẽ sau mỗi lần đi xe trong trời mưa ngập. Mức giá xe Yadea Orla 2023 tại Việt Nam được bán ra chính hãng với mức từ 20 triệu đồng. Xe có 5 tùy chọn màu sắc: nâu, xám tinh vân, xanh lục, đen nhám và trắng. Video: Yadea Orla - xe máy điện "sang chảnh" như Vespa ở Việt Nam

Yadea Việt Nam mới cho ra mắt mẫu xe điện Orla, với nhiều cải tiến về thiết kế cùng những tính năng công nghệ nổi bật, rất phù hợp với nữ lưu đô thị. Thiết kế của Y adea Orla 2023 mới mang đậm phong cách cổ điển châu Âu, gợi liên tưởng ngay đến các mẫu xe Vespa thanh lịch. Kích thước tổng thể của xe máy điện Yadea Orla 2023 dài x rộng x cao là 1820 x 680 x 1140 mm, chiều cao yên 750mm phù hợp với người dùng có chiều cao từ 1m60 trở lên. Mặt trước của xe sử dụng đèn pha LED hình chữ V độc đáo, độ sáng đèn pha lớn hơn 20.000 cd, an toàn hơn khi di chuyển trong điều kiện ánh sáng yếu. Toàn xe được sơn 2 lớp với độ dày màng sơn 27 micron, tạo nên vẻ ngoài sang trọng theo phong cách cổ điển và thích hợp với khí hậu mưa nhiều và nhiệt độ cao ở Đông Nam Á (-22 độ C đến 85 độ C). Màn hình tinh thể lỏng 5,91 inch hiển thị tình trạng tiêu hao năng lượng của xe, giúp người dùng kiểm soát mức độ tiêu hao năng lượng. Xe còn có nhiều tiện ích như khóa xe và hệ thống chống trộm thông minh với 6 tính năng, hộc chứa đồ phía trước, cổng sạc USB tiện lợi, cổng sạc điện xe nằm trong cốp xe giúp an toàn hơn khi sạc, và cốp rộng 17L có thể chứa một mũ bảo hiểm loại nửa đầu thoải mái, chân chống giữa trợ lực giúp tiết kiệm sức lực. Yadea Orla được trang bị động cơ độc quyền Yadea Ttfar công suất danh định 800W, công suất tối đa lên đến 1.800W, giúp tăng cường công suất đầu ra và momen xoắn cực đại. Xe đạt tốc độ tối đa 48km/h và dễ dàng vượt qua dốc với góc nghiêng lên đến 12 độ. ECU TTFAR của Yadea giúp thu hồi năng lượng trong quá trình xe di chuyển, chuyển động năng khi phanh xe thành điện năng và sạc ngược vào ắc quy, điều này giúp tiết kiệm năng lượng hơn. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR do hãng phát triển, có thể đạt tới 1.300 chu kỳ sạc và xả, chế độ bảo hành lên đến 24 tháng. Với dung lượng ắc quy 60V26Ah, Orla cho phép đi được hơn 100km mỗi lần sạc. Xe đạt chuẩn chống nước IPX7 nên có khả năng vận hành trơn tru và an toàn trong môi trường nước. Toàn bộ xe sử dụng giắc cắm chống nước và các linh kiện được xử lý chống han gỉ. Khả năng “lội nước” của xe lên đến độ sâu 300mm. Bên cạnh đó, xe còn có tấm chắn bùn và kết cấu chắn bùn trước và sau kín, giúp bảo vệ xe toàn diện và thoát nước mưa nhanh chóng thông qua các lỗ nhỏ ở phía dưới. Tuy vậy, để đảm bảo an toàn, người sử dụng nên hạn chế lội nước, và vệ sinh sạch sẽ sau mỗi lần đi xe trong trời mưa ngập. Mức giá xe Yadea Orla 2023 tại Việt Nam được bán ra chính hãng với mức từ 20 triệu đồng. Xe có 5 tùy chọn màu sắc: nâu, xám tinh vân, xanh lục, đen nhám và trắng. Video: Yadea Orla - xe máy điện "sang chảnh" như Vespa ở Việt Nam