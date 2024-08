Xiaomi SU7 xuất hiện tại triển lãm ở Paris, sắp bán ở châu Âu?

Tuy nhiên, hãng công nghệ Trung Quốc đã phủ nhận việc Xiaomi SU7 bán ở châu Âu. CEO Lei Jun cho biết, hãng chưa có dự định xuất khẩu ô tô điện trong tương lai gần: “Xiaomi đang nhắm đến top 5 thế giới, vì vậy hãng sẽ toàn cầu hóa khi thời điểm thích hợp.” Dù không trực tiếp phân phối mẫu xe điện Xiaomi SU7 ở thị trường Châu Âu nhưng khách hàng vẫn có thể mua mẫu xe này thông qua các kênh mua bán xe hoặc các đại lý nhập khẩu tư nhân. Theo thống kê, trong quý I/2024, doanh thu từ nước ngoài của Xiaomi chiếm hơn 50% tổng số, trong đó doanh số bán điện thoại thông minh chiếm hơn 70%. Xiaomi SU7 không chỉ tạo nên cơn sốt tại quê nhà Trung Quốc mà mẫu sedan điện này cũng rất được lòng người dân tại Châu Âu khi thu hút một lượng lớn người đến chiêm ngưỡng và trải nghiệm khi trưng bày tại Bảo tàng Pompidou ở Paris. Do khan hiếm nguồn cung nên gần đây còn có thông tin cho rằng SU7 đã qua sử dụng được chào bán với giá cao hơn đáng kể so với xe mới. Chẳng hạn như, giá xe Xiaomi SU7 cũ có odo 600 km được bán với giá 343.000 nhân dân tệ (khoảng 1,296 tỷ đồng). Một chiếc khác đã đi được 1.900 km được rao bán với giá 335.000 nhân dân tệ (khoảng 1,168 tỷ đồng). Mức giá này cao hơn đáng kể so với một chiếc SU7 đang có giá niêm yết dao động từ 215.900 - 299.900 nhân dân tệ (khoảng 752,8 triệu - 1,045 tỷ đồng). Hồi tháng 6/2024, Xiaomi từng thông báo đã hoàn tất bàn giao hơn 10.000 xe điện SU7. Hãng xe Trung Quốc kỳ vọng sẽ đạt tổng lượng đơn hàng từ 100.000 - 120.000 xe Xiaomi SU7 trong năm nay. Video: Giới thiệu Xiaomi SU7 chạy điện hoàn toàn mới.

Tuy nhiên, hãng công nghệ Trung Quốc đã phủ nhận việc Xiaomi SU7 bán ở châu Âu. CEO Lei Jun cho biết, hãng chưa có dự định xuất khẩu ô tô điện trong tương lai gần: “Xiaomi đang nhắm đến top 5 thế giới, vì vậy hãng sẽ toàn cầu hóa khi thời điểm thích hợp.” Dù không trực tiếp phân phối mẫu xe điện Xiaomi SU7 ở thị trường Châu Âu nhưng khách hàng vẫn có thể mua mẫu xe này thông qua các kênh mua bán xe hoặc các đại lý nhập khẩu tư nhân. Theo thống kê, trong quý I/2024, doanh thu từ nước ngoài của Xiaomi chiếm hơn 50% tổng số, trong đó doanh số bán điện thoại thông minh chiếm hơn 70%. Xiaomi SU7 không chỉ tạo nên cơn sốt tại quê nhà Trung Quốc mà mẫu sedan điện này cũng rất được lòng người dân tại Châu Âu khi thu hút một lượng lớn người đến chiêm ngưỡng và trải nghiệm khi trưng bày tại Bảo tàng Pompidou ở Paris. Do khan hiếm nguồn cung nên gần đây còn có thông tin cho rằng SU7 đã qua sử dụng được chào bán với giá cao hơn đáng kể so với xe mới. Chẳng hạn như, giá xe Xiaomi SU7 cũ có odo 600 km được bán với giá 343.000 nhân dân tệ (khoảng 1,296 tỷ đồng). Một chiếc khác đã đi được 1.900 km được rao bán với giá 335.000 nhân dân tệ (khoảng 1,168 tỷ đồng). Mức giá này cao hơn đáng kể so với một chiếc SU7 đang có giá niêm yết dao động từ 215.900 - 299.900 nhân dân tệ (khoảng 752,8 triệu - 1,045 tỷ đồng). Hồi tháng 6/2024, Xiaomi từng thông báo đã hoàn tất bàn giao hơn 10.000 xe điện SU7. Hãng xe Trung Quốc kỳ vọng sẽ đạt tổng lượng đơn hàng từ 100.000 - 120.000 xe Xiaomi SU7 trong năm nay. Video: Giới thiệu Xiaomi SU7 chạy điện hoàn toàn mới.