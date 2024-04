Xiaomi SU7 “cháy hàng” Trung Quốc. đơn hàng tăng gấp 5 lần dự kiến

Theo trang Carscoops, CEO của Xiaomi đã thừa nhận rằng nhu cầu thị trường dành cho Xiaomi SU7 chạy điện cao hơn nhiều so với dự đoán từ tập đoàn công nghệ này. Nhiều chuyên gia nhận định, việc Xiaomi SU7 đắt hàng như vậy là do xe có giá khởi điểm 29.900 USD (khoảng 760,8 triệu đồng), thấp hơn 4.000 USD (101,78 triệu đồng) so với những chiếc Tesla Model 3 được sản xuất từ nhà máy Gigafactory Thượng Hải. Xiaomi áp dụng chính sách giá bán rẻ nhất trong phân khúc sedan điện hạng trung, tính cạnh tranh cao thông qua việc hãng áp dụng chiến lược chấp nhận “bán lỗ”, tức bán dưới giá thành để lấy doanh số. Theo Reuters trích dẫn báo cáo của tổ chức nghiên cứu Citi Research nhận định, Xiaomi hiện đang có thể chịu lỗ lên tới gần 10.000 USD (254,4 triệu đồng) cho mỗi xe điện SU7 mới. Dẫu vậy, đây vẫn là mức lỗ “có thể chấp nhận” với ông lớn công nghệ Trung Quốc đang chập chững bước vào ngành ôtô. Theo truyền thông Trung Quốc, Xiaomi SU7 được dự kiến bàn giao vào quý II/2024 và sẽ ra mắt tại sự kiện MWC 2024 ở Barcelona để chào sân thị trường quốc tế. Theo kế hoạch, Xiaomi SU7 sẽ đạt sản lượng 2.000 chiếc hàng tháng từ tháng 3 và tăng lên 10.000 chiếc hàng tháng bắt đầu từ tháng 7. Xiaomi cũng đặt mục tiêu tận dụng tệp khách lên đến 20 triệu người đã và đang sử dụng điện thoại thông minh của hãng để thúc đẩy doanh số ban đầu. Đại diện hãng xe Trung Quốc xác nhận, Xiaomi SU7 sẽ được hãng cập nhật trực tuyến ít nhất mỗi tháng một lần. SU7 là mẫu sedan cỡ trung có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.997 x 1.963 x 1.440/1.455 mm, cùng chiều dài cơ sở 3.000 mm. Kích thước của Xiaomi SU7 có phần lớn hơn Tesla Model 3 của Elon Musk. Theo Xiaomi, SU7 có khả năng cản gió chỉ Cd 0,195, đây là mức thấp nhất trong số các xe sản xuất trên toàn thế giới. Là “con cưng” của Xiaomi - là nhà sản xuất smartphone nổi tiếng thế giới nên không có gì đáng ngạc nhiên khi SU7 được trang bị hàng loạt công nghệ tiên tiến bao gồm: cảm biến LiDAR, 11 camera HD, 3 radar sóng milimet và 12 radar siêu âm, hỗ trợ lái xe bán tự động và đỗ xe tự động. Dự kiến, trong năm 2024, Xiaomi dự định sẽ thử nghiệm khả năng tự lái trong đô thị cho SU7. Xiaomi SU7 sẽ có cả phiên bản dẫn động cầu sau RWD và dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Bản RWD dùng 1 mô-tơ điện nằm trên cầu sau, tạo ra công suất tối đa 295 mã lực. Trong khi đó, bản AWD có thêm mô-tơ điện mạnh 369 mã lực trên cầu trước, cho sức mạnh tổng cộng 664 mã lực. Xe dùng pin LFP 73,6 kWh của BYD hoặc pin ternary (NMC) 101 kWh của CATL. Pin của BYD mang đến phạm vi di chuyển là 628 km và 668 km, tùy phiên bản. Con số tương ứng của pin CATL là 800 km và 750 km. Pin của BYD hỗ trợ sạc nhanh 400V trong khi pin CATL có thể dùng sạc nhanh 800V. Giá xe Xiaomi SU7 cho tổng cộng 3 phiên bản bao gồm Standard từ 29.900 USD (khoảng 760,8 triệu đồng), Pro có giá 34.000 USD (865,1 triệu đồng) và Max có giá 41.500 USD (1,055 tỷ đồng). Video: Giới thiệu Xiaomi SU7 chạy điện của Trung Quốc.

