XEV YoYo - xe ôtô điện in 3D nhỏ xinh chỉ 294 triệu đồng

Không có gì quá lời khi khẳng định xe điện chính là tương lai của ngành ôtô thế giới. Những mẫu xe góp mặt trong triển lãm Ô tô Munich 2021 hiện đang diễn ra tại Đức đã cho thấy xu hướng chung này. Trong triển lãm, ô tô điện chiếm số lượng khá lớn. Một trong số đó có XEV YoYo chạy điện nhỏ xinh được ra đời từ công nghệ in 3D. Được biết, XEV YoYo 2022 mới là mẫu ôtô điện in 3D duy nhất xuất hiện trong triển lãm Ô tô Munich 2021. Đây là sản phẩm của công ty khởi nghiệp XEV, đặt trụ sở ở Turin (Ý) nhưng trung tâm Nghiên cứu và phát triển lại ở Thượng Hải (Trung Quốc). Hồi tháng 2 đầu năm nay, công ty này đã gọi vốn 500.000 Euro (khoảng 593.500 USD) cho YoYo trên Kickstarter nhưng không thành. Bên ngoài, mẫu xe điện XEV YoYo sở hữu thiết kế ngoại thất khiến nhiều người liên tưởng đến Renault Twizy và Smart ForTwo. Nhìn chung, mẫu xe này không mang điều gì mới mẻ đến với người dùng, ngoài điểm nhấn là công nghệ in 3D. Theo công ty XEV, mẫu xe này có thể đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn tại thị trường châu Âu. Tuy nhiên, hiện chưa có bất kỳ đoạn video nào quay lại quá trình thử nghiệm an toàn của XEV YoYo được tung ra. Từng được gọi bằng cái tên LSEV, XEV YoYo có kích thước rất nhỏ, chỉ dài 2.500 mm, nên chỉ cung cấp khoang hành lý khá hẹp và nội thất đủ chỗ cho 2 người ngồi. Ngoài ra, mẫu ô tô điện này còn được trang bị gương chiếu hậu chỉnh điện, tính năng mở cửa không cần chìa khóa và màn hình cảm ứng cỡ lớn của hệ thống thông tin giải trí. Nguồn cung cấp sức mạnh cho mẫu ô tô in 3D này là mô-tơ điện có công suất tối đa chỉ 7,5 kW (khoảng 10 mã lực) và cụm pin 10,36 kWh. Nhờ đó, xe có thể đạt vận tốc tối đa khoảng 80 km/h và chạy được 150 km sau khi sạc đầy pin. Tương tự VinFast VF e34 tại Việt Nam, XEV YoYo cũng đi kèm dịch vụ đổi pin để người dùng không phải chờ sạc pin. Theo công ty này, pin của xe có thể đổi dễ dàng trong thời gian chỉ vài phút. Tại thị trường Ý, giá xe XEV YoYo 2022 khởi điểm từ 13.900 Euro (khoảng 16.500 USD hay 375 triệu đồng). Sau khi được áp dụng ưu đãi của chính phủ Ý dành cho ô tô điện, XEV YoYo có giá chỉ còn 10.900 Euro (12.940 USD hoặc 294 triệu đồng). So với đối thủ như Citroen Ami vốn có giá 7.200 Euro (8.550 USD hay 194 triệu đồng) ở thị trường Ý, XEV YoYo đắt hơn đáng kể. Khi mua XEV YoYo, khách hàng có thể chọn 1 trong 9 màu sơn ngoại thất như nâu Mochaccino, xanh dương Electric Blue, xanh đậm Midnight Blue, đỏ Spicy Salmon, trắng Pure White, xám Urban Gray, vàng chanh Fresh Lime, xám Prototype Gray và đen Space Black. Video: Giới thiệu XEV YoYo - xe ôtô điện in 3D nhỏ xinh.

