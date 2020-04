Xe Trung Quốc Changan CS75 plus hơn 700 triệu sắp về Việt Nam?

Changan CS75 plus mới là phiên bản mới của chiếc CS75 được ra mắt lần đầu năm 2013. Mẫu xe này được ra mắt lần đầu tại triển lãm ôtô Thượng Hải tháng 4/2019 và được đánh giá là lột xác hoàn toàn so với phiên bản đầu tiên. Trên đầu xe của mẫu SUV Trung Quốc này xuất hiện dải đèn LED định vị độc đáo, nối liền với nhau, nằm giữa nắp capô và logo của thương hiệu Changan. Bên dưới dải đèn LED định vị ban ngày là lưới tản nhiệt hình chữ X khá lớn như kết hợp giữa xe Hyundai và Lexus. Trên bản thường, Changan CS75 Plus 2020 mới được trang bị lưới tản nhiệt với những thanh nằm ngang mạ crôm và 2 hốc gió trên cản trước có kích thước nhỏ. Trong khi đó, bản S thể thao hơn của mẫu SUV cỡ trung này sử dụng lưới tản nhiệt màu đen, cộng thêm hốc gió trên cản trước cỡ lớn hơn. Trên cản trước còn xuất hiện đường màu đỏ kéo từ lưới tản nhiệt vào hốc gió, mang đến vẻ thể thao cho Changan CS75 Plus S. Đằng sau, hãng Changan vẫn tiếp tục áp dụng phong cách thiết kế thể thao cho CS75 Plus 2019 với cánh gió mui và 2 đầu ống xả giả mạ crôm trên cản sau. Tuy nhiên, cụm đèn hậu của Changan CS75 Plus 2019 lại khá giống với SUV hạng sang Lexus NX. Changan CS75 Plus 2019 sẽ sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 233 mã lực và mô-men xoắn cực đại 360 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp của hãng Aisin. Có thể nói, hệ thống động cơ này chắc chắn sẽ đem lại lợi thế lớn của Changan CS75 Plus 2019 so với những mẫu xe nội địa Trung Quốc khác. CS75 plus sẽ được 1 doanh nghiệp lớn ở Việt Nam nhập khẩu phân phối trong năm 2020, mức giá xe Changan CS75 plus dự kiến chỉ tương đương 70% giá xe Mazda CX5 thời điểm hiện tại, vào khoảng hơn 700 triệu đồng. Video: Chi tiết xe Trung Quốc Changan CS75 plus sắp về Việt Nam.

Changan CS75 plus mới là phiên bản mới của chiếc CS75 được ra mắt lần đầu năm 2013. Mẫu xe này được ra mắt lần đầu tại triển lãm ôtô Thượng Hải tháng 4/2019 và được đánh giá là lột xác hoàn toàn so với phiên bản đầu tiên. Trên đầu xe của mẫu SUV Trung Quốc này xuất hiện dải đèn LED định vị độc đáo, nối liền với nhau, nằm giữa nắp capô và logo của thương hiệu Changan. Bên dưới dải đèn LED định vị ban ngày là lưới tản nhiệt hình chữ X khá lớn như kết hợp giữa xe Hyundai và Lexus. Trên bản thường, Changan CS75 Plus 2020 mới được trang bị lưới tản nhiệt với những thanh nằm ngang mạ crôm và 2 hốc gió trên cản trước có kích thước nhỏ. Trong khi đó, bản S thể thao hơn của mẫu SUV cỡ trung này sử dụng lưới tản nhiệt màu đen, cộng thêm hốc gió trên cản trước cỡ lớn hơn. Trên cản trước còn xuất hiện đường màu đỏ kéo từ lưới tản nhiệt vào hốc gió, mang đến vẻ thể thao cho Changan CS75 Plus S. Đằng sau, hãng Changan vẫn tiếp tục áp dụng phong cách thiết kế thể thao cho CS75 Plus 2019 với cánh gió mui và 2 đầu ống xả giả mạ crôm trên cản sau. Tuy nhiên, cụm đèn hậu của Changan CS75 Plus 2019 lại khá giống với SUV hạng sang Lexus NX. Changan CS75 Plus 2019 sẽ sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 233 mã lực và mô-men xoắn cực đại 360 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp của hãng Aisin. Có thể nói, hệ thống động cơ này chắc chắn sẽ đem lại lợi thế lớn của Changan CS75 Plus 2019 so với những mẫu xe nội địa Trung Quốc khác. CS75 plus sẽ được 1 doanh nghiệp lớn ở Việt Nam nhập khẩu phân phối trong năm 2020, mức giá xe Changan CS75 plus dự kiến chỉ tương đương 70% giá xe Mazda CX5 thời điểm hiện tại, vào khoảng hơn 700 triệu đồng. Video: Chi tiết xe Trung Quốc Changan CS75 plus sắp về Việt Nam.